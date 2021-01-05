Instagram karanlık mod nasıl açılır? Android ve iOS siyah mod açma işlemi

Sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, sürekli yeni güncellemeler yayınlayarak kullanıcılarını şaşırtmaya devam ediyor. Hem Android hem de iOS kullanıcıları bu yeni özellikler ile ilgili araştırma yapmaya devam ediyor. Instagram siyah tema olarak da bilinen karanlık mod özelliği Instagram sayfanızdaki görsellerin çevresindeki beyaz alanların siyah olmasını sağlıyor. Beyaz yazılar siyah, siyah yazılar beyaz olarak karşınıza çıkıyor. Bu yazımızda Instagram karanlık mod konusunu detaylarıyla araştırıp sizler için bir araya getirdik. Instagram karanlık mod özelliği ile ilgili merak edilenler...
Instagram karanlık mod açma işlemini Android üzerinden aktif hale getirmek çok basit. Karanlık modu aktifleştirmek için şu adımları izleyebilirsiniz:
Not: Bu işlemi yalnızca Android 9.0 ve üzerindeki sürüme sahip olan kullanıcılar kullanabilir.
Instagram karanlık mod açma işlemini iOS platformu üzerinden aktif etmek çok basit bir işlem. Karanlık modu aktif etmek için şu adımları izleyebilirsiniz:
Daha sonra telefonunuzun "Ayarlar" menüsüne girin.
Not: Bu işlemi yalnızca iOS 13.0 ve üzerindeki sürüme sahip olan kullanıcılar kullanabilir.
Telefonunuzun "Ayarlar" menüsüne girin.
"Ekran ve Parlaklık" seçeneğine dokunun.
Açılan ekranda "Açık" modu seçin.
Son yılların en çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram, sonunda karanlık mod özelliğine kavuştu. Karanlık mod özelliğine sahip olan iOS ve Android işletim sistemine sahip telefonlarda Instagram koyu renk kullanılabiliyor. Instagram koyu mod özelliğini kullanan binlerce insan var.
Bazı kullanıcılar Instagram ekranı siyah yapma özelliğini severken bazıları bu özellikten pek hoşlanmıyor. Bu özellik ile Instagram sayfanızın arka planı siyah bir renge bürünüyor. Uygulamadaki fotoğraf ve yazılar dışındaki alanlar siyah oluyor. Karanlık mod, siyah tema, karanlık tema olarak da biliniyor. Bu özellik Instagram'ın hem mobil hem de masaüstü versiyonunda kullanılabiliyor. Fakat bu özellik Android işletim sistemine sahip telefonlarda 9.0, iOS işletim sistemine sahip telefonlarda 13.0 ve üst sürümündeki telefonlarda kullanılabiliyor.
Instagram bünyesine kattığı yeni özellikler ile kullanıcılarına birçok fayda sağlıyor. Instagram siyah yapma özelliği, kullanıcı tarafında çok büyük yeniliklere ve kolaylıklara imkan tanıyan bir güncelleme değil. Sadece görsel olarak bir değişim sağlar. Bazı insanlar karanlık mod özelliği ile telefonun daha az şarj yediğini ve bu özelliğin internet kullanımını azalttığını düşünüyorlar. Fakat karanlık mod özelliğinin böyle bir etkisi yoktur. Bazı kullanıcılar karanlık mod özelliği ile ışığın yetersiz olduğu ortamlarda, çok daha kaliteli ve gözü yormayan bir deneyim yaşadıklarını belirtiyorlar. Yani sonuç olarak karanlık mod özelliği, sadece görsel açıdan bir farklılık sağlıyor ve bu modun kullanılması ya da kullanılmaması kişisel tercihe kalıyor.
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