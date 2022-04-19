Instagram kaydedilenler toplu silme nasıl yapılır? Instagram kaydedilenler arşivi ve videoları nasıl silinir?

Instagram uygulamasının kullanıcılarına sunduğu gönderi kaydetme özelliği çok sayıda kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. Uygulama içerisinde beğenilen bir gönderiyi kaydetmek için kaydet butonu bulunmaktadır. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, beğendikleri gönderilere daha hızlı bir şekilde ulaşabilmektedir. Kullanıcılar arşive kaydettikleri bu gönderileri tek tek silmek yerine toplu silmek için yöntemler aramaktadır. Instagram kaydedilenler toplu silme işlemini anlattık.
Instagram’da kullanıcıların severek kullandığı özelliklerden biri beğendikleri gönderileri kaydetmektir. Uygulama içerisinde kaydettiğiniz gönderileri, videoları ve paylaşımları silmek için birkaç adımı izlemeniz gerekmektedir. Eğer kaydedilenler kısmında yer alan gönderi sayısı azsa bunu tek tek silerek de yapabilirsiniz.
Öncelikle uygulamaya giriş yapınız ve silmek istediğiniz gönderiyi açınız. Ardından gönderinin hemen sağ alt köşesinde bulunan bayrak simgesine tıklayınız. Bu şekilde gönderiyi kaydedilenler kısmından kolayca kaldırmış olursunuz. Ancak kaydedilenler kısmındaki gönderi sayısı çok fazlaysa bunun için toplu silme işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.
Instagram’da kaydedilenler kısmını temizlemek için takip etmeniz gereken adımlar şu şekildedir:
Bu işlem sayesinde kaydedilenler bölümünde yer alan tüm gönderileri hızlı bir şekilde silmiş olursunuz.
Instagram’da kullanıcıların beğendikleri gönderileri arşive kaydetme özelliği mevcuttur. Bu özellik sayesinde kullanıcılar beğendikleri gönderilere daha kolay bir şekilde erişim sağlayabilmektedir. Arşiv bölümünde kaydedilen gönderi sayısı arttığında kullanıcılar bu gönderileri silmek istemektedir. Instagram uygulamasında arşiv bölümünü temizlemek oldukça kolay bir işlemdir. Bu işlemi gerçekleştirebilmeniz için şu adımları izlemeniz gerekmektedir:
Instagram’da kaydettiğiniz tüm videoları, gönderi siler gibi silebilmeniz mümkündür. Kaydedilen gönderileri silme işleminde yapılan tüm işlemler, kaydedilen videolar için de geçerlidir. Bunun için yapmanız gereken birkaç basit adım bulunmaktadır.
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