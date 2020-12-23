HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Instagram Reels'e yeni özellik geliyor!

Instagram Reels'e yeni özellik geliyor!

23.12.2020 09:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Instagram Reels'e yeni özellik geliyor!

Ortaya çıkan bazı detaylar ile birlikte Instagram Reels yeni özelliği ortaya çıkmaya başladı. İşte konuyla alakalı merak edilen tüm detaylar ve açıklamalar.

Instagram Reels yeni özelliği uzun bir süredir gündemdeydi. Özellikle de şirketin TikTok gibi büyük bir rakibe sahip olması birçok farklı özelliği artık mecburi hale getirmişti. Alessandro Paluzzi tarafından yapılan bazı sızıntılar, Instagram için yenilik vakti geldiğini gösteriyor.

Instagram tarafından ortaya atılan yeni özellik fikirleri, neredeyse tamamen rekabet edebilme üzerine kurulu. TikTok gibi bir platformla mücadele etmek isteyen şirket, işte tam da bu nedenle Reels için birçok yenilik yapıyor. Bildiğiniz üzere Reels, platformun TikTok ile rekabet edebilmesinin tek aracı.

INSTAGRAM REELS ETİKETLEME ÖZELLİĞİ KAZANIYOR

Akış içerisinde Reels videolarına yer veren Instagram, bundan sonra çok önemli bir karar daha aldı. Buna göre isteyen herkes Reels videoları paylaşırken herhangi birisini istediği gibi etiketleyebilecek.

Bu durum aynı zamanda Instagram Reels videoları için bir ilk diyebiliriz. Konuyla alakalı birçok uzmandan görüşlere de yer verildi. Sosyal medya alanında son derece önemli çalışmalara yer veren Matt Navarra, yine benzer bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamalara göre Instagram, rekabeti büyük ölçüde artırabilmek için Reels uygulamaları hakkında karar alacak. Bu uygulamada insanların ne yaptıklarının yanı sıra kimlerle yaptıkları da yer alacak. Bu sayede etiketleme kültürü çok daha fazla yaygınlık gösterebilecek.

Instagram son görülme kapatma nasıl yapılır? Son görülme aktif mi?Instagram son görülme kapatma nasıl yapılır? Son görülme aktif mi?

Muhtemelen sadece 1 yıl içerisinde Reels normalden çok daha farklı olacak. Özellikle de TikTok tarafından yapılacak hamleler büyük merak konusu. Sizce bu rekabette kim öne geçecek? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Tesla 2021 araçları eskisinden çok daha farklı olacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün
Yeni iPhone önemli bir değişim ile geliyor!Yeni iPhone önemli bir değişim ile geliyor!
İstanbulkart'a HES kodu nasıl yüklenir?İstanbulkart'a HES kodu nasıl yüklenir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Kritik koronavirüs toplantısı! Düşüş yaşanan illeri sıraladı

Kritik koronavirüs toplantısı! Düşüş yaşanan illeri sıraladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 22 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 22 Aralık koronavirüs tablosu

Masumlar Apartmanı'nda şaşırtan final! Sosyal medyayı salladı

Masumlar Apartmanı'nda şaşırtan final! Sosyal medyayı salladı

Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi

Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi

Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı

Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

Elon Musk itiraf etti: Tesla için Apple ile görüşmek istedim!

Elon Musk'tan beklenmedik Apple itirafı!

Bitcoin 2021 yılında nasıl bir yol izleyecek?

Bitcoin 2021 yılında nasıl bir yol izleyecek?

iPhone 13 önemli bir değişim ile geliyor!

Yeni iPhone önemli bir değişim ile geliyor!

OnePlus 8T Concept bu özelliği ile fark yaratacak

OnePlus 8T Concept bu özelliği ile fark yaratacak

AirPods Pro’ya rakip geliyor: Samsung Galaxy Buds Pro

AirPods Pro’ya rakip geliyor: Samsung Galaxy Buds Pro

Apple sürücüsüz araba 2024 yılında gelebilir

Apple sürücüsüz araba 2024 yılında gelebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.