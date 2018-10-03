Instagram öyle bir günde çöktü ki! Yeni CEO atandıktan tam bir gün sonra...

Uygulamanın Mobil sürümü, "akış yenilenemedi" uyarısı verirken uygulamanın web sürümü "5xx Sunucu Hatası" verdi.

Kullanıcılar, #instagramdown hashtag'iyle birlikte "dijital detoks için fırsat", "instagram çöktü hadi şu an yanınızdakine merhaba deyin" tweetleri yollamaya başlayarak, Twitter ve Facebook'a yöneldi.

DownDetector'ün canlı erişim haritası Instagram'ın Türkiye, Kuzey Amerika, Avrupa, Avusturalya, Hindistan, Singapur ve diğer ülkelerde server hatası verdiğini gösterdi.

Teknik bir sunucu hatası olduğu sanılan erişim sorunuyla ilgili Facebook ve Instagram'dan bir açıklama yapılmadı.

Standford Üniversitesi'nde öğrenciyken tanışan Instagramın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger şirket yönetiminden Eylül sonu istifa ettiklerini duyurmuştu.

Şirketin iki kurucusu arasında son günlerde, Facebook'a ileşkin bir anlaşmazlık olduğu yönündeki söylentilerin tam ortasındayken, Instagram böyle bir sorun ile karşılaştı.

Uygulamanın 1 milyardan fazla aktif aylık kullanıcısı var ve her geçen dakika kullanıcı sayısı artıyor. Şirket ise kısa zamanda mesajlaşma ve hikaye eklentileri gibi özellikleri yenileyerek kullanıcıları kendine çekiyor.

