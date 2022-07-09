Instagram profil büyütme: Instagram PP büyütme (profil fotoğrafı) nasıl yapılır?

Instagram hesaplarının sol üst köşesinde küçük bir çerçeve içerisinde profil fotoğrafı alanı bulunmaktadır. Kullanıcılar bazen takip isteği gelen hesapların kime ait olduğunu anlayamamaktadır. Özellikle tanıdık gelen hesapların o kişi olup olmadığını merak eden kullanıcılar, profil resimlerini büyütmeye çalışmaktadır. Uygulama içerisinde maalesef ki instagram profil büyütme özelliği bulunmamaktadır. Kullanıcılar bu işlemi yapabilmek için farklı yöntemleri araştırmaktadır.

Instagram Profil Fotoğrafı Büyütme

Instagram’da kullanıcıları daha yakından tanımak için ilk bakılan yer profil fotoğrafıdır. Uygulama içerisinde profil fotoğraflarını büyütme gibi bir işlem yapılamadığı için bazı kullanıcılar ekran görüntüsü alarak büyütmeyi denemektedir. Ne yazık ki bu şekilde de istenilen başarıya ulaşılamamaktadır.

Instagram profil resmi büyütme işlemi, birçok farklı yöntemle yapılmaktadır. Bunun için farklı internet siteleri ve programlar kullanılabilmektedir. İster masaüstü bilgisayarınızdan isterseniz akıllı telefonlarınızdan bu işlemi kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Android cihazlarda Google Play Store üzerinden profil fotoğrafı büyütme programını indirebilirsiniz. iOS cihazlarda ise AppStore üzerinden program indirebilirsiniz. Android ve iOS cihazlardan bu işlemi yapabilmeniz için izlemeniz gereken adımlar ise aşağıdaki gibidir:

İlk olarak cihazınız üzerinden telefonunuza indirdiğiniz programı açınız.

Arama bölümüne giriniz. Profil fotoğrafını görmek istediğiniz kullanıcının adını yazınız ve aratınız.

Karşınıza aradığınız kullanıcı çıkacaktır. Kullanıcının çerçeve içerisinde bulunan profil fotoğrafına dokunduğunuzda tam profil fotoğrafı açılacaktır.

Bu işlemi profil fotoğrafını görmek istediğiniz her Instagram kullanıcısı için yapabilirsiniz. Ayrıca arzu ederseniz, profil fotoğraflarını telefonlarınıza indirebilirsiniz.

Instagram profil foto büyütme işlemi kullanılan programların bazıları ücretli iken bazıları ücretsiz bir şekilde sizlere sunulmaktadır. Cihazınıza herhangi bir programı indirmeden önce mutlaka güvenilir olup olmadığını kontrol ediniz. Mümkünse virüs taramasından da geçiriniz.

Bilgisayardan Instagram PP Büyütme İşlemi Nasıl Yapılır?

Instagram profil foto büyütme işlemi için çoğunlukla mobil uygulamalardan yararlanılmaktadır. Her ne kadar bu tür işlemler telefonlardan yapılsa da bilgisayar üzerinden de programsız bir şekilde yapılabilmesi mümkündür. Özellikle herhangi bir program indirmek istemeyen kullanıcılar internet tarayıcısı veya bazı internet sitelerini kullanarak işlemi kolay bir şekilde yapabilmektedir.

Bilgisayar üzerinden PP büyütme işlemi için tercih edilen ilk yöntem internet siteleridir. Bu internet sitelerine arama motorundan kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz.

Güvenilir bir siteyi açtıktan sonra sitenin arama kısmına profil fotoğrafını büyütmek istediğiniz Instagram hesap kullanıcısının adını girerek, işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Bir diğer yöntem ise internet tarayıcısını kullanmaktır. Bunun için izlemeniz gerekenler adımlar ise şu şekildedir:

Öncelikle Instagram hesabınıza giriş yapınız.

Ardından profil fotoğrafını büyütmek istediğiniz kullanıcının profil sayfasını açınız.

CTRL+U tuşuna aynı anda basınız. Böylece kaynak kodlarına erişim sağlayabileceksiniz.

Sonrasında CTRL ve F tuşlarına basarak arama ekranını açınız.

Arama bölümüne JPEG yazarak fotoğraf kaynak kodunu aratınız. Karşınıza çıkan kodu kopyalayınız ve ardından yeni bir sekme açarak, bu kodu link kısmına yapıştırınız.

Karşınıza istediğiniz Instagram kullanıcısının profil fotoğrafı büyük bir şekilde çıkacaktır.

Instagram PP Büyütme İşlemi için Program Gerekli mi?

Uygulama üzerinden profil fotoğrafı büyütme işlemi yapılamamaktadır. Akıllı telefonlarından bu işlemi yapmak isteyen kullanıcılar, bazı programları indirerek başka kullanıcıların profil fotoğraflarını büyütebilir. Bu işlemi programsız yapmak isteyen kullanıcılar da bilgisayar üzerinden kolay bir şekilde gerçekleştirebilirler.

