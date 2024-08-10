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  4. Instagram krizinde son durum! Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi: Son düzlükteyiz

Instagram krizinde son durum! Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi: Son düzlükteyiz

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
10.08.2024 12:30
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Instagram 1 haftayı aşkın bir süredir kapalı. Herkes ne zaman açılacağını merak ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu krizdeki son durumu anlattı. Bakan Instagram'ın açılmasıyla ilgili 'Son düzlükteyiz' ifadesini kullandı.

Instagram krizinde son durum! Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi: Son düzlükteyiz

Instagram ne zaman açılacak? Tüm gözler hükümete çevrilmişken Bakan Uraloğlu'ndan son bir açıklama geldi. Bakan, "Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor. Son düzlükteyiz." ifadelerini kullandı.

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Instagram Abdulkadir Uraloğlu
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