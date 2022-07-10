Instagram'da yeni konum nasıl eklenir? Instagram olmayan konum ekleme adımları

Instagram, kişisel hesapların her anını paylaştığı bir günlük haline gelirken, küçük ve büyük işletmeler için birer pazarlama aracına dönüşmüştür. İşletmelerin kendini tanıtması, misyon ve vizyonlarını kitlelerine aktarmasında büyük rol oynayan Instagram, ziyaretçilerinin paylaşımlarıyla adeta bir reklam görevi görmektedir. Bu noktada Instagram’ın özelliklerini doğru bir şekilde kullanmak, bireysel ve kurumsal sayfalar için önemli bir detaydır.

Instagram Konum Ekleme Nedir?

Instagram, bir yere gitmeden veya bir hizmeti almadan önce muhakkak ziyaret edilen bir rehber görevi görmektedir. Bu nedenle Instagram konum ekleme özelliğinden yararlanarak paylaşılan gönderiler, hedef kitleye ulaşmak ve bilgi vermek açısından oldukça önemlidir.

Instagram Konum Ekleme Nasıl Yapılır?

Instagram konum ekleme özelliğini kullanabilmek için bir gönderi paylaşmak gerekmektedir.

Öncelikle Instagram’ı açın ve sağ üst köşedeki + simgesine dokunun.

Paylaş sekmesinde tıklayarak paylaşacağınız bir fotoğraf seçin.

Seçilen gönderiden sonra sağ üst köşedeki “ileri” sekmesine tıklayın.

Fotoğrafınızın üzerinde düzenleme yapmak isterseniz buradaki efektleri seçebilir ya da doğal haliyle paylaşmak isterseniz hiçbir işlem yapmadan tekrar “ileri” sekmesine tıklayabilirsiniz.

Bu sekmede alt bölgede “konum ekle” ye tıklayarak bulunduğunuz konumu fotoğraflarınızda belirtebilirsiniz.

Sağ köşede “paylaş” sekmesine tıklayarak gönderinizi paylaşmış olacaksınız.

Instagram'da Yeni Konum Nasıl Eklenir?

Eğer yeni bir işletmeye sahipseniz, Instagram'da iş yeri konumu ekleme, hedef kitleye ulaşmanız için mutlaka kullanmanız gereken bir özellik. Fakat bir gönderi paylaşacağınız sırada bulunduğunuz konum çıkmıyorsa, bunun nedeni daha önce konum bilgisi belirtilmemesinden kaynaklıdır. “Instagram'da konum neden çıkmıyor?” sorusuna yanıt olarak Instagram yeni konum ekleme için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Öncelikle Facebook uygulamanızı açın. Bu noktada telefonunuzun konum bildirimini açtığınızdan emin olun.

Sayfalar sekmesine tıklayıp “oluştur”a tıklayın.

Burada eklemek istediğiniz konumun adını, kategori bilgilerini girin ve “oluştur” sekmesine tıklayın.

Oluşan sayfa ekrana geldiğinde “sayfayı düzenle” sekmesine tıklayın ve aşağıda bulunan konum bölümünü doldurarak sayfayı kaydedin.

Bu adımlarla birlikte artık Instagram olmayan konum ekleme işlemini tamamlamış olacaksınız.Bu noktada dikkat edilmesi gereken, Facebook üzerinden belirtilen konumun hemen Instagram’da kullanılır hale gelmiyor olması. Konum bilgilerinin çıkması için birkaç gün geçmesi gerekmektedir.



