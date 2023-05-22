Instagram'ın ve WhatsApp'ın sahibi Meta'dan Twitter'a rakip geliyor! Yeni CEO Linda Yaccarino "Oyun başlasın" dedi... İşte bildiğimiz her şey

Meta'nın bir sonraki büyük mikroblog platformunu inşa etmek için kolları sıvadığı iddiası gündemde. Son olarak, seçkin bir grup içerik oluşturucuyla paylaşılan ve TechCrunch tarafından görüntülendiği söylenen bir e-posta iddiasına göre, bu yeni Meta uygulamasının bu yaz çıkması bekleniyor.

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İddialara göre; bu metin tabanlı uygulama tek başına olacak, ancak kısmen Instagram'a entegre edilecek. Kullanıcılar Instagram doğrulamalarını ve kullanıcı adlarını koruyacak ve tüm takipçileri onları platformda takip etmeleri için bir bildirim alacak. Merkezi olmayacağı söylenen Meta'nın metin tabanlı platformu, iddia odur ki, ActivityPub protokolü üzerine inşa edilen Mastodon ile birlikte çalışabilecek.

Meta'nın sporcular, aktörler, yapımcılar, şovmenler ve komedyenler gibi yüksek profilli tanınmış kişileri erken erişim için bünyesine katmak istediği ileri sürülüyor.

İddialara göre; Meta, bu içerik oluşturuculara gönderdiği notta Mastodon, Bluesky ve diğer uygulamaların bir sonraki Twitter'ı oluşturma yarışında önde olduklarını kabul etti. Ancak şirket, Instagram, Facebook, WhatsApp ve Messenger'ı içeren uygulama ailesi aracılığıyla milyarlarca kullanıcıya erişim avantajına sahip olduğuna dikkat çekti.

P92 YA DA BARCELONA

Bu yeni merkezi olmayan uygulamanın kod adının P92 ya da Barcelona olduğu öne sürülmekte.

Meta bu gelişmeler hakkında sessiz kalmış, ancak yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Metin güncellemelerini paylaşmak için merkeziyetsiz bir sosyal ağ araştırıyoruz. İçerik oluşturucuların ve kamuya mal olmuş kişilerin ilgi alanlarıyla ilgili güncellemeleri zamanında paylaşabilecekleri ayrı bir alan için bir fırsat olduğuna inanıyoruz."

Sosyal medya bülteni ICYMI'nin yazarı Lia Haberman'ın iddiasına göre, uygulama Instagram ile aynı topluluk kurallarını kullanacak. Benzer şekilde, kullanıcılar Instagram kimlik bilgileriyle giriş yapabilecek.

Based on a (somewhat blurry) example I got, Meta's new app looks a lot like Twitter.



So, could this take over all the Twitter screenshots we've been seeing on the Feed lately? Maybe.



It’s impossible to predict how audiences will respond but this could be an alternative. pic.twitter.com/xgQa1kUjCl — Lia Haberman (@liahaberman) May 19, 2023

Haberman'ın kaynakları ayrıca metin gönderileri için 500 karakter sınırı olacağını ve kullanıcıların beş dakikaya kadar fotoğraf, bağlantı ve video yükleyebileceğini öne sürdü.

Twitter ve diğer rakip uygulamalarda olduğu gibi, içeriği beğenebileceğiniz, yanıtlayabileceğiniz veya yeniden yayınlayabileceğiniz bir akış olacak.

Sosyal medya danışmanı Matt Navarra da aynı bilgiyi almış ve bu ayın başlarında attığı bir tweet'te paylaşmıştı.

???? NEW DETAILS: Meta’s NEW text based app to rival Twitter launching summer 2023



While it will exist as its own separate app, it will be integrated with Instagram.



Users will keep their same Instagram handle, verification will roll over, and their Instagram followers will… — Matt Navarra (@MattNavarra) May 12, 2023

TWITTER'IN YENİ CEO'SU LINDA YACCARINO: "OYUN BAŞLASIN!"

21 Mayıs günü ise Twitter'ın yeni CEO'su Linda Yaccarino'dan ilginç bir adım geldi. Yaccarino, "Instagram'ın bu yaz çıkacak Twitter klonu hakkında bildiğimiz her şey" başlıklı bir haberi alıntılayarak "Oyun başlasın!" şeklinde bir tweet attı.



