HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Instagram’ın zengin çocukları karantinadan sonra çıldırdı

Instagram’ın zengin çocukları karantinadan sonra çıldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2020 11:01 | Son Güncelleme

Dünyanın birçok yeri uzun süredir koronavirüs nedeniyle karantina altındaydı. Birçok ülkede karantina kuralları gevşetiliyor. İnsanlar karantina sonrası kontrollü olarak sosyal yaşama dönerken Instagram’ın zengin çocukları ultra lüks yaşamlarına çılgınca bir geri dönüş yaptı.

Instagram’ın zengin çocukları karantinadan sonra çıldırdı

Tüm dünyada koronavirüs karantinası rahatlarken, Instagram’ın zengin çocukları abartılı harcalamalarını ve ultra lüks yaşamlarını paylaşmaya başladı. Öyle ki, görenler dünyada pandemi olduğuna inanamıyor.

Pandemi nedeniyle birçok ülkede maske takma zorunluluğu devam ederken, Rus fenomen Dimavika, Bentley marka arabasında selfie çeken sosyal medya fenomeni, alışveriş çılgınlığına başlamadan önce elmasla bezeli maskesiyle poz verdi.

richkids1

Anna Fyfe ve Sydney Mason, Miami plajına yaptıkları 900 km’lik seyahatlerinin ardından Anna’nın özel siparişle yapılmış spor arabasının yanında poz verdi.

richkids2

Rus fenomen Katya Zubritskaya ise, karantina kurallarındaki gevşemeyi Dubai’de yaptığı tatille kutladı.

richkids3

Alema Mills, kucağında köpeği ile özel jetinde yaptığı yolculuğu paylaştı.
richkids4

Maddy Burciaga, Lamborghini’siyle Paris’ten Monako’ya yolculuk yaptı
richkids5

Alex Bostanian, Rolls Royce’unun yanında sosyal mesafeli randevusunda eğleniyor.
richkids6

Los Angeles’lı iş insanı Alex Bostanian, karantina sırasında sosyal mesafeye uygun bir randevuya çıktı. Karantina sonrası randevular, sosyal mesafesi ayarlanmış mekanlarda gerçekleşirken Alex Bostanian sosyal mesafeyi ayarlamak için, evinin avlusundaki Rolls Royce’unu kullandı.

Moskovalı Alena Mills de küresel karantinadan sonra ilk iş, kucağında köpeği ile özel jetine koştu. İranlı pop şarkıcısı Pooyan Mokhtari da karantina sonrası özel uçağına koşanlardan; Mokhtari uçağına binmeden önce paylaşacağı fotoğraf için poz vermeyi ihmal etmedi.

richkids7

İtalyan Lucia Bartoli İsviçre yolculuğunda Lamborghini’sine benzin alırken fotoğraf paylaştı.
richkids8

Rus sosyal medya fenomeni Anna, karantina sonrası Los Angeles’a giderken tasarımcıların özel dizaynları için bir alışveriş molası verdi.
richkids9

Daria Radionova, Mart ayından bu yana ilk kez alışveriş yaptığını berlirtirken, Fendi mağazasındaki lüks kahvaltısının tadını çıkardı.
richkids10

Karantina sırasında birçok insan temel ihtiyaçlarını online sitelerden gerçekleştirirken, Rus sosyal medya fenomeni Anna alışveriş için Los Angeles’a binlerce kilometrelik bir seyahat gerçekleştirdi. Beverley Hills sokaklarında poz veren Anna, Louis Vuitton ve Saint Laurent gibi markalara ait alışveriş çantalarıyla göründü.

Amerikalı sosyal medya fenomeni Anna Fyfe ve Sydney Mason ise özel tasarım arabalarıyla soluğu Miami sahillerinde aldı. Londralı sosyal medya yıldızı Daria Radionovo da karantina sonrası alışverişe koşanlardan.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balığı çıplak elleriyle yakalıyor Balığı çıplak elleriyle yakalıyor
Pendik'te eski sevgili dehşeti! Kameralar anbean kaydettiPendik'te eski sevgili dehşeti! Kameralar anbean kaydetti
Çarşı ve mahalle bekçilerinin yıpranma payı var mıdır?Çarşı ve mahalle bekçilerinin yıpranma payı var mıdır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burs ve kredi ödemeleri başladı

Burs ve kredi ödemeleri başladı

Kelimelerin bittiği nokta! Torununa cinsel istismar...

Kelimelerin bittiği nokta! Torununa cinsel istismar...

Yasin ilk defa itiraf etti: Efsane bir kadındı ve o hali hoşuma gidiyordu

Yasin ilk defa itiraf etti: Efsane bir kadındı ve o hali hoşuma gidiyordu

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

İlginizi Çekebilir

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 haftalık kızını boğarak öldüren anne tutuklandı

3 haftalık kızını boğarak öldürmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

Ayı şoku! Yiyecek bulamayınca...

Ayı şoku! Yiyecek bulamayınca...

Pendik'te eski sevgili dehşeti! Yolunu kesti, aracın camını böyle kırdı

Pendik'te eski sevgili dehşeti! Kameralar anbean kaydetti

Çok acı olay! Çocuklarını boğulmaktan kurtaran baba hayatını kaybetti

Çocuklarını boğulmaktan kurtaran baba hayatını kaybetti

Balık tutmak için gitmişti ama... Acı haber

Balık tutmak için gitmişti ama...

Torununa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen dede gözaltına alındı

Kelimelerin bittiği nokta! Torununa cinsel istismar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.