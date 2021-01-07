İnstagram kalıcı hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

İlk olarak 2010 yılında basit bir fotoğraf düzenleme ve paylaşma uygulaması olarak hayatımıza giren Instagram, günümüz itibariyle markaların yüksek bütçeler ayırdığı önemli bir reklam kanalı. Instagram, günlük 500 milyon kullanım sayısını aşarak günümüzde en çok kullanılan uygulamaların arasında yer alıyor. Instagram uygulamasının bu derece hızlı gelişme yaşaması diğer sosyal medya platformlarıyla da senkronize olarak çalışmasıyla ilişkili. Instagram kullanıcıları, uygulama üzerinden yaptıkları paylaşımları Facebook, Twitter veya Tumblr'da da paylaşma imkanına sahip. Instagram, özellikle Facebook'un bünyesine katılmasının ardından, çok kısa bir süre içerisinde geniş kitlelere yayılarak sık kullanılan bir uygulamaya dönüştü. Ancak yine de birçok uygulama kullanıcısı Instagram kalıcı hesap kapatmanın yollarını arıyor. Biz de bu yazımızda Instagram kalıcı kapatma işleminin tüm detaylarını sizlerle paylaşacağız. Instagram Hesabını Kalıcı Olarak Silme Nasıl Yapılır? Çoğu Instagram kullanıcısı uygulamada çok fazla vakit harcadığı veya Instagram'ı artık kullanmak istemediği için hesabını kapatmak istiyor. Peki, Instagram kalıcı hesap silme işlemi için takip edilmesi gereken adımlar neler?

Instagram kalıcı hesap silme işlemi diğer sosyal medya uygulamalarına oranla biraz daha karmaşık. Ama birazdan sizlerle paylaşacağımız işlem adımlarını tek tek izleyerek hesabınızı sorunsuz bir şekilde kapatabilirsiniz. Bu işlem için mobil uygulamayı ya da bilgisayarı kullanabilirsiniz. Bilgisayar Aracılığıyla Instagram Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır? Bilgisayardan Instagram'ın resmi sitesine giriş yaparak da bu işlemi gerçekleştirmek maalesef mümkün değil. Hesabını kalıcı olarak kapatmak isteyen kullanıcılar, Instagram kalıcı silme linkine ihtiyaç duyuyor. Instagram kalıcı olarak hesap silme linki için TIKLAYINIZ! Yukarıda vermiş olduğumuz Instagram kalıcı hesap silme linkine tıkladıktan sonra karşınıza "Hesabını Sil" başlıklı bir sayfa çıkacak. Bu sayfada uygulama hesabınızı neden silmek istediğinize dair bir soru sorar. Kendinize uygun olan bir seçeneği seçerek Instagram kalıcı hesap silme işleminize devam edin. Yine aynı sayfada alt bölümde şifrenizi gireceğiniz bir kutu bulunur. Instagram hesap şifrenizi bu alana girin.

Son olarak Instagram hesabınızı kalıcı olarak silmek istediğinizden eminseniz, sayfanın en altında bulunan "Hesabı sil" butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayın.



Bu işlemleri uyguladığınız taktirde Instagram hesabını kalıcı olarak silme işlemini tamamlamış olacaksınız. Mobil Uygulama ile Instagram Kalıcı Hesap Kapatma İşlemi Nasıl Yapılır? Instagram'da kalıcı olarak hesap kapatma işlemi uygulama üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Aşağıda belirtmiş olduğumuz adımları takip ederek kalıcı hesap kapatma işlemini kolaylıkla yapabilirsiniz. İlk olarak Instagram uygulamasını açın ve profil sayfanıza giderek sayfanın sol üstünde bulunan üç çizgiye basın. Çıkan listenin altından "Ayarlar" menüsüne tıklayın. Daha sonra açılan listede "Yardım" seçeneğine tıklayın ve işleme devam edin.

Ardından "Yardım Merkezi" yazısına tıklayın.

Bu adımda uygulama sizi internet sayfasına yönlendirecektir. Bu sayfadaki "Hesabınızı Yönetme" yazısına basın.

"Hesabınızı Silme" butonuna basarak devam edin.

Bu noktada karşınıza "Hesabınızı Silme" başlığı altında üç farklı seçenek çıkacaktır. "Instagram hesabımı nasıl silerim" yazısına tıklayın.

Altta açılan metinde "Hesabını Sil" seçeneğine tıklayarak hesap silme sayfasına gidin.

Açılan sayfada kendinize uygun olan bir Instagram kalıcı hesap silme nedenini seçin ve sayfada bulunan kutuya Instagram hesap şifrenizi girin. Son olarak sayfanın altında mavi kutu şeklindeki "Hesabı Sil" butonuna tıklayarak işleminizi sonlandırın.



Tüm bu adımların ardından hesabınızı kalıcı olarak silme işlemini tamamlamış olursunuz. Bu yöntemle Instagram uygulaması üzerinden de kalıcı hesap silme işlemi yapmak mümkün ancak ilk verdiğimiz yönteme göre daha uzun süren bir işlem olduğunu da belirtmeliyiz. Instagram Hesabı Kalıcı Olarak Silindikten Sonra Ne Olur? Instagram uygulamasında hesabınızı silmeye karar verdiniz ve kalıcı hesap silme işlemini gerçekleştirdiniz. Peki, bu işlemin ardından ne gibi durumlar oluşur? Öncelikle belirtmeliyiz ki, Instagram hesabını kalıcı olarak silmek geri döndürülemez bir işlem. Yani silmiş olduğunuz eski hesabınızı kullanarak Instagram'a giriş yapmak isterseniz bunu gerçekleştirmek mümkün olmayacaktır. Kalıcı hesap silme işleminin son adımında uygulama size bir tarih belirtir. Bu tarih, Instagram hesabınızın ne zaman kalıcı olarak silineceğini gösterir. Kalıcı hesap silme işleminizi tamamlamanızın ardından Instagram uygulaması hesabınızı yaklaşık 30 gün süre ile askıya alır. Bu süre içerisinde, kullanıcı adı ve şifrenizle hesabınıza giriş yapmayı denerseniz hesabınız tekrar aktif olacaktır ve kullanmaya devam edebilirsiniz. Sonrasında Instagram hesabınızın kalıcı olarak silinmesini isterseniz yukarıda açıklamış olduğumuz adımları tekrar uygulamanız gerekir.