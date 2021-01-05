Instagram karanlık mod nasıl açılır? Android ve iOS siyah mod açma işlemi

Sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, sürekli yeni güncellemeler yayınlayarak kullanıcılarını şaşırtmaya devam ediyor. Hem Android hem de iOS kullanıcıları bu yeni özellikler ile ilgili araştırma yapmaya devam ediyor. Instagram siyah tema olarak da bilinen karanlık mod özelliği Instagram sayfanızdaki görsellerin çevresindeki beyaz alanların siyah olmasını sağlıyor. Beyaz yazılar siyah, siyah yazılar beyaz olarak karşınıza çıkıyor. Bu yazımızda Instagram karanlık mod konusunu detaylarıyla araştırıp sizler için bir araya getirdik. Instagram karanlık mod özelliği ile ilgili merak edilenler...

Instagram Karanlık Mod Açma İşlemi Nasıl Yapılır?

Instagram Karanlık Mod Android Telefonlarda Nasıl Açılır?

Instagram karanlık mod açma işlemini Android üzerinden aktif hale getirmek çok basit. Karanlık modu aktifleştirmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Öncelikle Instagram güncellemenizin yapılıp yapılmadığını kontrol edin. Eğer yapılmadıysa Google Play Store'u açarak uygulamayı güncelleyin.

Daha sonra Instagram uygulamasını açın.

Ayarlar seçeneğine dokunun.

Sayfanın alt kısmında tema seçeneğine dokunun.

Karşınıza "Aydınlık" ve "Karanlık" seçenekleri gelecek. "Karanlık" seçeneğinin karşısına dokunun.

Not: Bu işlemi yalnızca Android 9.0 ve üzerindeki sürüme sahip olan kullanıcılar kullanabilir.

Instagram Karanlık Mod iOS Telefonlarda Nasıl Açılır?

Instagram karanlık mod açma işlemini iOS platformu üzerinden aktif etmek çok basit bir işlem. Karanlık modu aktif etmek için şu adımları izleyebilirsiniz: