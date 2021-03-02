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Instagram Live Rooms: Canlı yayınlarda yeni dönem başlıyor!

02.03.2021 10:16 | Son Güncelleme:
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Instagram Live Rooms: Canlı yayınlarda yeni dönem başlıyor!

Instagram canlı yayınlar için yeni bir özelliğin duyurusunu gerçekleştirdi. Instagram Live Rooms (canlı odalar) adını taşıyan bu özellik ile Instagram canlı yayın katılımcı sayısı 4'e yükseltildi. Live Rooms özelliği duyurulmadan önce canlı yayınlara 2 kişi katılabiliyordu.

Instagram Facebook ile iş birliği içerisinde, uygulamasını daha iyi hale getirmek için çalışmalar yürütüyor. Platformun kısa bir süre önce iOS ve Android kullanıcılarına sunduğu Reels özelliği de bu çalışmaların bir parçasıydı. TikTok benzeri Reels, Instagram kullanıcıları arasında tartışmalara yol açsa da görünüşe bakılırsa benimsendi. Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması, paylaştığı son blog gönderisiyle ise yeni bir özelliğin müjdesini verdi; Instagram Live Rooms. (Instagram Canlı Odalar)

INSTAGRAM LİVE ROOMS İLE SINIR 4'E YÜKSELDİ

Live Rooms özelliği, aslında bir özellikten çok kullanıcılar tarafından beklenen bir yenilik olarak tanımlanabilir. Bildiğiniz üzere Instagram canlı yayınlarına sadece 2 kişi katılabiliyordu. Ancak Live Rooms özelliği ile artık 2 kişilik sınır ortadan kalkacak ve 4 kişi Instagram Live Rooms sayesinde canlı yayınlara katılabilecek. Yani bir yayıncı, yayınına 3 katılımcı alabilecek. Bu da bir nevi Clubhouse tarzı sohbetlerin önünü açacak.

Instagram Live Rooms özelliği

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LİVE ROOMS NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Canlı Odalar özelliğini paylaşan Instagram'a göre, bu özellik, içerik oluşturuculara kitlelerine ulaşmaları ve onlarla etkileşim kurmaları için daha fazla yol sunma yolunda atılmış bir başka adım. Live Rooms ayrıca içerik oluşturuculara para kazanmaları için daha fazla yol da sunuyor. Platform Live Rooms özelliğinin yakında herkesin kullanımına sunulacağını söylüyor.

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