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Instagram konum oluşturma ve ekleme: Instagram konum ekleme nasıl yapılır?

12.06.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram, kullanıcıların anlık ya da geçmişe dönük fotoğraf, video gibi içerikleri paylaştığı sıkça kullanılan bir sosyal medya platformudur. Instagram üzerinden yapılan paylaşımlarda gönderilere eklenen etiket, müzik ve konum gibi özellikler görünürlüğü artırmada oldukça etkilidir. Instagram konum ekleme ve oluşturma nasıl yapılır?

Instagram konum oluşturma ve ekleme: Instagram konum ekleme nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Instagram Konum Oluşturma Nasıl Yapılır?
  • Instagram’a Konum Neden Eklenmiyor?

Instagramda bir gönderiye etiket, açıklama veya konum eklemek, kullanıcılar arasındaki iletişim ağını güçlendirir. Özellikle eklenen konumla birlikte gönderinin eklendiği andan itibaren o noktada bulunan veya bir şekilde ulaşmaya çalışan kişiler paylaşımı görebilir. Instagram’ da bir gönderiye konum eklerken çıkmamasının çözümü ise bağlantılı olduğu Facebook hesabı ile mümkündür.

Instagram Konum Oluşturma Nasıl Yapılır?

Facebook, 2012 yılının Nisan ayında Instagram'ı alarak kendi ağına dahil etti. Böylece birçok özelliği birbirine bağlı olacak şekilde entegre etti. Instagram'da yapılan paylaşımların ve etkileşimlerin Facebook ile bağlantılı şekilde yürütülmesi bu sayede gerçekleşmiş oldu.

Insatgram’ da herhangi bir gönderi ya da hikaye paylaşımında konum hizmetlerinde çıkmayan noktaların Facebook sayesinde eklenmesi de bu şekilde kolaylaştı.

Instagram konum ekleme için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

  • Öncelikli olarak Instagram’a konum eklemek için hesaba bağlı olan Facebook profiline geçiş yapılır.
  • Instagram’a bağlı olan Facebook hesabına giriş yaptıktan sonra herhangi bir gönderi paylaşımı yapılır. Bu aşamada metin, fotoğraf, video gibi seçeneklerden herhangi biri seçilebilir fakat paylaşmadan bir önce konum eklemek gerekir.
  • Gönderiye konum eklemek için paylaşımın sağ alt kısmında yer alan oka tıklanır. Oka tıklandığından konum ekleme yapılabilecek bir alan çıkar. Bu aşamada konumun otomatik olarak sistem tarafından bulunamaması sorun değildir. Kullanılmak istenen konumu kutucuğu yazmak yeterlidir.
  • Sonrasında ise kategori belirlerken konum girilir. Girilen konumla birlikte yeni bir konum oluşturulur ve bu paylaşılır.
  • Son aşama olarak Instagram uygulamasına dönüş yapılır. Instagram üzerinden yapılacak herhangi bir paylaşımda konum eklerken Facebook üzerinden oluşturulan konum kullanılır. Böylece daha öncesinde Instagram uygulaması üzerinden görünmeyen konum yer işareti olarak kullanılabilir.
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Instagram’a Konum Neden Eklenmiyor?

Instagram’a konum ekleme konusunda bir problem yaşanıyorsa bunun birçok nedeni olabilir. Bunlardan bir tanesi uygulamanın güncellenmesi, diğeri internet ağı, bir diğeri ise anlık uygulama hatasından kaynaklanabilir.

  • Bunlardan bir tanesi uygulamanın güncellenmesi ile birlikte gelen son sürümün hata vermesi ya da tam tersi son güncellemenin yüklenmemiş olması olabilir.
  • Diğer bir sorun internet ağıyla ilgili olabilir. İnternet ağının erişiminde yaşanan güçlük konum eklenmesi esnasında sorun çıkarabilir.
  • Bunların yanında konum ekleme esnasında yaşanabilecek anlık bir hata olması da mümkündür.
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