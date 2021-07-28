Instagram, Reels için süreyi 60 saniyeye çıkardı!

instagram Reels'ın süre sınırını gün geçtikçe değişiyor. Instagram'ın Reels için aldığı yeni süre uzatma kararı ise şirketin artık bir fotoğraf paylaşım uygulaması olmadığını kabul ettiği bir zamanda geldi. Hatırlarsanız Instagram CEO'su Adam Mosseri, Instagram için yayınladığı bir videoda, "Biz artık bir fotoğraf paylaşım uygulaması veya 'kare' fotoğraf paylaşım uygulaması değiliz" demişti.

INSTAGRAM'DAN ESPRİLİ REELS SÜRE SINIRI PAYLAŞIMI

Instagram, 60 saniyelik Reels içerikleri kaydedilebileceğini Twitter hesabından duyurdu. Instagram duyurusunda ise sosyal medyada popüler olan bir beyin meme'ini kullandı. Böylece Instagram, esprili bir dil kullanarak Instagram Reels için süre sınırının arttığını herkese ilan etti.

60 SANİYELİK REELS NASIL ÇEKİLİR?

30 saniyeden uzun Reels içerikleri oluşturmak için, kaydetmeye başlamadan önce videonun uzunluğunu ayarlamanız gerekiyor. Bunun için Reels içerik yükleme alanına girdikten sonra Reels kısmına gelip, sağ taraftaki uzunluk kısmına 60 saniyeye gelinceye kadar dokunmak gerekiyor. Instagram kullanıcılara 60 saniyenin dışında önceden olduğu gibi 15 veya 30 saniye seçenekleri de sunuyor.

Reels süresinin 60 saniyeye çıkması içerik oluşturucular için iyi bir haber olsa da, Instagram Reels'in en büyük rakibi TikTok artık kullanıcıların 3 dakikalık videolar yüklemesine izin veriyor.

