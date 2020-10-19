Instagram profil fotoğrafı büyütme işlemi nasıl yapılır? Ücretsiz PP büyütme

Intagram, koskoca bir dijital dünya. Bu inanılmaz dünyada eski arkadaşlarımızı bulabiliyor, uzaktaki arkadaşlarımızla iletişim kurabiliyor ya da yepyeni insanlarla tanışabiliyoruz. Instagram’da biri size takip isteği yolladıysa veya merak ettiğiniz bir kişiyi incelemek istiyorsanız baktığınız ilk yer tabii ki hesabı oluyor fakat özellikle gizli bir hesap için küçücük ve net olmayan profil fotoğrafına bakarak o insanı tanımak ne yazık ki mümkün değil. Uygulama ne kadar profil fotoğrafı büyütmeye müsaade etmese de uygulayabileceğiniz birkaç basit yöntem ile Instagram profil fotoğrafı büyütme işlemini kolayca yapabilirsiniz.
Birçok Instagram kullanıcısı, diledikleri hesabın profil fotoğrafını büyütüp detaylıca inceleyebilmek için arayışa girdi. Bu arayışlara cevaben bu işlemi mümkün kılan uygulamalar ve programlar ortaya çıktı. Siz de indireceğiniz uygulamalar yardımıyla istediğiniz profil fotoğrafını büyütebilirsiniz fakat bu uygulamalar için uzmanlar güvenlik garantisi veremiyor. Bu yüzden iyi araştırma yaparak güvenilir bir seçenek bulmanız veya virüs programı kullanmanız önerilir.
Eğer uygulama indirmekle uğraşmadan istediğiniz kişinin profil fotoğrafını büyütmek isterseniz bu amaç için bazı internet siteleri mevcut. Instagram fotoğrafı büyütme hizmeti veren siteler ile fotoğrafı büyütebiliyorsunuz.
Siteye giriş yapın. Arama çubuğu ile karşılaşacaksınız.
Bu arama çubuğuna fotoğrafını görmek istediğiniz kullanıcının adını yazın ve tamam seçeneğine tıklayın.
Merak ettiğiniz bir Instagram profil fotoğrafını daha büyük ve net görmek istiyor ama uygulama ve sitelere güvenemiyorsanız bu önerimiz sizin için. Instagram’a bilgisayar üzerinden girerek de kolaylıkla Instagram profil fotoğrafını büyütebilirsiniz. Maalesef, bu yöntemi telefon üzerinden uygulayamazsınız.
İlk olarak Instagram’a bilgisayarınızla giriş yapın.
Daha sonra profil fotoğrafını büyütmek istediğiniz kişiyi bulun.
Ctrl ve U tuşlarına aynı anda basın.
Karşınıza kaynak kodları gelecek. Daha sonra Ctrl ve F tuşuna basın.
Bu işlemden sonra arama çubuğu açılacak. Bu arama çubuğuna JPEG yazarak fotoğrafı aratın.
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