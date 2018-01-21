Instagram paylaşımları servet değerinde

Son Güncelleme 6 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 21.01.2018 13:29 |6 saat önce

Ünlü isimlerin milyonlarca takipçisi bulunan Instagram hesapları bu isimlere her yıl hatırı sayılır bir servet kazandırıyor.

Bunlardan birisi de Güney Afrika asıllı süper model Candice Swanepoel.

Candice Swanepoel

1 / 11 Candice Swanepoel'in Instagram paylaşımları servet değerinde Ünlü isimler popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram üzerinden ünlü isimlerin kazandığı parayı mercek altına aldı.

2 / 11 Araştırma şirketi Bluebella, ünlü modelin 11.8 milyon Instagram takipçisi üzerinden kazancını ortaya koydu.

3 / 11 Söz konusu araştırmaya göre 29 yaşındaki Vicrotia's Secret modeli Candice Swanepoel Instagram'a koyduğuu fotoğraf başına 70 bin dolar yani 260 bin TL kazanıyor.

4 / 11 Manchester merkezli bir teknoloji firması olan Inkifi'nin ürettiği bir uygulama da Instagram kullanıcılarının bir fotoğraftan kazanabileceği parayı hesaplıyor.

5 / 11 Inkifi'nin uygulamasına göre, ünlü isimlerin tek bir Instagram fotoğrafından kazandıkları miktarlar ise şöyle...

6 / 11 LeBron James: 189 bin dolar, Cara Delevingne: 228 bin dolar, Khloe Kardashian: 393 bin dolar, Kyle Jenner: 558 bin dolar

7 / 11 Geçtğimiz aylarda yapılan araştırmaya göre Instagram hesabından en fazla kazananlar listesinin ilk 10'una giren iki sporcu var...

8 / 11 Bu isimlerden Real Madrid'ın Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo listede 3. sırada... Ronaldo, 104 milyon takipçisiyle, paylaşım başı 400 bin dolar gelir elde ediyor.

9 / 11 Listenin ilk 10'u içindeki bir diğer sporcu ise basketbol dünyasından. Cleveland'ın “Kral” lakaplı oyuncusu LeBron James 30.7 milyon takipçiyle 10. Sırada. Lebron paylaşım başına 120 bin dolarlık bir gelire imza atıyor.

10 / 11 Listenin zirvesinde 122 milyon takipçiyle genç şarkıcı Selena Gomez var. Gomez paylaşım başı 550 bin dolarlık bir gelir kalemine sahip.