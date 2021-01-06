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Instagram profiline bakanlar nasıl görülür?

06.01.2021 10:24 | Son Güncelleme:
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Instagram profiline bakanlar nasıl görülür?

Günümüzün en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması olan Instagram, milyonlarca aktif kullanıcıya sahip. Uygulamanın kurulduğu ilk yıldan beri ise kullanıcılar Instagram'da profiline bakanları görmenin mümkün olup olmadığını merak ediyor. Peki, Instagram profiline bakanları öğrenmek gerçekten mümkün mü? Instagram profiline bakanlar 2020-2021'de nasıl görülür?

Instagram'ın 2019 verilerine göre; uygulamanın günlük aktif kullanıcı sayısı 400 milyon civarında. Bazı kullanıcılar, uygulamayı yalnızca insanların yaptıklarını takip etmek için kullanırken pek çok kullanıcı da düzenli olarak fotoğraf ve video paylaşımı yapar. Ancak birçok kullanıcı, Instagram profile kimler baktı diye merak eder ve bunu öğrenmek için de farklı uygulamalar edinir. Öncelikle "Instagram profiline bakanlar nasıl görünür?" sorusunun neden bu kadar önemli olduğuna değinecek olursak; merak güdüsünün öne çıktığını söyleyebiliriz. Uygulamanın gizlilik kurallarından dolayı her profile erişim sağlamak mümkün değil. Ancak kullanıcılar yine de kimlerin profillerine baktığını merak edebiliyor. Bu yazımızda, "Instagram profiline bakanlar uygulaması gerçekten işe yarıyor mu?" sorusunu tüm detaylarıyla ele aldık...

Instagram Profiline Bakanları Görüntülemek Gerçekten Mümkün Mü?

İlk olarak her Instagram kullanıcısının merak ettiği bu işlemi gerçekleştirmenin mümkün olmadığını belirtmeliyiz. Gizlilik kuralları dolayısıyla, Instagram hiçbir kullanıcısı için profile bakanların gösterilmesine izin vermez. Bu işlem ne Instagram ne de çatısı altında bulunduğu Facebook için geçerli değildir. Uygulamanın kendi izin vermediği bir işlemi, hiçbir farklı aplikasyonun gösteremediğini de bir kez daha belirtelim.

Instagram kendini devamlı güncelleyerek kullanıcılarına daha eğlenceli ve işlevsel kullanım özellikleri sunar. Ancak hiçbir zaman Instagram profiline bakanları gösterecek bir özellik geliştirmeyi gündeme getirmemiştir. Her Instagram kullanıcısının öğrenmek istediği ve merak ettiği bu işlem uygulama tarafından sunulmayan bir özelliktir.

Elbette Instagram profilini görüntülediğini iddia eden pek çok web sitesi ve mobil uygulama da mevcut. Kullanıcıların, arama motoruna "Instagram profiline kim baktı ücretsiz" yazdıklarında karşılarına birçok uygulama çıkıyor. Peki, bu uygulamaların doğruluk payı nedir? Instagram profiline bakanları gerçekten görüntülüyorlar mı?

Instagram Profiline Bakanları Gösteren Uygulamalar İşe Yarıyor mu?

Instagram uygulamasında bazı blog sayfalarında "profile bakanları görüntüleyebiliyorum" gibi yorumlar bulunur. Bu yorumları yapan kişiler yalnızca takipçilerinin olduğu bir listeyi görüntülerler. Bu listeler, kişilerin takipçileri arasından rastgele hesaplar seçilerek oluşturulur. Yani bu listeler profil sayfalarını görüntüleyen hesaplar değildir ve belirtildiği gibi profile bakanların bir listesini görmek de mümkün değildir.

Instagram profilini gösterdiğini iddia eden uygulamalar indirildiğinde Instagram kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Hesap bilgileri bu tarz uygulamalarla paylaşıldığı durumda uygulama yöneticileri ile de paylaşılmış olur. Hesap bilgilerinin paylaşılmasının ardından uygulama, takipçi ve takip edilen listeleri, özel mesajlaşmaları ve paylaşımlarla birlikte beğenenleri ve yorum yapanları da görüntüleyebilir. Tüm bu kişisel bilgileri kullanarak da rastgele bir liste oluşturur ve "Profile bakan son hesaplar" başlığı altında gösterir. Kişisel bilgilerin paylaşıldığı bu tarz uygulamaların birçok zararı da bulunur.

Instagram hesabıma kim baktı uygulamalarının zararları ise şu şekildedir:

  • Instagram hesabının çalınması
  • Instagram hesabında daha önce paylaşılmış olan gönderilerin silinmesi
  • Instagram hesap sahibinin bilgisi olmadan farklı kişi ve sayfaların takip edilmesi
  • Instagram hesabından farklı paylaşımlar, beğeniler, etiketler ve yorumlar yapılması
  • Instagram hesabına giriş yapılarak farklı kullanıcıların ve sayfaların engellenmesi

Sizin de görmüş olduğunuz gibi Instagram profile bakanları gösterdiğini iddia eden uygulamalar indirilip giriş yapıldığında, kişisel bilgilerin izinsiz kullanılmasına sebebiyet veriyor. Instagram hesabının engellenmesinden çalınmasına kadar pek çok sorun yaratabiliyor.

Instagram Profiline Bakanları Gösteren Web Siteleri İşe Yarıyor mu?

Sahte uygulamaların yanı sıra, internette Instagram profiline bakanları gösterdiğini iddia eden web sitelerinin sayısı da bir hayli fazla. Maalesef ki internette bu sitelerle ilgili bilgi kirliliği artmış durumda. Tıpkı sahte uygulamalar gibi bu sitelerin de ciddi derecede zararları bulunuyor. Bu tarz web siteleri de Instagram hesap bilgilerini kullanır ve hesap sahibinin bilgisi dışında hesabı kullanır.

Instagram hesabınıza giriş yaptığınızda hiç tanımadığınız sayfaları takip ettiğinizi görürseniz, sebebi elbette ki bu tarz sahte uygulama ve web sitelerini kullanmış olmanızdır. Bu nedenle, Instagram profiline bakanları görme fikri ne kadar cazip gelse de, bu işlemi güvenli ve doğru bir şekilde gerçekleştirmek mümkün değildir.

Bu uygulamalar, bir kez izin verildiğinde yalnızca hesabınızı kullanmakla kalmaz, mobil cihaz veya bilgisayarda bulunan tüm verilere de erişilebilir. Mobil cihazınızda veya bilgisayarınızda bulunan mesajlar, rehber, telefon görüşmeleri ve fotoğraflar sahte uygulama tarafından kullanılabilir. Ayrıca bilgisayar ortamında kullanılan hesap bilgileri de bu uygulamalar tarafından ele geçirilebilir. Bu sebeple, bu tarz uygulamalara güvenerek hesap bilgileri kesinlikle paylaşılmamalıdır.

Instagram Profile Bakanları Gösteren Uygulamalar Nasıl Kaldırılır?

Eğer merak edip bu sahte uygulamaları mobil cihazınıza veya tabletinize yüklediyseniz, ivedilikle uygulamanın kaldırılması gerekir. Çünkü bu tarz sahte uygulamalara giriş sağladıktan sonra cihazınızda bulunması, sizler için büyük risk teşkil eder. Bu nedenle, Instagram profili gösterdiğini iddia eden uygulamalardan çıkış yaparak güvenli bir şekilde kaldırmalısınız.

  • Bu işlemi gerçekleştirmek için ilk olarak Instagram uygulaması üzerinden hesabınıza giriş yapmalısınız.
  • Ardından profil sayfanızı açın.
  • Sayfanın sağ üst köşesinde konumlanan üç çizgiye tıklayın ve "Ayarlar" sekmesini açın.
  • Daha sonra, açılan sayfada "Güvenlik" seçeneğine tıklayın.
  • Bu sayfada, "Uygulamalar ve İnternet Siteleri" bölümüne tıklayın. "Uygulamalar ve İnternet Siteleri" yazısına tıkladıktan sonra, karşınıza aktif, süresi dolan veya kaldırılan tüm uygulamalar listelenir.
  • Bu noktada, "Aktif Uygulamalar" bölümünde ilgili uygulamaya tıklayarak kaldırma işlemini tamamlayın.

Instagram'da Profile Bakanlar Nasıl Görüntülenir?

Her Instagram kullanıcısı için profile bakanları görüntülemek cazip bir fikirdir. Ancak yazımızda bu işlemin farklı bir uygulama ile gerçekleşmediğini detaylı bir şekilde açıklamıştık. Herhangi bir uygulama kullanmaksızın, püf nokta ile profile bakanları öğrenmek mümkün.

Instagram Hikayesi Oluşturun

Birçok Instagram kullanıcısı, "Instagram'da ekli olmayıp profilime bakanlar kimler?" sorusuna yanıt arıyor. Bazı kullanıcılar profillerini dışarıya karşı gizlese de, çok sayıda kullanıcı profillerini dışarıya açık halde kullanır. Profilleri dışarıya açık olan kullanıcılar, Instagram'da ekli olmayıp profillerini ziyaret eden hesapları da öğrenmek ister. Instagram hikayesi oluşturmak, kesin ve daimi çözüm sunmasa da, profili ziyaret eden kişileri öğrenmenin basit bir yoludur.


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