Instagram profil sayfasında dikkat çeken değişiklik! Peki yeni hali nasıl?

Instagram'ı uzun süredir kullanan birisiniz, peki yeni halini hiç gördünüz mü?
Instagram tamamen değişiyor! Bakın yeni hali nasıl görünüyor?
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Hızla büyüyen sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde yapılan sızıntı ile birlikte Instagram‘ın yeni profil tasarımını ortaya çıkartıldı
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Yeni profil tasarımına göre sosyal medya platformunun, bu görüntüde görebileceğiniz üzere profil sayfalarında birkaç önemli dokunuşa imza attığı görülüyor
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Henüz geliştirilme aşamasında olduğu belirtilen yeni tasarım ile birlikte daha sade ve minimal bir görünüme kavuşan profil sayfalarında, daha önceden simgeler ile belirtilen bölümlerin yazı ile belirtildiğini görüyoruz.
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Instagram profil sayfalarındaki bu işareti fark ettiniz mi? Instagram'ın bomba özelliği içinde gizli! Bakın öyle bir işe yarıyor ki...
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Öncelikle bir dizi ayar yapmanız gerekiyor. İlk olarak Ayarlar'a girin ve İşletme Profiline Geç'i seçin.
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Ardından Sayfa Seç butonuna tıklayın.
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Burada kendinize ait bir Facebook sayfası seçmeniz gerekiyor.
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Ardından İleri'ye basın.
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Şimdi de e-posta ve adres bilgilerini dolduralım. Telefon numaranızı gerekmedikçe paylaşmayın; çünkü herkes bu numarayı görecek!
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Profiliniz dışarıya kapalıyla açmanız gerekiyor; aksi halde bu özelliği kullanamazsınız! O nedenle Gizliliği Değiştir sorusunu görünce Tamam'a basın.
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Şimdi profil sayfanızı kontrol edin. Evet o simgeler gelmiş; ayrıca da Tanıtımını Yap butonu da eklenmiş!
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Dikkat edeceğiniz üzere e-posta bilgisi girdiğimiz için profil sayfamızda e-posta gönder butonu da yer alıyor.
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Yukarıdaki tuşa bastığımızda sizi kaç kişinin takip ettiğinden öte bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Örneğin fotoğraflarınızın kaç kez görüntülendiğini, profilinizdekilerinin yüzde kaçının erkek/kadın olduğu gibi detaylı bilgiler burada...
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Profil sayfanızı son bir haftada ziyaret edenlerin sayısını da yine bu kısımdan öğrenebiliyorsunuz!
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Şimdi de daha önce paylaştığınız herhangi bir fotoğrafa bakın. Altta İstatistikleri Gör butonunu göreceksiniz!
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Buna bastığınızda sadece o fotoğrafa özel bilgileri görüntüleyebileceksiniz. Mesela o fotoğrafı görüp sizin profil sayfanızı görenlerin sayısını öğrenebilirsiniz.
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Instagram'da paylaştığınız Hikayeler'le ilgili de daha detaylı rakamlar alabilirsiniz. Örneğin bir hikayenizi kaç kişinin gördüğünü görebiliyorsunuz; ancak bir hikayenizin kaç kez görüntülendiğini merak ediyor musunuz? Aynı kişinin 5 kez hikayenize bakma ihtimalini unutmayın!
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Instagram'ın İşletme hesabı özelliği kullanıcıların takipçi ve fotoğraflarıyla ilgili detaylı analiz yapabilmesini sağlayan bir özellik. Herkes ücretsiz olarak kullanabilir!
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