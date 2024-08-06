Instagram'ın yokluğu onu hiç etkilemedi! Evinde internet olmayan çocuğun imal ettiklerini gören fiyatını soruyor

Arazi ATV’si, tır, lokomotif, kepçeli traktör... 13 yaşındaki İhsan Uçar'ın evinde internet yok. Sosyal medyayı da cazip bulmuyor. O, vaktini uzaktan kumandalı oyuncaklar imal edere geçirmeyi yeğliyor. Oyuncaklarını görenler de ya fiyatını soruyor ya fotoğraf çektirmek istiyor.

İLGİSİNİ ÇEKEN ARAÇLARI İMAL EDİYOR

Seyitgazi ilçesi kırsal Cevizli Mahallesi’nden İhsan Uçar, kendi elektronik oyuncaklarını yapıyor. Uçar, etrafında gördüğü traktör, greyder, otomobil gibi ilgisini çeken araçların doktorların kullandığı abeslang çubuğu ile şasi ve gövdesini imal ediyor. Evinde internet olmayan ve hiçbir sosyal medya hesabını kullanmadığını belirten İhsan Uçar, oyuncaklarına beyin takıp uzaktan kumanda ile onları kontrol edebiliyor. Uçar’ı hem parça hem de bilgi bakımından okuldaki öğretmenleri destekliyor. Evinde internet bulunmayan ve sosyal medyada vakit geçirmektense oyuncaklarını geliştirmeyi tercih ettiğini belirten13 yaşındaki İhsan Uçar, ileride mühendis olup kendi dronunu imal etmek istiyor.

“EVİMİZDE İNTERNET YOK AMA KENDİ KENDİME BUNLARI YAPMAYI ÖĞRENDİM”

Oyuncaklarını nasıl yaptığını anlatan 13 yaşındaki İhsan Uçar, “Motoru kendi motorumuzdan esinlendim. Greyderi de okuldan gelirken şoförden görmüştüm, çok hoşuma gitmişti. Kendime de bir tane yaptım. Kendi oyuncaklarımı kendim üretirim. Evimizde internet yok ama kendi kendime bunları yapmayı öğrendim. Bunları Mehmet Emin hocam sağ olsun, o bana satın aldı. Bende bunların montaj işlemini başardım. Arkamda gördüğünüz traktör, arkasına araba taktığınız zaman taşları, kumları götürebiliyor, greyderim de kumları küreyebiliyor. Kimi insan fotoğrafını çekiyor, kimi insan da nasıl yaptın diyor. Bazıları da fiyatını soruyor ama asla satmam diyorum. Arazi ATV’si, tır, lokomotif, kepçeli traktörüm de var ”dedi.

“SOSYAL MEDYADA OYNAMAK ÇEKİCİ GELMİYOR”

Öğretmenlerinden destek aldığını belirten ve sosyal medyada vakit geçirmektense bu tarz uğraşlara yönelmenin kendine daha iyi geldiğini belirten Uçar şöyle devam etti:

“Motorları, arabaları, çipleri Mehmet Emin hocam getiriyor. Müdür de sağ olsun onay veriyor. Bende dil çubuklarını marketten satın alıyorum ve montaj işlemini evde başarıyorum. Mühendis olmak istiyorum ve kendi dronumu kendim yapmak istiyorum. Sosyal medyada oynamak çekici gelmiyor, açıkçası bunlarla oynamak bana daha çok çekici geliyor. Kendimi daha iyi hissediyorum. Okul müdürüm Devrim hocama çok teşekkür ederim.”

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır