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Instagram kaydedilenler toplu silme nasıl yapılır? Instagram kaydedilenler arşivi ve videoları nasıl silinir?

19.04.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya uygulamaları, telefon kullanımının artması ile birlikte popüler bir hale geldi. Sosyal medya uygulamaları arasında öne çıkanlardan biri de Instagram’dır. Her geçen gün bünyesine daha fazla kullanıcı katan uygulamada birçok farklı özellik bulunmaktadır. Instagram’ın en gözde özelliklerinden biri, beğenilen gönderileri veya videoları kaydetme işlemidir. Instagram kullanıcıları bu özelliği sıklıkla kullanmaktadır. Peki, kaydedilen gönderilen nasıl silinir?

Instagram kaydedilenler toplu silme nasıl yapılır? Instagram kaydedilenler arşivi ve videoları nasıl silinir?

İçindekiler

  • Instagram Kaydedilenler Toplu Silme
  • Instagram Arşiv Silme
  • Instagram’da Kaydedilen Videolar Nasıl Silinir?

Instagram uygulamasının kullanıcılarına sunduğu gönderi kaydetme özelliği çok sayıda kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. Uygulama içerisinde beğenilen bir gönderiyi kaydetmek için kaydet butonu bulunmaktadır. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, beğendikleri gönderilere daha hızlı bir şekilde ulaşabilmektedir. Kullanıcılar arşive kaydettikleri bu gönderileri tek tek silmek yerine toplu silmek için yöntemler aramaktadır. Instagram kaydedilenler toplu silme işlemini anlattık.

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Instagram Kaydedilenler Toplu Silme

Instagram’da kullanıcıların severek kullandığı özelliklerden biri beğendikleri gönderileri kaydetmektir. Uygulama içerisinde kaydettiğiniz gönderileri, videoları ve paylaşımları silmek için birkaç adımı izlemeniz gerekmektedir. Eğer kaydedilenler kısmında yer alan gönderi sayısı azsa bunu tek tek silerek de yapabilirsiniz.

Öncelikle uygulamaya giriş yapınız ve silmek istediğiniz gönderiyi açınız. Ardından gönderinin hemen sağ alt köşesinde bulunan bayrak simgesine tıklayınız. Bu şekilde gönderiyi kaydedilenler kısmından kolayca kaldırmış olursunuz. Ancak kaydedilenler kısmındaki gönderi sayısı çok fazlaysa bunun için toplu silme işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Instagram’da kaydedilenler kısmını temizlemek için takip etmeniz gereken adımlar şu şekildedir:

  • İlk olarak Instagram uygulamasına giriş yapınız.
  • Ardından sağ üst köşede bulunan üç çizgi ikonuna tıklayınız.
  • Karşınıza “kaydedilenler” seçeneği çıkacaktır. Bu seçeneğe tıkladığınızda daha önceden kaydetmiş olduğunuz tüm gönderileri görüntüleyebilirsiniz.
  • Açılan ekranın hemen alt kısmında “tüm gönderiler” bölümü bulunmaktadır. Buraya tıklayınız.
  • Sonrasında sağ üst köşede bulunan üç çizgiye tıklayıp, ardından “seç” butonuna dokununuz.
  • Kaydedilen gönderileri tek tek seçtikten sonra ekranın aşağısındaki “kaydedilenlerden kaldır” butonu aktif hale gelecektir.
  • “Kaydedilenlerden kaldır” butonuna tıklayarak, tüm gönderileri toplu bir şekilde silebilirsiniz.

Bu işlem sayesinde kaydedilenler bölümünde yer alan tüm gönderileri hızlı bir şekilde silmiş olursunuz.

Instagram Arşiv Silme

Instagram’da kullanıcıların beğendikleri gönderileri arşive kaydetme özelliği mevcuttur. Bu özellik sayesinde kullanıcılar beğendikleri gönderilere daha kolay bir şekilde erişim sağlayabilmektedir. Arşiv bölümünde kaydedilen gönderi sayısı arttığında kullanıcılar bu gönderileri silmek istemektedir. Instagram uygulamasında arşiv bölümünü temizlemek oldukça kolay bir işlemdir. Bu işlemi gerçekleştirebilmeniz için şu adımları izlemeniz gerekmektedir:

  • Öncelikle cihazlarınızdan Instagram uygulamasına giriş yapınız.
  • Ardından Instagram bayrak simgesine tıklayarak, arşiv bölümüne giriniz.
  • Arşiv bölümünde önceden beğenip kaydetmiş olduğunuz tüm gönderiler bulunmaktadır. Bu gönderileri ister tek tek isterseniz toplu bir şekilde silebilirsiniz.
  • Gönderileri tek tek silmek için kaydettiğiniz fotoğrafın üstüne tıklayınız ve ardından sağ alt köşede bulunan “bayrak” simgesine dokununuz. Bu şekilde o gönderiyi arşivden kaldırmış olursunuz.
  • Gönderileri arşivden toplu bir şekilde silmek isterseniz, “kaydedilenler” bölümünün hemen altında “tüm gönderiler” butonu yer almaktadır.
  • Bu butona tıklayarak tüm gönderileri seçebilir ve hemen ardından alt kısımda bulunan “kaydedilenleri kaldır” butonuna tıklayabilirsiniz. Bu şekilde arşivdeki tüm gönderileri silmiş olursunuz.

Instagram’da Kaydedilen Videolar Nasıl Silinir?

Instagram’da kaydettiğiniz tüm videoları, gönderi siler gibi silebilmeniz mümkündür. Kaydedilen gönderileri silme işleminde yapılan tüm işlemler, kaydedilen videolar için de geçerlidir. Bunun için yapmanız gereken birkaç basit adım bulunmaktadır.

  • Öncelikle Instagram uygulamasına giriş yapmanız ve ardından sağ üst köşede bulunan üç çizgiye tıklamanız gerekmektedir.
  • Karşınıza yanında bayrak simgesi bulunan “kaydedilenler” seçeneği çıkacaktır.
  • Bu seçeneğe tıkladığınızda önceden kaydettiğiniz tüm video ve içerikleri görebilirsiniz.
  • Bu bölümden kaldırmak istediğiniz videoyu seçip, videonun hemen sağ alt köşesinde bulunan “bayrak” simgesine tıklamanız yeterlidir.
  • Bu şekilde kaydettiğiniz tüm videoları silebilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
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