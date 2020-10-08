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Instagram Reels'a üç yeni özellik daha!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.10.2020 14:04 | Son Güncelleme

Instagram, Reels özelliğini geliştirmeye devam ediyor. Instagram'ın yeni duyurusu ile birlikte Instagram Reels'a üç yeni özellik daha geldi. Bu özelliklerin yanında Instagram, 10. yılına özel Reels'te en çok paylaşılan 20 şarkıyı da sıraladı.

Instagram Reels'a üç yeni özellik daha!

Instagram Reels özelliği ile uygulamasında köklü bir değişikliğe daha imza attı. TikTok'a oldukça benzeyen Reels, kullanıcılar tarafından benimsenmeye başlayınca, Instagram Reels için birkaç değişiklik daha yaptı. Bu değişikliklerden biri 15 saniyelik sürenin 30 saniye çıkartılmasıydı. Şimdi ise Reels'e üç yeni özellik birden sunuldu.

INSTAGRAM'DAN REELS'A 'SES' ODAKLI ÖZELLİKLER

Yeni Reels özellikleri ses arama, ses kaydetme ve DM üzerinden ses sayfalarını paylaşma gibi üç özellikten oluşuyor. Bu özelliklerden ilki olan ses arama, kullanıcıların yeni müzik ve sesleri kolayca bulabileceği bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Ses arama ile Senin İçin ve Trending gibi yeni sekmeler kullanıcılara sunuluyor. İkinci özellik olan ses kaydetme özelliği ise adından da anlayabileceğiniz üzere kolayca ulaşabilmek ve Reels'te kullanabilmek için ses kaydetme imkanı sağlıyor. DM üzerinden ses sayfalarını paylaşma özelliği ise belirli bir ses ile alakalı tüm Reels videolarını Instagram DM üzerinden paylaşma olanağı sunuyor. Bu üç özelliğe baktığımızda ortak noktanın 'ses' olduğunu söylemek mümkün.

Instagram Reels özellik

INSTAGRAM'DAN 10. YAŞINA ÖZEL BİR SÜRPRİZ DAHA

Instagram geçtiğimiz günlerde onuncu yaşına bastı. Onuncu yaşını kullanıcılarıyla kutlayan sosyal medya platformu, yeni yaşına özel kullanıcılarına uygulama simgesini değiştirebilme imkanı tanıdı. Ancak Instagram, 10. yıl dönümü sürprizlerine bir yenisini daha ekledi ve Instagram Reels yayınlandığından beri en çok paylaşılan 20 şarkıyı da açıkladı. Bunun dışında Instagram Türkiye'de de keşfet sekmesi yerini Reels sekmesine bıraktı. Keşfet sekmesi ise DM simgesinin yanına taşındı.

Instagram keşfet

İŞTE INSTAGRAM REELS'TA EN FAZLA PAYLAŞILAN 20 ŞARKI

  • Virgo - JADU JADU
  • İly (i love you baby) (feat. Emilee) - Surf Mesa
  • Cute Song - Aroob Khan
  • Yes or No - Jass Manak
  • Watermelon Sugar - Harry Styles
  • Sunset Lover - Petit Biscuit
  • WAP (feat. Megan Thee Stallion) - Cardi B
  • Se essa vida fosse um filme - GIULIA BE
  • Butterfly - Jass Manak
  • Piece Of Your Heart (Alok Remix) - Meduza, Alok, Goodboys
  • Death bed (coffee for your head) - Powfu, beabadoobee
  • Yummy - Justin Bieber
  • Hawái - Maluma
  • Don’t Start Now - Dua Lipa
  • Khayaal Rakhya Kar - Preetinder
  • Feelings - Sumit Goswami
  • Laal Bindi - Akull
  • Level Up - Ciara
  • Born to Shine - DILJIT DOSANJH
  • Cradles - Sub Urban
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