Instagram krizinde son durum! Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi: Son düzlükteyiz

Instagram 1 haftayı aşkın bir süredir kapalı. Herkes ne zaman açılacağını merak ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu krizdeki son durumu anlattı. Bakan Instagram'ın açılmasıyla ilgili 'Son düzlükteyiz' ifadesini kullandı.
Instagram ne zaman açılacak? Tüm gözler hükümete çevrilmişken Bakan Uraloğlu'ndan son bir açıklama geldi. Bakan, "Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor. Son düzlükteyiz." ifadelerini kullandı.
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