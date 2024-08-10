Instagram krizinde son durum! Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi: Son düzlükteyiz

Instagram ne zaman açılacak? Tüm gözler hükümete çevrilmişken Bakan Uraloğlu'ndan son bir açıklama geldi. Bakan, "Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor. Son düzlükteyiz." ifadelerini kullandı.

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