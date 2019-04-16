Instagram İranlı üst düzey komutanların hesaplarını kapattı

Sosyal medya platformu Instagram, ABD yönetiminin İran Devrim Muhafızları Ordusunu resmen yabancı terör örgütleri listesine almasının ardından Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin de aralarında olduğu üst düzey komutanların hesabını kapattı.

Instagram tarafından hesapları kapatılan üst düzey komutanlar arasında Genelkurmay Başkanı Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, Silahlı Kuvvetler İnsan Kaynakları İdaresi Başkanı Musa Kemali ve bir dönem Devrim Muhafızlarında görev yapan eski Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı İzzetullah Zergami de bulunuyor.

İranlı komutanların hesaplarının kapatılmasına ilişkin açıklama yapan İran Silahlı Kuvvetler İnsan Kaynakları İdaresi Başkanı Kemali, "Instagram hesaplarının siyonistler tarafından kapatıldığını" söyledi.

Instagram, Devrim Muhafızları Ordusunun ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin 888 bin takipçisi bulunan hesabını da bugün kapatmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuş, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.