Instagram müşteri hizmetleri botlarına hazırlanıyor

Instagram müşteri hizmetleri botları ile tanışmaya hazırlanıyor. Facebook’un fotoğraf/video paylaşım uygulamasında kullanıcılar artık takip ettikleri şirketlere mesaj attığında, cevabı botlar verebilecek.

Şirketler de böylece Instagram mesajlarını üçüncü parti uygulamalar üzerinden yönetebilecek. Aslında pek çok marka 2016 yılından beri Messenger üzerinden müşterilerine botlarla otomatik cevap verebiliyor, teklif gönderebiliyor, şikayet dinleyebiliyordu.

INSTAGRAM MÜŞTERİ HİZMETLERİ BOTU İLE KULLANICILAR İLETİŞİM KURACAK

Instagram’da aynı zamanda artık mağazalar da açılabileceği için şirketlerin bu tür müşteri hizmetlerin otomatize edebilecek çözümlere de ihtiyacı olacak. Dolayısıyla, Instagram bu hamlesiyle sadece küçük şirketlerin değil dev şirketlerin de geniş ürün yelpazelerini Instagram mağazasına taşımasını teşvik etmiş olacak.

Instagram şimdiden dev şirketlerle yeni bot sistemini test etmeye başlamış görünüyor. Henüz tüketiciler, kullanıcılar bu botları görmeseler de dev şirketler API ile çalışmaya ve mağazalarını Instagram’a entegre etmeye devam ediyorlar.