Instagram IP adresi bulma işlemi adımları: Instagram IP adresi nasıl bulunur?

Instagram’da kullanıcılar IP adreslerini kolay bir şekilde öğrenebilmektedir. Bunun için farklı yöntemler ve araçlar kullanılmaktadır. Bunun için bir internet bağlantısı ve IP adresi sorgulama işlemi için bir araca ihtiyaç vardır.

Instagram IP Adresi Nedir?

Instagram’a girebilmek için internet bağlantısının olması gerekmektedir. Her cihazın internet servis sağlayıcısı tarafından atanmış bir IP adresi mevcuttur. Bu adresler internet üzerindeki herhangi bir cihazın başka cihazlar tarafından daha kolay bulunmasını sağlamaktadır. IP adresleri konum bilgileri içermektedir. Instagram’a hangi cihazdan giriliyorsa o cihazın IP adresi kullanılır. Masaüstü bilgisayarınız üzerinden instagram’a bağlandığınızdaki IP adresi ile telefon üzerinden bağlandığınız IP adresi birbirinden farklı olabilmektedir.

Instagram IP Adresi Nasıl Bulunur?

IP adresi dinamik bir yapıya sahip olduğundan sık sık değişmektedir. IP adresi ile herhangi birinin kişisel verilerine veya açık adresine ulaşabilmeniz mümkün değildir. Yalnızca bulunduğu ülkeyi, şehri veya posta kodu gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Instagram için var olan IP adreslerini ortaya çıkaran bazı araçlar bulunmaktadır. Bu araçları kullanmadan önce güvenli olup olmadığını kontrol etmenizde fayda vardır.

Instagram IP adresi tespiti için birden fazla uygulama mevcuttur. Bunlardan biri IPLocate.social aracıdır. Bu araç kullanıcının instagram hesabından IP adresini otomatik olarak çıkarmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek IP adresini bulabilmeniz mümkündür.

Öncelikli olarak IPLocate.social aracına giriş yapınız.

Giriş yaptıktan sonra IP arama aracı bölümüne tıklayınız.

Instagram kullanıcı adını yazınız ve ardından bul butonuna tıklayınız.

Ardından onay kutusuna sonrasında da başlat butonuna tıklayınız.

Karşınıza yeni bir sayfa açılacaktır. Bu sayfada belli başlı bilgiler bulunmaktadır. Hepsine ulaşmak için tüm ayrıntıların engelini kaldır butonuna tıklayınız.

Ardından karşınıza yeni bir sayfa daha çıkacaktır.



