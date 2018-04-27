Instagram'ın yeni yıldızı: MissDeadlyRed

Sosyal medyanın yeni fenomeni kızıl saçlı bir güzel var: Nicky Robinson!
Miss Deadly Red
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Şu sıralar Instagram'ı kasıp kavuran kızıl saçlı bir güzel var: Nicky Robinson!
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Ancak kendisi gerçek adından çok takma adıyla tanınıyor. Yani MissDeadlyRed...
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Dalgalı, uzun, Kızıl saçları ve kıvrımlı vücut haklarıyla kendine hayran bırakan güzel model, İngiltere Portsmouth doğumlu.
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9 Kasım 1990 doğumlu olan Nicky Robinson, aynı zamanda bir makyaj sanatçısı.
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YouTube kanalında güzellik tüyolarını ve makyaj hilelerini anlatan modelin burada da çok sayıda takipçisi var.
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27 yaşındaki "MissDeadlyRed", 165 cm boyunda ve 60 kilogram ağırlığında.
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Nicky'nin şöhrete kavuşması ise Instagram'da verdiği hem estetik hem de seksi pozlar sayesinde oldu.
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10 yıldır modellik yapan güzel model, şimdiye kadar pek çok ünlü fotoğrafçı, stilist ve tasarımcıyla çalışmış.
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Instagram'ı son derece aktif olarak kullanan Nicky'nin 186 bin takipçisi bulunuyor.
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Doğal kızıl olduğunu her fırsatta vurgulayan güzelin her fotoğrafı binlerce beğeni ve yorum alıyor.
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Nicky Robinson, retro tarzıyla özellikle ABD'de meşhur olan 1940 ve 50'lerin pin-up kızlarını andırıyor.
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İngiliz güzelin asla vazgeçemediği şey ise çay...
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İşte MissDeadlyRed'in Instagram'da paylaştığı en çok beğenilen fotoğraflardan bazıları...
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