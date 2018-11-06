Instagram profil sayfasında dikkat çeken değişiklik! Peki yeni hali nasıl?

Instagram'ı uzun süredir kullanan birisiniz, peki yeni halini hiç gördünüz mü?

Instagram tamamen değişiyor! Bakın yeni hali nasıl görünüyor?

1 / 18 Hızla büyüyen sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde yapılan sızıntı ile birlikte Instagram‘ın yeni profil tasarımını ortaya çıkartıldı

2 / 18 Yeni profil tasarımına göre sosyal medya platformunun, bu görüntüde görebileceğiniz üzere profil sayfalarında birkaç önemli dokunuşa imza attığı görülüyor

3 / 18 Henüz geliştirilme aşamasında olduğu belirtilen yeni tasarım ile birlikte daha sade ve minimal bir görünüme kavuşan profil sayfalarında, daha önceden simgeler ile belirtilen bölümlerin yazı ile belirtildiğini görüyoruz.

4 / 18 Instagram profil sayfalarındaki bu işareti fark ettiniz mi? Instagram'ın bomba özelliği içinde gizli! Bakın öyle bir işe yarıyor ki...

5 / 18 Öncelikle bir dizi ayar yapmanız gerekiyor. İlk olarak Ayarlar'a girin ve İşletme Profiline Geç'i seçin.

6 / 18 Ardından Sayfa Seç butonuna tıklayın.

7 / 18 Burada kendinize ait bir Facebook sayfası seçmeniz gerekiyor.

8 / 18 Ardından İleri'ye basın.

9 / 18 Şimdi de e-posta ve adres bilgilerini dolduralım. Telefon numaranızı gerekmedikçe paylaşmayın; çünkü herkes bu numarayı görecek!

10 / 18 Profiliniz dışarıya kapalıyla açmanız gerekiyor; aksi halde bu özelliği kullanamazsınız! O nedenle Gizliliği Değiştir sorusunu görünce Tamam'a basın.

11 / 18 Şimdi profil sayfanızı kontrol edin. Evet o simgeler gelmiş; ayrıca da Tanıtımını Yap butonu da eklenmiş!

12 / 18 Dikkat edeceğiniz üzere e-posta bilgisi girdiğimiz için profil sayfamızda e-posta gönder butonu da yer alıyor.

13 / 18 Yukarıdaki tuşa bastığımızda sizi kaç kişinin takip ettiğinden öte bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Örneğin fotoğraflarınızın kaç kez görüntülendiğini, profilinizdekilerinin yüzde kaçının erkek/kadın olduğu gibi detaylı bilgiler burada...

14 / 18 Profil sayfanızı son bir haftada ziyaret edenlerin sayısını da yine bu kısımdan öğrenebiliyorsunuz!

15 / 18 Şimdi de daha önce paylaştığınız herhangi bir fotoğrafa bakın. Altta İstatistikleri Gör butonunu göreceksiniz!

16 / 18 Buna bastığınızda sadece o fotoğrafa özel bilgileri görüntüleyebileceksiniz. Mesela o fotoğrafı görüp sizin profil sayfanızı görenlerin sayısını öğrenebilirsiniz.

17 / 18 Instagram'da paylaştığınız Hikayeler'le ilgili de daha detaylı rakamlar alabilirsiniz. Örneğin bir hikayenizi kaç kişinin gördüğünü görebiliyorsunuz; ancak bir hikayenizin kaç kez görüntülendiğini merak ediyor musunuz? Aynı kişinin 5 kez hikayenize bakma ihtimalini unutmayın!