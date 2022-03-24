Instagram kullanıcıların sesini duydu: Kronolojik sıralama geri döndü!

Instagram'daki gönderi sıralaması bir süredir kullanıcılar arasında fazlasıyla konuşuluyor. Çünkü bazı kullanıcılar, Instagram'ın gönderileri eskiden olduğu gibi kronolojik bir sıralama ile sunması gerektiğini belirtiyorlar. Şimdi ise Instagram'ın bu konuda bir müjdesi var.

KRONOLOJİK SIRALAMA INSTAGRAM'A GERİ DÖNDÜ! AMA NASIL?

Instagram, kullanıcıların sesini duyarak kronolojik sıralamayı geri döndürdü. Bunun için akışa "Favoriler" ve "Takip Ettiklerin" adını taşıyan iki yeni seçenek ekleyen Instagram, kullanıcılara sıralama şeklini seçme şansı sağladı.

We heard you loud and clear — chrono is back! ????



Two new chronological views have been added to your Feed. Tap “Instagram” on the top left of your app to switch between Favorites and Following. pic.twitter.com/737vVmo9aV — Instagram (@instagram) March 23, 2022

Instagram'daki "Takip Ettiklerin" seçeneği takip ettiğiniz kişilerin gönderilerini, paylaşılma sırasına göre size gösterirken, "Favoriler" seçeneği seçtiğiniz 50'ye kadar hesaptan gelen en son gönderileri kronolojik olarak takip etmenizi sağlıyor.

Instagram, yeni kronolojik sıralama seçeneklerini kullanıma sunmaya başladı. Instagram'daki kronolojik sıralama seçeneklerini kullanmak ise oldukça kolay.

INSTAGRAM'DA KRONOLOJİK SIRALAMA NASIL YAPILIR?

Instagram ana sayfanızın sol üst köşesindeki Instagram logosuna dokunun.

"Takip Ettiklerin" ve Favoriler" seçeneklerinden istediğiniz tıklayın.

Böylece Instagram'ı tercih ettiğiniz kronolojik sıralama ile kullanabilirsiniz.



