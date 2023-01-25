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Instagram profil fotoğrafına nasıl avatar eklenir? Instagram profil fotoğrafına avatar ekleme özelliği getirdi!

25.01.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram profil fotoğrafına avatar ekleme özelliği getirdi. Birçok kişinin bu özelliği kullanmaya başlaması ile birlikte "Instagram profil fotoğrafına nasıl avatar eklenir?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. İşte adım adım Instagram profil fotoğrafına avatar ekleme işlemi...

Instagram profil fotoğrafına nasıl avatar eklenir? Instagram profil fotoğrafına avatar ekleme özelliği getirdi!

Instagram profil fotoğrafına nasıl avatar ekleneceği popüler sosyal medya uygulamasının yeni özelliği kullanıcılara sunmasının ardından merak konusu oldu. Instagram profil fotoğrafına avatar eklemek son derece basittir. İşte adım adım Instagram profil fotoğrafına avatar ekleme işlemi...

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INSTAGRAM PROFİL FOTOĞRAFINA NASIL AVATAR EKLENİR?

Instagram profil fotoğrafına uzun uzun tıkladığınızda 4 seçenek çıkmaktadır.

Bunlar:

  • Yeni profil resmi ekle,

  • Facebook'tan aktar,

  • Avatar kullan,

  • Mevcut resmi kaldır.

instagramdetay1

Avatar ekle seçeneğine girdiğinizde daha önceden oluşturduğunuz avatarınızda beğendiğiniz ifadeyi istediğiniz arkaplan rengiyle yayımlayabilirsiniz.

instagram

INSTAGRAM'DA AVATAR NASIL OLUŞTURULUR?

Instagram profilinize girdikten sonra profil düzenleye tıklanır.

Çıkan kısımda Avatar oluştur seçeneği seçilir ve 'başla' butonuna tıkladıktan sonra cilt tonu seçilir.

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Avatar oluştururken mirror simgesine dokunan Instagram kullanıcıları kamerada kendilerini görebilmektedirler.

Bitti'ye ve Değişiklikleri kaydet'e dokunarak avatarınızı kaydedip oluşturun.

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