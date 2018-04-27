Instagram'ın yeni yıldızı: MissDeadlyRed

Sosyal medyanın yeni fenomeni kızıl saçlı bir güzel var: Nicky Robinson!

Miss Deadly Red

1 / 23 Şu sıralar Instagram'ı kasıp kavuran kızıl saçlı bir güzel var: Nicky Robinson!

2 / 23 Ancak kendisi gerçek adından çok takma adıyla tanınıyor. Yani MissDeadlyRed...

3 / 23 Dalgalı, uzun, Kızıl saçları ve kıvrımlı vücut haklarıyla kendine hayran bırakan güzel model, İngiltere Portsmouth doğumlu.

4 / 23 9 Kasım 1990 doğumlu olan Nicky Robinson, aynı zamanda bir makyaj sanatçısı.

5 / 23 YouTube kanalında güzellik tüyolarını ve makyaj hilelerini anlatan modelin burada da çok sayıda takipçisi var.

6 / 23 27 yaşındaki "MissDeadlyRed", 165 cm boyunda ve 60 kilogram ağırlığında.

7 / 23 Nicky'nin şöhrete kavuşması ise Instagram'da verdiği hem estetik hem de seksi pozlar sayesinde oldu.

8 / 23 10 yıldır modellik yapan güzel model, şimdiye kadar pek çok ünlü fotoğrafçı, stilist ve tasarımcıyla çalışmış.

9 / 23 Instagram'ı son derece aktif olarak kullanan Nicky'nin 186 bin takipçisi bulunuyor.

10 / 23 Doğal kızıl olduğunu her fırsatta vurgulayan güzelin her fotoğrafı binlerce beğeni ve yorum alıyor.

11 / 23 Nicky Robinson, retro tarzıyla özellikle ABD'de meşhur olan 1940 ve 50'lerin pin-up kızlarını andırıyor.

12 / 23 İngiliz güzelin asla vazgeçemediği şey ise çay...

13 / 23 İşte MissDeadlyRed'in Instagram'da paylaştığı en çok beğenilen fotoğraflardan bazıları...

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