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Instagram, MSN Messenger tadı verecek! Yeni özellik geldi

12.11.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'a durum ekleme özelliği geldi. Böylece Instagram, bir dönemin popüler mesajlaşma yazılımı MSN Messenger'da da bulunan “durum" seçeneğinin bir benzerini kullanıcılarına sunmaya başladı.

Instagram, MSN Messenger tadı verecek! Yeni özellik geldi

Instagram'dan önce hayatımızda birçok program vardı. Bunlardan biri de Microsoft'un geliştirdiği MSN Messenger'dı. Bir nesil tabiri caizse MSN Messenger ile büyüdü. Karşı tarafa titreşim gönderebildiğiniz, ne dinlediğinizi herkese gösterebildiğiniz bu programın en büyük özelliklerinden biri de durum ekleme özelliğiydi.

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Bu sayede o an ne yaptığınızı MSN Messenger'daki kişilerinizle paylaşabiliyordunuz. Şimdi ise bu özelliğin bir benzeri Instagram'da karşımıza çıktı.

INSTAGRAM'A "DURUM EKLE" SEÇENEĞİ GELDİ

Sosyal medya platformu Instagram'ın WhatsApp'ta da bulunan durum ekleme özelliğini birçok kullanıcıya açtığı fark edildi.

Instagram durum ekle

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Bu özellik sayesinde kullanıcılar, tıpkı MSN Messenger'da olduğu gibi meşgul, çalışıyor, mutlu ve kutluyor gibi durum özelliklerini profillerinde belirtebilecekler.

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