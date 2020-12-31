Instagram reels ne anlama gelir? Nasıl kullanılır?

Instagram alanında tek olmak için her geçen gün yeni özelliklerini kullanıcılarına sunmayı amaçlar. Bunlar arasındaki Reels, kişilerin 15 saniye uzunluğunda ve farklı efektlerde videolar paylaşabilmesine imkan verir. Son zamanlarda herkes tarafından ilgi gören bu özellik, çeşitli müzikler, filtreler ve efektlerle daha eğlenceli hale gelir. Bu yazımızda Instagram Reels özelliğini sizler için inceledik.
Birçok sosyal medya platformu arasında tek olmayı amaçlayan Instagram’ın en son oluşturulan ve en fazla beğeni kazanan özelliği Reels olur. Herkesin oldukça ilgi gösterdiği Instagram Reels nedir, nasıl kullanılır gibi soruları da internette en fazla araştırılan konular arasında yer alır. Tiktok uygulamasına rakip olmayı amaçlayan özellik, kişilerin farklı efektler kullanarak videolarını daha eğlenceli çekebilmesini ya da galerisinde bulunanları düzenleyerek paylaşabilmesini sağlar. Kişiler, 15 saniyeye kadar farklı videolar çekerek story ya da post olarak paylaşabilir. Hem kullanıcının profilindeki Reels kısmında hem de keşfet menüsünde ayrılan bölümde yer alır. Bunlar ayrıca herkese açık hesaplardan paylaşılan videoların bir arada sınıflanması, daha fazla kullanıcıya ulaşarak etkileşimin artmasını sağlar.
Sosyal medya kullanıcılarının oldukça ilgi gösterdiği eğlenceli videolar ve akımlar, Reels özelliğiyle Instagram üzerinden de hazırlanabilir. Farklı uygulamalara ihtiyaç duymadan hesabının etkileşimini artırmak isteyenler için Instagram Reels nasıl yapılır, nasıl paylaşılır gibi sorular merak konusu olur. Bunun için uygulamanın alt kısmında bulunan kamera bölüme gelerek farklı modların sizler için bir araya getirildiğini görebilirsiniz. Buradan hem post hem story paylaşabilir, bunları efektlerle daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Modlar arasında seçim yaparak nasıl bir paylaşım yapmak istediğinize karar verebilirsiniz. Kamera açıldıktan sonra ekranı Reels ifadesini görene kadar sağa kaydırmanız gerekir. Mod açıldığında telefonunuz elinizdeyken çekim yapmaya başlayabilir ya da zamanlayıcı avantajını kullanarak eller serbest, sabit videolar çekebilirsiniz. Çekiminiz tamamlandıktan sonra kırpma, yavaşlatma, hızlandırma, birleştirme, atlama gibi ayarlamaları yapabilir, videolarınızı yüz güzelleştirme modlarıyla ya da daha eğlenceli efektlerle hareketlendirebilirsiniz. Ardından nerede paylaşacağınıza karar vererek beğeni ve yorumları beklemeye başlayabilirsiniz.
Instagram her geçen gün bünyesine eklenen ilgi çekici özellikler sayesinde çoğu kullanıcının vazgeçilmez uygulaması olur. Öyle ki birçok uygulamanın en beğenilen özelliklerine geliştirerek sunduğu için alanında tek olma yolunda ilerler. Farklı video paylaşma uygulamalarına rakip olan Instagram Reels nasıl kullanılır sorusunun da akıllarda yer etmesine neden olur. Çünkü birden fazla uygulamayla uğraşmak yerine neredeyse herkesin kullandığı Instagram üzerinden milyonlarca kişiye ulaşmak daha kolay olur. Uygulamayı açtığınızda sayfanın alt kısmında yer alan kamera bölümünden Reels videolarınızı çekip düzenleyebilirsiniz. Uygulama, videolarınızı tamamladığınızda paylaşmadan önce taslak halinde göz gezdirmenize imkan sunar. Bu aşamada kapak resmini seçmek, kırpmak, metin eklemek, hashtag eklemek ya da arkadaş etiketlemek gibi son düzenlemeler yapılır. Paylaşıldığında son hali profilin Reels sekmesinde yer alır. Akış üzerinden paylaşılanlar keşfette ve profildeki sekmede bulunur. Dünya genelinde en son paylaşılanlara yani akışa ulaşmak için yeni sayfa düzeni olarak tam altta ve ortada yer alan butona tıklayabilirsiniz. Aşağı kaydırarak birçok videoyu izleyebilir, sol üstteki artı sembolünden kendi yaratıcı ve eğlenceli içeriğinizi herkesin beğenisine sunabilirsiniz.
Farklı efektler ve ayarlarla eğlenceli hale getirdiğiniz videolarınızı arkadaşlarınızla ya da dünyadaki herkesle kolayca paylaşabilirsiniz. Daha fazla etkileşim için tasarlanan bu özellik sayesinde anılarınızı daha güzel hale getirebilirsiniz. Story olarak paylaştıklarınız arşivde, post olarak paylaştıklarınız da profilinizde kaydedilir. Instagram üzerinden paylaşma butonlarıyla farklı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilir ya da anlık mesajlaşma uygulamalarıyla arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Reels videolarınızı herhangi bir ihtimale karşı depolamak isterseniz indirebilirsiniz. Instagram üzerinden hazırladığınız içerikleri kaydet butonlarıyla galerinize aktarabilir, dilerseniz bunun için Instagram Reels video indirme sitelerini ya da programlarını kullanabilirsiniz.
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