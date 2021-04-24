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Instagram Reels reklam yayınlayacak

24.04.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram, TikTok benzeri hizmetini piyasaya sürdükten bir yıldan kısa bir süre sonra , reklamları Reels hizmetine getiriyor. Tam ekran reklamlar, “önümüzdeki aylarda” daha fazla ülkeye ulaşmadan önce ilk olarak Hindistan, Almanya, Brezilya ve Avustralya’ya  ulaşacak.

Instagram Reels reklam yayınlayacak

Şirket bugün Hindistan, Brezilya, Almanya ve Avustralya’da TikTok kopya ürünündeki reklamları test etmeye başlayacağını söyledi. Plan, daha sonra bu grubu önümüzdeki aylarda genişletmek. Reklamlar, Mikrolar gibi 30 saniyeye kadar uzunlukta olabilir ve dikey ve tam ekran olmaları nedeniyle hikayelerde gördüklerinize benzer görünecekler.

Bu hikaye reklamlarının aksine, kullanıcılar Reels reklamlarına yorum yapabilir, beğenebilir, görüntüleyebilir, kaydedebilir, paylaşabilir ve atlayabilir. Şirket, önümüzdeki haftalarda seçkin reklamcılar ve içerik oluşturucularla test edilecek olan Facebook Hikayeleri için yeni çıkartma reklamlarının da ön izlemesini yaptı. Şirket, çıkartmaların sadece sevimli etiketler olduğu, ancak bir ürün satın almak için de dokunulabileceği fikrini geçen ay duyurdu. İçerik oluşturucular gelirden bir pay alacaklar.

Reels reklamları Instagram’ın Hikayeler reklamlarına oldukça benziyor. Şirket tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre reklamlarda “şimdi alışveriş yap” seçenekleri de olacak. Facebook ayrıca Hikayeler için yeni bir reklam biçimi deniyor: etiket reklamları. Bu özellik, “seçilmiş” bir grup reklamveren ve içerik oluşturucu tarafından kullanılabilecek. Çıkartma reklamları, Instagram’ın keşfettiği çeşitli para kazanma araçlarının en yenisi. Ayrıca, içerik oluşturucuların canlı yayınlarda rozet ve ürün satmasına ve IGTV’de reklam yayınlayan içerik oluşturucularla geliri paylaşmasına olanak tanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok Instagram
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