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Instagram, influencer'lar için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor

27.01.2021 10:12 | Son Güncelleme:
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Instagram, influencer'lar için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor

Instagram, tüm iş araçlarını bünyesindeki özel bir alana getirecek, yeni bir “profesyonel kontrol paneli” özelliği için kollarını sıvadı.

Yeni kontrol paneli, Instagram’ı profesyonel olarak kullanan herkes tarafından kullanılabilecek. Yani özellik, profesyonel içerik oluşturuculara ve işletme hesaplarına açık olacak. İçerik oluşturucular, markalı içerik ortaklıkları ve diğer para kazanma özellikleri için kısa yollara ulaşabilecek. Bir restoran veya mağaza sahibi ise reklamlarını izleyip alışveriş özelliklerini ayarlayabilecek. Kontrol paneli ayrıca hesap analizlerini göstermeye yarayacak. Buna ek olarak, eğitimlere ve diğer yararlı makalelere bağlantılar da sunacak.

İLK KEZ BİR MERKEZDE TOPLANDILAR

Bu özellikler Instagram işletme hesapları için geliştirilmiş yeni özellikler değil. Ancak şirketin tüm iş araçlarını tek bir yerde merkezileştirmesi ilk kez oldu. Güncelleme ayrıca Instagram’ın hem işletmeler hem de influencer'lar için artan önemini vurguluyor. Facebook kısa süre önce, işletmeleri platforma bağlı olan Instagram kullanıcılarına ayrıcalıklar tanımaya başladı. Platform, uygulamasının neredeyse her bölümüne alışveriş özellikleri ekledi. İçerik oluşturucular için, IGTV videoları ve uzun zamandır beklenen diğer para kazanma özelliklerinin reklamlarını tanıttı.

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Instagram, içerik oluşturucuları bünyesinde tutabilmek için artan bir baskı ile karşı karşıya. Kullanımı artan TikTok, platformun en büyük rakibi. Eskisi kadar popüler olmayan Snapchat de kısa süre önce duyurduğu yeni Spotlight özelliği aracılığıyla öne çıkmaya çalışıyor.

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