Instagram iPhone XS Max ve iPhone XR için güncellendi!

App Store’da yer alan popüler uygulamalar yeni iPhone modelleri için güncellenmeye başladı. 6.1 inç büyüklüğündeki iPhone Xr ve 6.5 inç büyüklüğündeki iPhone Xs Max modellerin optimize edilmeyen uygulamalarda görüntüler pek net görünmüyordu.

Instagram, bugün yayınladığı güncelleme ile iPhone Xr ve iPhone Xs Max modellerine destek vermeye başladı.

Güncellemeyle Instagram, iPhone Xr için optimize ediliyor, iPhone Xs Max için yeniden ölçeklendiriliyor. Yayınlanan bu güncellemeyi App Store‘dan indirebilir ve Instagram’ı daha net bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu tip güncellemeler yakında diğer uygulamalar için de yayınlanacak. Bu sayede ilk başta popüler uygulamalar yeni iPhone modelleri için optimize edilmiş olacak.

İlerleyen günlerde; WhatsApp, Facebook ve YouTube uygulamalarının da güncelleme alacağı söyleniyor. Bakalım App Store’daki diğer uygulamalar iPhone Xr ve iPhone Xs Max için ne zaman güncellenecek?

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