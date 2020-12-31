Instagram reels ne anlama gelir? Nasıl kullanılır?

Instagram alanında tek olmak için her geçen gün yeni özelliklerini kullanıcılarına sunmayı amaçlar. Bunlar arasındaki Reels, kişilerin 15 saniye uzunluğunda ve farklı efektlerde videolar paylaşabilmesine imkan verir. Son zamanlarda herkes tarafından ilgi gören bu özellik, çeşitli müzikler, filtreler ve efektlerle daha eğlenceli hale gelir. Bu yazımızda Instagram Reels özelliğini sizler için inceledik.

Instagram Reels Nedir?

Birçok sosyal medya platformu arasında tek olmayı amaçlayan Instagram’ın en son oluşturulan ve en fazla beğeni kazanan özelliği Reels olur. Herkesin oldukça ilgi gösterdiği Instagram Reels nedir, nasıl kullanılır gibi soruları da internette en fazla araştırılan konular arasında yer alır. Tiktok uygulamasına rakip olmayı amaçlayan özellik, kişilerin farklı efektler kullanarak videolarını daha eğlenceli çekebilmesini ya da galerisinde bulunanları düzenleyerek paylaşabilmesini sağlar. Kişiler, 15 saniyeye kadar farklı videolar çekerek story ya da post olarak paylaşabilir. Hem kullanıcının profilindeki Reels kısmında hem de keşfet menüsünde ayrılan bölümde yer alır. Bunlar ayrıca herkese açık hesaplardan paylaşılan videoların bir arada sınıflanması, daha fazla kullanıcıya ulaşarak etkileşimin artmasını sağlar.