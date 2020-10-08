Instagram Reels'a üç yeni özellik daha!

Instagram Reels özelliği ile uygulamasında köklü bir değişikliğe daha imza attı. TikTok'a oldukça benzeyen Reels, kullanıcılar tarafından benimsenmeye başlayınca, Instagram Reels için birkaç değişiklik daha yaptı. Bu değişikliklerden biri 15 saniyelik sürenin 30 saniye çıkartılmasıydı. Şimdi ise Reels'e üç yeni özellik birden sunuldu.
Yeni Reels özellikleri ses arama, ses kaydetme ve DM üzerinden ses sayfalarını paylaşma gibi üç özellikten oluşuyor. Bu özelliklerden ilki olan ses arama, kullanıcıların yeni müzik ve sesleri kolayca bulabileceği bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Ses arama ile Senin İçin ve Trending gibi yeni sekmeler kullanıcılara sunuluyor. İkinci özellik olan ses kaydetme özelliği ise adından da anlayabileceğiniz üzere kolayca ulaşabilmek ve Reels'te kullanabilmek için ses kaydetme imkanı sağlıyor. DM üzerinden ses sayfalarını paylaşma özelliği ise belirli bir ses ile alakalı tüm Reels videolarını Instagram DM üzerinden paylaşma olanağı sunuyor. Bu üç özelliğe baktığımızda ortak noktanın 'ses' olduğunu söylemek mümkün.
Instagram geçtiğimiz günlerde onuncu yaşına bastı. Onuncu yaşını kullanıcılarıyla kutlayan sosyal medya platformu, yeni yaşına özel kullanıcılarına uygulama simgesini değiştirebilme imkanı tanıdı. Ancak Instagram, 10. yıl dönümü sürprizlerine bir yenisini daha ekledi ve Instagram Reels yayınlandığından beri en çok paylaşılan 20 şarkıyı da açıkladı. Bunun dışında Instagram Türkiye'de de keşfet sekmesi yerini Reels sekmesine bıraktı. Keşfet sekmesi ise DM simgesinin yanına taşındı.
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