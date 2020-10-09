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Instagram kullanıcı adı değiştirme işlemi nasıl yapılır? Yeni kullanıcı adı alma

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2020 12:07 | Son Güncelleme

Instagram, son zamanlarda herkesin en çok kullandığı uygulamalardan biri. Bu kadar popüler bir uygulamada adınızın ne olduğu da gayet önemli elbette. Sosyal medya için kullanıcı adı ilk izlenimdir diyebiliriz. Instagram kullanıcı adı insanların ilk gördüğü ve akılda kalan detay. Bu yazımızda sizlerle Instagram kullanıcı adı değiştirme, Instagram kullanıcı adı alma gibi konulardan bahsedeceğiz.

Instagram kullanıcı adı değiştirme işlemi nasıl yapılır? Yeni kullanıcı adı alma

Instagram; bir çeşit fotoğraf, video paylaşım platformu. Instagram kullanıcıları birbirlerini takip ederek bu platformda neler olup bittiğini görüyor. Sıradan bir vatandaştan belediye başkanlarına, ünlü oyunculara ve hatta markalara kadar herkesin ve her şeyin bir Instagram hesabı olabiliyor. Bu platformda insanlar birbirini kullanıcı adı ile buluyor. Instagram kullanıcı adının iyi bir izlenim oluşturması özellikle belirli bir imaj kaygısı olanlar için kritik. Örneğin fotoğrafçılıkla ilgilenen ve doğa fotoğraflarına profilinde yer vermek isteyen birinin "balli_corek" gibi bir kullanıcı adının olması pek de tercih edilen bir şey değil. Bunun yanında influencer hesaplarının da kullanıcı adının akılda kalıcı ve çarpıcı olması gerekiyor. Eğer siz de Instagram kullanıcı adınızı alıp sonrasında pişman olduysanız bu yazımız tam da size göre. Instagram kullanıcı adı değiştirme, yeni kullanıcı adı alma gibi konulara değindiğimiz yazımız çok işinize yarayacak.

Instagram'da Kullanıcı Adı Nasıl Değiştirilir?

Instagram'a girdiniz, bir kullanıcı adı aldınız ancak bu adı artık beğenmiyorsunuz. Birkaç basit adımı gerçekleştirip kullanıcı adınızı değiştirebilirsiniz. Kullanıcı adınızı (eğer ticari işletme sayfası değilseniz) başka biri aldıysa siz alamazsınız. Eğer almak istediğiniz kullanıcı adını başkası aldıysa siz almaya çalıştığınızda uygulama bildirim verecektir. Ancak yanına bir alt çizgi, nokta gibi bir işaret koyarak bu sorunu giderebilirsiniz. Şimdi gelelim Instagram kullanıcı adı değiştirme işleminin nasıl olduğuna:

  • Telefonunuzdan uygulamaya girin.

  • Profil sayfanızı açın.

  • Profil sayfanızda gönderileriniz ile biyografinizin arasında "profili düzenle" butonu yer alıyor. Bu butona basın.

Instagram kullanıcı adı değiştirme işlemi nasıl yapılır? Yeni kullanıcı adı alma

  • Bu butona basıp profil düzenleme sayfasına geçtiğinizde artık rahatlıkla daha önce alınmamış bir kullanıcı adı alabilirsiniz.

  • Kullanıcı adınızı aldıktan sonra sayfanın sağ üstündeki mavi oka tıklayarak kaydedin ve çıkın.

Instagram Kullanıcı Adı Alma İşlemi Nasıl Yapılır?

Instagram platformuna girmeye karar verdiğinizde elbette önce siteye kaydolmanız gerekiyor. Gerekli bilgiler şu şekilde: mailiniz, yaşınız, adınız ve en kritik olan: kullanıcı adınız. İlk kayıt işlemi sırasında kendinize ve kafanızdaki profile uygun bir kullanıcı adı seçmelisiniz. Sadece kendi özel hayatınızı paylaşacağınız bir profil düşünüyorsanız adınız veya adınızın kısaltması olan bir kullanıcı adı gayet iyi olabilir. Kullanıcı adının nasıl olması gerektiği hakkında birazdan daha da ayrıntılı konuşacağız.

Siteye girdiniz, formalite kısımları hallettiniz. Herhangi bir kullanıcı adı da alacaksınız ama o da ne! Sizden birkaç tane var. Mehmet Yılmaz gibi her üç kişiden birinde bulunan bir isme sahipseniz biraz yaratıcılığınızı kullanıp (Yılmaz Mehmet gibi değil) alınmamış bir kullanıcı adı almanız mümkün.

Eğer markanızın kullanıcı adını başkası aldıysa ve siz yine de o kullanıcı adını almakta kararlıysanız buna da çare var. Form ile kullanıcı adını alabilirsiniz. Bunun için destek bölümünden iletişim kurup ve form doldurup Instagram kullanıcı adı alma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Unutmadan söyleyelim, bu form sadece ticari hesaplara yardımcı olur. Yani Mehmet Yılmaz ismini bu form ile alamazsınız.

Instagram Kullanıcı Adı Nasıl Olmalı?

Instagram kullanıcı adı, diğer insanların sizin hakkınızda elde edeceği izlenim için son derece önemli. Yani eğer dikkat çekici ve güzel bir kullanıcı adına sahipseniz insanların gözünde iyi bir izlenim oluşturamayabilirsiniz. Kullanıcı adınızı değiştirmeye karar verdiğinizde aklınızda canlanacak ilk soru "Yeni kullanıcı adım nasıl olmalı?" minvalinde olacaktır. Bu soruyu cevaplamanıza yardımcı olacak birkaç önerimiz var.

Gerçek İsim mi, Marka Adı mı Daha Mantıklı?

Bu soruya aslında yukarıda biraz değinmiştik. Hala karar veremiyorsanız günlük olarak Instagram'ı nasıl kullandığınıza ve kendi profilinize bakmanızı öneririz. Tamamen kişisel hayatınızla ilgili bir profiliniz varsa en makul isim, kendi isminiz ya da insanların size taktığı lakap olacaktır. Üstelik böylece insanların sizi bulması daha kolay olur. Eğer tam tersiyse, yani profile giren kişi o profilin sahibinin siz olduğunu aklının ucundan bile geçirmeyecekse kendi isminizi kullanmanıza gerek yok.

Kullanıcı Adı Neyi İfade Etmeli?

Kullanıcı adınız sizin Instagram platformunu kullanış amacınızı göstermeli. Bu nedenle eğer anonim kalıp birilerini stalklamak gibi bir niyetiniz varsa "üç ayaklı masa" gibi bir isim bile işinizi görür. Eğer bir influencer olmak istiyorsanız adınızı ya da tamamen adınızdan ayrı komik bir ismi kullanmanız daha iyi olacaktır.

Instagram Kullanıcı Adının Akılda Kalıcılığı Ne Kadar Önemli?

Çok önemli. İster bir fenomen olun, ister sıradan biri ister marka, isterseniz de yaptığınız işleri koyacağınız bir hesap oluşturma gayesinde olun... Kullanıcı adınızın "x9YupXlI" gibi bir kod olması sizi diğer hesapların gerisinde bırakır. Tabii böyle bir kullanıcı adı seçip dikkat çekmek de isteyebilirsiniz.

Instagram Kullanıcı Adı Örnekleri

Şimdi biraz Instagram camiasınca tanınan isimlerin kullanıcı adlarına bakalım.

  • celinesymbiosis Evet, az önce okuması kolay olsun, aman akılda kalsın deyip ilk iyi örnek olarak karşınıza bu hesabı koymamız biraz komik oldu. Ancak bu hesap sanat tarihi ile ilgili gönderiler paylaşıyor. Bu nedenle aslında içerik-isim uyumunu yakaladığını söyleyebiliriz.

  • natgeo National Geographic'in resmi Instagram sayfası, gayet sade ve markanın kısaltılmış ekranlardan da aşina olduğumuz şekliyle alınmış bir kullanıcı adı.

  • beminu Burcu Eminoğlu'nun Instagram kullanıcı adı. Kendisi adının kısaltılmış halini koymayı tercih ediyor ve kısa, hecelemesi kolay bir kullanıcı adı seçerek akılda kalıcılığı arttırıyor.

  • nordiksimit İskandinav bölgelerini gezen bir gezginin çektiği fotoğrafları koyduğu Instagram hesabı. İçerikler hakkında fikir uyandırdığı için doğru bir tercih denebilir.

  • uberkuloz Berk Keklik'in komik videolarını paylaştığı Instagram sayfası. Kendisi, paylaşımları gibi esprili bir kullanıcı adı tercih ediyor. Kullanıcı adı hem farklı bir kavrama gönderme yapıyor hem de içerisinde kendi adını barındırıyor.
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