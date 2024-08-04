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  4. Instagram ne zaman açılacak? Neden kapandı? 48 saat detayı... Türkiye taleplerini iletti! İşte son durum

Instagram ne zaman açılacak? Neden kapandı? 48 saat detayı... Türkiye taleplerini iletti! İşte son durum

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.08.2024 10:06
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BTK tarafından erişime engellenen Instagram'ın ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Milyonlarca kullanıcı Instagram açıldı mı? Instagram ne zaman açılacak? sorularına yanıt ararken, 48 saat detayı dikkat çekti. 50 saati aşkındır kapalı olan Instagram'daki sorunun aşılması için Türkiye'nin taleplerini ilettiği toplantının detayları da belli oldu.

Instagram ne zaman açılacak? Neden kapandı? 48 saat detayı... Türkiye taleplerini iletti! İşte son durum

Instagram'a erişim engeli devam ediyor. Türkiye'nin aldığı kararla birlikte kapatılan Instagram'a 50 saatten fazla süredir erişilemezken, milyonlarca kullanıcı Instagram açıldı mı? Instagram ne zaman açılacak? sorularına yanıt arıyor. Normalde resmi mahkeme kararı olmaması sebebiyle 48 saat tamamlandığında açılması beklenen Instagram’ın kapalılığı devam ederken, kritik görüşmelerin de sürdüğü öğrenildi.

INSTAGRAM NEDEN KAPANDI?

Sabah’ta yer alan habere göre; Instagram’ın Türkiye’de kapatılmasının sebebi ise bugüne kadar yüzlerce kez pek çok içerik nedeniyle resmi şekilde uyarılan Instagram'ın Türkiye'nin Filistin tutumuna aykırı hareket ederek Hamas lideri Haniye paylaşımlarını engellemesi oldu.

Türk vatandaşlarının yaptıkları bazı paylaşımları yayın ilkeleri çerçevesinde kaldıran ya da engelleyen platform BTK tarafından engellendi.

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TÜRKİYE TALEPLERİNİ İLETTİ

Sorunun aşılması için Türkiye yapıcı bir tutum sergilerken, bu kapsamda önceki gün META'nın Türkiye'deki temsilcileri ile bir toplantı yapılarak Instagram'a talepler iletildi.

Toplantıda Instagram yetkililerine Hamas lideri Haniye'ye başsağlığı mesajı dileyen içeriklerin kaldırılması ile ilgili tutumlarının nedeni sorulurken, yetkililer "Hamas, ABD tarafından bir terör örgütü olarak kabul edildiği için algoritmalar otomatik olarak bu tür paylaşımları kaldırıyor" yanıtını verdi.

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HÜSEYİN YAYMAN: "ASLA KABUL ETMİYORUZ"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman "Meta'nın uluslararası dijital şirketlerin ülkelerin hukukunu, yönetim yapılarını, moral ve ahlak değerlerini yok sayarcasına yürüttükleri uygulamalarını asla kabul etmiyoruz. Instagram'ın çifte standartlı tavrından bir an önce vazgeçmesini bekliyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Instagram
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