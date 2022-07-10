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Instagram konum hikayeleri gözükmüyor! Instagram konum hikayeleri neden kaldırıldı?

10.07.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformları en popülerlerinden bir tanesi olan Instagram, fotoğraf ve hikaye paylaşımları ile farklı insanlar tarafından görülmeyi sağlar. Aynı şekilde ortak konumdaki diğer insanları da keşfetmeye ve paylaşımlarını görebilmeye imkan tanır. Instagram konum hikayelerine nasıl bakılır? Konum hikayeleri kaldırıldı mı?

Instagram konum hikayeleri gözükmüyor! Instagram konum hikayeleri neden kaldırıldı?

İçindekiler

  • Instagram Konum Hikayelerini Nasıl Görebilirim?
  • Instagram Konum Hikayeleri Kaldırıldı mı?

Instagram, fotoğraf ve video paylaşımı üzerinden etkileşim sağlayan bir sosyal medya platformudur. Kullanıcıların anlık ve geçmişe dönük paylaşımları ile canlılık kazanır. Filtreler, çıkartmalar ve konum gibi ek özelliklerle de ekstra bir özelleştirme sağlanır. Bu özelliklerden konum, hikayelere eklenmesi dahilinde o lokasyondaki herkesin söz konusu hikayeyi görmesini sağlar. Instagram konum hikayeleri gözükmüyor, nedeni ve çözümü nedir?

Instagram Konum Hikayelerini Nasıl Görebilirim?

Instagram, paylaşılan hikayelere konum ekleme özelliği ile tıpkı gönderiler gibi herkes tarafından görünmesine imkan tanıdı. Bu özellik sayesinde hikayelere atılan görsel ya da metinlere konum etiketi eklenebiliyordu. Eklenen bu etiketlerle her birey daha fazla kişiye ulaşabiliyor ve sosyal görünürlüğünü artırabiliyordu. Fakat Instagram'ın birtakım gerekçelerden yola çıkarak almış olduğu karar neticesinde konum hikayeleri kaldırıldı. Son güncellemeleri almamış eski sürümdeki kullanıcılarda görülen konum hikayelerine ise farklı yollarla ulaşmak mümkün.

Instagram konum etiketi story’leri görebilmek için izlenmesi gereken yollar şu şekildedir:

  1. Arama çubuğu üzerinden konum etiketli hikayeleri görme:
  • Öncelikli olarak konum hikayelerini görecek Instagram hesabına giriş yapılır.
  • Instagram anasayfasının alt kısmında bulunan keşfet simgesine tıklanır.
  • Keşfet sayfasının üst kısmında yer alan arama çubuğuna gidilir.
  • Arama çubuğuna bölgede paylaşılmış tüm hikaye ve gönderilerin görülmesi istenilen konum yazılır.
  • Konum adı
  1. Paylaşılmış gönderinin konumu üzerinden hikayeleri görme:
  • Tarayıcı üzerinden ya da uygulamadan İnstagram ana sayfasına girilir.
  • Öncelikle gönderiler üzerinden konum hikayeleri görmek istenilen Instagram profili gerekli bilgiler yazılarak açılır.
  • Instagram ana sayfasında bireylerin karşısına çıkan herhangi bir gönderinin üst kısmında yer alan konuma tıklanılır. Tıklanan konumun yönlendirdiği sayfada o konumu ekleyerek paylaşılan hikaye ve gönderiler sıralanır.
  • Ana sayfa dışında arama çubuğundan herhangi birinin profiline gidilerek de konum hikayelerine ulaşmak mümkündür. Profilde yer alan bir gönderiye etiketlenen konuma tıklanır. Tıklanan konumun yönlendirdiği sayfa ile paylaşılan hikayelere ulaşılır.
Instagram konum oluşturma ve ekleme: Instagram konum ekleme nasıl yapılır?Instagram konum oluşturma ve ekleme: Instagram konum ekleme nasıl yapılır?

Instagram Konum Hikayeleri Kaldırıldı mı?

Instagram konum hikayeleri her ne kadar etkileşim ve iletişim için ilgi çekici bir gelişme olarak görülse de birtakım problemlere de sebebiyet verebilir. Instagram geliştiricileri konum hikayelerini kullanıcıların hizmetine sunmasıyla birçok insan anlık paylaşımları bulunduğu lokasyonlar üzerinden yaptı. Bu durum bireylerin güvenliği için tehdit edici bir hal almaya başladığı için de Instagram tarafından kaldırıldı. Fakat bazı cihazlar son güncellemeleri almadığından hala bu özelliğe sahip olabilir.

Instagram hikaye indirme: Instagram hikayeleri nasıl indirilir, telefona nasıl yüklenir?Instagram hikaye indirme: Instagram hikayeleri nasıl indirilir, telefona nasıl yüklenir?


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