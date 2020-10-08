Instagram Reels'a üç yeni özellik daha!

Instagram Reels özelliği ile uygulamasında köklü bir değişikliğe daha imza attı. TikTok'a oldukça benzeyen Reels, kullanıcılar tarafından benimsenmeye başlayınca, Instagram Reels için birkaç değişiklik daha yaptı. Bu değişikliklerden biri 15 saniyelik sürenin 30 saniye çıkartılmasıydı. Şimdi ise Reels'e üç yeni özellik birden sunuldu.

INSTAGRAM'DAN REELS'A 'SES' ODAKLI ÖZELLİKLER

Yeni Reels özellikleri ses arama, ses kaydetme ve DM üzerinden ses sayfalarını paylaşma gibi üç özellikten oluşuyor. Bu özelliklerden ilki olan ses arama, kullanıcıların yeni müzik ve sesleri kolayca bulabileceği bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Ses arama ile Senin İçin ve Trending gibi yeni sekmeler kullanıcılara sunuluyor. İkinci özellik olan ses kaydetme özelliği ise adından da anlayabileceğiniz üzere kolayca ulaşabilmek ve Reels'te kullanabilmek için ses kaydetme imkanı sağlıyor. DM üzerinden ses sayfalarını paylaşma özelliği ise belirli bir ses ile alakalı tüm Reels videolarını Instagram DM üzerinden paylaşma olanağı sunuyor. Bu üç özelliğe baktığımızda ortak noktanın 'ses' olduğunu söylemek mümkün.