Instagram'da yeni konum nasıl eklenir? Instagram olmayan konum ekleme adımları

Instagram, kişisel hesapların her anını paylaştığı bir günlük haline gelirken, küçük ve büyük işletmeler için birer pazarlama aracına dönüşmüştür. İşletmelerin kendini tanıtması, misyon ve vizyonlarını kitlelerine aktarmasında büyük rol oynayan Instagram, ziyaretçilerinin paylaşımlarıyla adeta bir reklam görevi görmektedir. Bu noktada Instagram’ın özelliklerini doğru bir şekilde kullanmak, bireysel ve kurumsal sayfalar için önemli bir detaydır.
Instagram, bir yere gitmeden veya bir hizmeti almadan önce muhakkak ziyaret edilen bir rehber görevi görmektedir. Bu nedenle Instagram konum ekleme özelliğinden yararlanarak paylaşılan gönderiler, hedef kitleye ulaşmak ve bilgi vermek açısından oldukça önemlidir.
Instagram konum ekleme özelliğini kullanabilmek için bir gönderi paylaşmak gerekmektedir.
Eğer yeni bir işletmeye sahipseniz, Instagram'da iş yeri konumu ekleme, hedef kitleye ulaşmanız için mutlaka kullanmanız gereken bir özellik. Fakat bir gönderi paylaşacağınız sırada bulunduğunuz konum çıkmıyorsa, bunun nedeni daha önce konum bilgisi belirtilmemesinden kaynaklıdır. “Instagram'da konum neden çıkmıyor?” sorusuna yanıt olarak Instagram yeni konum ekleme için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
Bu adımlarla birlikte artık Instagram olmayan konum ekleme işlemini tamamlamış olacaksınız.Bu noktada dikkat edilmesi gereken, Facebook üzerinden belirtilen konumun hemen Instagram’da kullanılır hale gelmiyor olması. Konum bilgilerinin çıkması için birkaç gün geçmesi gerekmektedir.
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