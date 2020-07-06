Instagram’ın zengin çocukları karantinadan sonra çıldırdı

Los Angeles’lı iş insanı Alex Bostanian, karantina sırasında sosyal mesafeye uygun bir randevuya çıktı. Karantina sonrası randevular, sosyal mesafesi ayarlanmış mekanlarda gerçekleşirken Alex Bostanian sosyal mesafeyi ayarlamak için, evinin avlusundaki Rolls Royce’unu kullandı.

Alema Mills, kucağında köpeği ile özel jetinde yaptığı yolculuğu paylaştı.

Rus fenomen Katya Zubritskaya ise, karantina kurallarındaki gevşemeyi Dubai’de yaptığı tatille kutladı.

Anna Fyfe ve Sydney Mason, Miami plajına yaptıkları 900 km’lik seyahatlerinin ardından Anna’nın özel siparişle yapılmış spor arabasının yanında poz verdi.

Tüm dünyada koronavirüs karantinası rahatlarken, Instagram’ın zengin çocukları abartılı harcalamalarını ve ultra lüks yaşamlarını paylaşmaya başladı. Öyle ki, görenler dünyada pandemi olduğuna inanamıyor.

Moskovalı Alena Mills de küresel karantinadan sonra ilk iş, kucağında köpeği ile özel jetine koştu. İranlı pop şarkıcısı Pooyan Mokhtari da karantina sonrası özel uçağına koşanlardan; Mokhtari uçağına binmeden önce paylaşacağı fotoğraf için poz vermeyi ihmal etmedi.

İtalyan Lucia Bartoli İsviçre yolculuğunda Lamborghini’sine benzin alırken fotoğraf paylaştı.



Rus sosyal medya fenomeni Anna, karantina sonrası Los Angeles’a giderken tasarımcıların özel dizaynları için bir alışveriş molası verdi.



Daria Radionova, Mart ayından bu yana ilk kez alışveriş yaptığını berlirtirken, Fendi mağazasındaki lüks kahvaltısının tadını çıkardı.



Karantina sırasında birçok insan temel ihtiyaçlarını online sitelerden gerçekleştirirken, Rus sosyal medya fenomeni Anna alışveriş için Los Angeles’a binlerce kilometrelik bir seyahat gerçekleştirdi. Beverley Hills sokaklarında poz veren Anna, Louis Vuitton ve Saint Laurent gibi markalara ait alışveriş çantalarıyla göründü.

Amerikalı sosyal medya fenomeni Anna Fyfe ve Sydney Mason ise özel tasarım arabalarıyla soluğu Miami sahillerinde aldı. Londralı sosyal medya yıldızı Daria Radionovo da karantina sonrası alışverişe koşanlardan.



