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Instagram konum kapatma ve yanlış konum düzeltme: Instagram konum kapatma ayarları nasıl yapılır?

11.07.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzün en çok vakit geçirilen sosyal medya uygulamalarının başında Instagram yer alıyor. İlk etapta sadece fotoğraf paylaşılan bu uygulama, zamanla kullanıcıların her anını paylaştığı, anlık etkileşim sağlayabildiği bir platforma dönüştü. Bu durum da kullanıcıları güvenlik ve gizlilik açısından bazı önemler almaya itti. Güvenlik için büyük öneme sahip olan Instagram konum kapatma ayarları nasıl yapılır?

Instagram konum kapatma ve yanlış konum düzeltme: Instagram konum kapatma ayarları nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Instagram Konum Kapatma Nasıl Yapılır?
  • Instagram Yanlış Konum Düzeltme
  • Instagram Giriş Yaptığın Yerler Nasıl Silinir?

Instagram gibi uygulamalar kişisel bilgilerimizi (ad, soy ad, mail, telefon numarası vb.) kayıt ederken aynı zamanda konumumuza da ulaşabilmektedir. Peki, Instagram konum bilgisini nereden alıyor? Instagram ve diğer uygulamalara ulaşım internet sayesindedir. Kullandığımız GSM operatörleri veya internet kullanımları GPS alıcıları ve uydular sayesinde konumumuza ulaşırken, uygulamalarla konumu paylaşmaktadır.

Instagram Konum Kapatma Nasıl Yapılır?

Zamanımızın çoğunu harcadığımız Instagram’da, gönderi paylaşırken konumunu paylaşmak istemeyen kullanıcıların akıllarına “Instagram'da konumumu nasıl gizlerim?” sorusu gelmektedir. Instagram konum kapatma ayarları için aşağıdaki adımları izleyerek, Instagram uygulaması tarafından konumunuzun paylaşmasını durdurabilirsiniz.

  • Telefonunuzun ayarlar bölümünü açın.
  • Uygulamalar kısmından 'Instagram'ı bulun ve tıklayın.
  • 'Konum'a tıklayın ve 'asla' seçeneğini seçin.
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Instagram Yanlış Konum Düzeltme

Konum bilgilerinizi, açıp kapatabilirken paylaşımlara konum bilgisi eklemek kullanıcının inisiyatifindedir. Instagram’da yanlış konum içeren bir paylaşım yaptıysanız ve bunu düzeltmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyerek Instagram yanlış konum düzeltme işlemini tamamlayabilirsiniz.

  • Öncelikle Instagram uygulamasını açın.
  • Düzenlemek istediğiniz gönderinin sağ üst köşesindeki '…' sembolüne tıklayın.
  • Çıkan bölümde 'düzenle' sekmesine tıklayın
  • Gönderinin üzerindeki 'konum'a tıklayın.
  • 'Konumu değiştir' diyerek yeni konum ekleyebilirsiniz.
  • İşleminiz bittikten sonra sağ üst köşedeki 'bitti' sekmesine tıklayın.

Eğer, Instagram'da yer konum harita bilgileri etiketini kaldırma işlemi yapmak istiyorsanız;

  • Öncelikle Instagram uygulamasını açın.
  • Düzenlemek istediğiniz gönderinin sağ üst köşesindeki '…' sembolüne tıklayın.
  • Çıkan bölümde 'düzenle' sekmesine tıklayın.
  • Gönderinin üzerindeki 'konum'a tıklayın.
  • 'Konumu kaldır' seçeneğine tıklayın.
  • İşleminiz bittikten sonra sağ üst köşedeki 'bitti' sekmesine tıklayın.
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Instagram Giriş Yaptığın Yerler Nasıl Silinir?

Instagram hesabınıza hangi konumdan giriş yapıldığını kaydederek giriş hareketlerini kontrol etmenizi sağlamaktadır. İsterseniz bu kayıtları silerek, girilen konumdan çıkış yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Instagram giriş yaptığın yerler nasıl silinir?

  • Instagram'ı açın
  • Profilinize gelip sağ üstteki üç çizgi sekmesine tıklayın.
  • Çıkan menüde 'ayarlar'a tıklayın.
  • 'Güvenlik' seçeneğini seçin.
  • 'Giriş Hareketleri' sekmesine tıklayın. Karşınıza çıkan haritalar giriş hareketlerinizi göstermektedir.
  • Alt kısımdaki konumun karşısındaki (…) sembolüne tıklayın.
  • 'Çıkış yap' seçeneğine tıklayın.


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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