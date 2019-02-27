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Instagram'dan istifa eden Zarif, yine Instagram'da istifasını geri çekti

27.02.2019 14:12 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, önceki gün Instagram hesabında duyurduğu istifasını, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin reddetmesinin ardından yine Instagram hesabında geri çekti ve ülkeyi ziyaret eden Ermenistan Başbakanını karşılama törenine katıldı.

Instagram'dan istifa eden Zarif, yine Instagram'da istifasını geri çekti

Zarif, Instagram hesabındaki son paylaşımında "Tüm hayatımı ülkeye ve büyük halkına hizmetle geçirdim. Dış politika zaferinden ve Dışişleri Bakanlığı'nın dış politika geliştiren kurum olarak güvenilirliğinden, ulusal çıkarları ve İran halkının uluslararası arenadaki haklarını korumada ön saflarda bir kurum olmasından başka bir kaygım yok. " dedi.

Zarif ayrıca "Dışişleri Bakanlığı'nın tüm sorumluluklarını, herkesin işbirliği ve koordinasyonu ve aynı zamanda rehberliğiyle, Dini lider ve Cumhurbaşkanı'nın sağduyusu ve nezaretiyle, anayasa ve yasalar çerçevesinde, güçlü bir şekilde yerine getireceğini umuyorum." diye de ekledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de, 2015'teki Nükleer Anlaşma nedeniyle, yönetimdeki sertlik yanlıları tarafından hedef alınan ılımlı müttefikinin arkasında durdu ve istifasını reddetti.

ABD eğitimli tecrübeli bir diplomat Zarif, İran'ın nükleer programına kısıtlamalar konulması karşılığında, ambargoların hafifletilmesini öngören anlaşmada büyük rol oynamıştı.

Ruhani, resmi haber ajansı IRNA'da yayımlanan mektubunda "Dini lider sizi geniş ABD baskısı karşısındaki direnişte 'güvenilir, cesur ve dindar' biri olarak tanımlarken, istifanızı kabul etmenin ulusal çıkarlarımıza aykırı olduğunu değerlendiriyor ve rededdiyorum." demişti.

DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANINDAN DESTEK

Zarif'e duyulan güvenin bir başka ifadesi olarak da üst düzey Devrim Muhafızları komutanlarından Kasım Süleymani, Zarif'in İran'ın dış politikasından sorumlu başlıca insan olduğunu ve Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney tarafından desteklendiğini söyledi.

Yarı resmi ISNA Haber Ajansı, Ruhani'nin açıklamasının ardından, Zarif'in ülkeyi ziyaret eden Ermenistan Başbakanını karşılama törenine katıldığını duyurdu.

Zarif istifası için bir gerekçe açıklamamıştı.

Ancak, istifanın İran'daki sertlik yanlıları ve ılımlı kanat arasındaki güç mücadelesini ortaya koyduğu ve Hamaney'i taraf seçmeye zorladığı yorumları yapılıyor.

Zarif'in bir müttefiki Reuters Haber Ajansına yaptığı açıklamada, ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinden bu yana Zarif'in giderek artan bir şekilde eleştirilere maruz kaldığını söyledi.

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