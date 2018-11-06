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Instagram profil sayfasında dikkat çeken değişiklik! Peki yeni hali nasıl?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.11.2018 09:26 | Son Güncelleme

Instagram kullanan milyonlarca kişiyi çok şaşırtacak bir gelişme yaşanıyor. Instagram profiliniz tamamen değişiyor...

Instagram'ı uzun süredir kullanan birisiniz, peki yeni halini hiç gördünüz mü?

Instagram tamamen değişiyor! Bakın yeni hali nasıl görünüyor?

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Hızla büyüyen sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde yapılan sızıntı ile birlikte Instagram‘ın yeni profil tasarımını ortaya çıkartıldı
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Yeni profil tasarımına göre sosyal medya platformunun, bu görüntüde görebileceğiniz üzere profil sayfalarında birkaç önemli dokunuşa imza attığı görülüyor
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Henüz geliştirilme aşamasında olduğu belirtilen yeni tasarım ile birlikte daha sade ve minimal bir görünüme kavuşan profil sayfalarında, daha önceden simgeler ile belirtilen bölümlerin yazı ile belirtildiğini görüyoruz.
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Instagram profil sayfalarındaki bu işareti fark ettiniz mi? Instagram'ın bomba özelliği içinde gizli! Bakın öyle bir işe yarıyor ki...
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Öncelikle bir dizi ayar yapmanız gerekiyor. İlk olarak Ayarlar'a girin ve İşletme Profiline Geç'i seçin.
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Ardından Sayfa Seç butonuna tıklayın.
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Burada kendinize ait bir Facebook sayfası seçmeniz gerekiyor.
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Ardından İleri'ye basın.
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Şimdi de e-posta ve adres bilgilerini dolduralım. Telefon numaranızı gerekmedikçe paylaşmayın; çünkü herkes bu numarayı görecek!
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Profiliniz dışarıya kapalıyla açmanız gerekiyor; aksi halde bu özelliği kullanamazsınız! O nedenle Gizliliği Değiştir sorusunu görünce Tamam'a basın.
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Şimdi profil sayfanızı kontrol edin. Evet o simgeler gelmiş; ayrıca da Tanıtımını Yap butonu da eklenmiş!
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Dikkat edeceğiniz üzere e-posta bilgisi girdiğimiz için profil sayfamızda e-posta gönder butonu da yer alıyor.
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Yukarıdaki tuşa bastığımızda sizi kaç kişinin takip ettiğinden öte bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Örneğin fotoğraflarınızın kaç kez görüntülendiğini, profilinizdekilerinin yüzde kaçının erkek/kadın olduğu gibi detaylı bilgiler burada...
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Profil sayfanızı son bir haftada ziyaret edenlerin sayısını da yine bu kısımdan öğrenebiliyorsunuz!
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Şimdi de daha önce paylaştığınız herhangi bir fotoğrafa bakın. Altta İstatistikleri Gör butonunu göreceksiniz!
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Buna bastığınızda sadece o fotoğrafa özel bilgileri görüntüleyebileceksiniz. Mesela o fotoğrafı görüp sizin profil sayfanızı görenlerin sayısını öğrenebilirsiniz.
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Instagram'da paylaştığınız Hikayeler'le ilgili de daha detaylı rakamlar alabilirsiniz. Örneğin bir hikayenizi kaç kişinin gördüğünü görebiliyorsunuz; ancak bir hikayenizin kaç kez görüntülendiğini merak ediyor musunuz? Aynı kişinin 5 kez hikayenize bakma ihtimalini unutmayın!
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Instagram'ın İşletme hesabı özelliği kullanıcıların takipçi ve fotoğraflarıyla ilgili detaylı analiz yapabilmesini sağlayan bir özellik. Herkes ücretsiz olarak kullanabilir!
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instagram Profil Sayfası teknoloji güncelleme

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