Instagram kullanıcıların sesini duydu: Kronolojik sıralama geri döndü!

Instagram'daki gönderi sıralaması bir süredir kullanıcılar arasında fazlasıyla konuşuluyor. Çünkü bazı kullanıcılar, Instagram'ın gönderileri eskiden olduğu gibi kronolojik bir sıralama ile sunması gerektiğini belirtiyorlar. Şimdi ise Instagram'ın bu konuda bir müjdesi var.

Instagram, kullanıcıların sesini duyarak kronolojik sıralamayı geri döndürdü. Bunun için akışa "Favoriler" ve "Takip Ettiklerin" adını taşıyan iki yeni seçenek ekleyen Instagram, kullanıcılara sıralama şeklini seçme şansı sağladı.

We heard you loud and clear — chrono is back! ????



Two new chronological views have been added to your Feed. Tap “Instagram” on the top left of your app to switch between Favorites and Following. pic.twitter.com/737vVmo9aV