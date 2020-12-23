Instagram Reels'e yeni özellik geliyor!

Instagram Reels yeni özelliği uzun bir süredir gündemdeydi. Özellikle de şirketin TikTok gibi büyük bir rakibe sahip olması birçok farklı özelliği artık mecburi hale getirmişti. Alessandro Paluzzi tarafından yapılan bazı sızıntılar, Instagram için yenilik vakti geldiğini gösteriyor.

Instagram tarafından ortaya atılan yeni özellik fikirleri, neredeyse tamamen rekabet edebilme üzerine kurulu. TikTok gibi bir platformla mücadele etmek isteyen şirket, işte tam da bu nedenle Reels için birçok yenilik yapıyor. Bildiğiniz üzere Reels, platformun TikTok ile rekabet edebilmesinin tek aracı.

INSTAGRAM REELS ETİKETLEME ÖZELLİĞİ KAZANIYOR

Akış içerisinde Reels videolarına yer veren Instagram, bundan sonra çok önemli bir karar daha aldı. Buna göre isteyen herkes Reels videoları paylaşırken herhangi birisini istediği gibi etiketleyebilecek.

Bu durum aynı zamanda Instagram Reels videoları için bir ilk diyebiliriz. Konuyla alakalı birçok uzmandan görüşlere de yer verildi. Sosyal medya alanında son derece önemli çalışmalara yer veren Matt Navarra, yine benzer bir açıklama yaptı.