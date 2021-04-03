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Instagram Reels TikTok ile rekabetini güçlendirmek istiyor

03.04.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram Reels yepyeni bir özellik kazandı. Bu yeni özellik ile birlikte kullanıcıların ilginç videolar yapması kolaylaşacak. İşte konuyla alakalı merak edilen tüm detaylar

Instagram Reels TikTok ile rekabetini güçlendirmek istiyor

TikTok rakibi olarak görülen ve son dönemlerin parlayan yıldızı olan Instagram Reels yepyeni bazı detaylara sahip oldu. Bildiğiniz üzere TikTok kendi alanında en iyi olarak görülüyordu. Instagram ise onu geçmek için bazı yeni denemelere başvurdu. Bunun sonucunda Reels ismi verilen bir platform ortaya çıktı.

Yapılan çalışmalar sonucunda kullanımı son derece kolay olan farklı videoları birleştirme özelliği getirildi. Bu özelliğin kullanımı görebileceğiniz en kolay işlerden birisi. Kendi videonuzun hemen yanına başka bir Reels videosu getirebilirsiniz. Böylece iki farklı video birleşebilir.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformları içerisinde yer alan Instagram, Reels sayesinde TikTok platformuna rakip olmak istiyor. Küresel çapta çok ciddi bir kullanıcı sayısına sahip olan TikTok ile başa çıkmak kolay olmayacak. Şirket bunun farkında ve sürekli olarak yeni özellikler getiriyor.

Instagram tarafından sunulan bu özelliği kullanmak için yapmanız gerekenler son derece basit. Ekranda yer alan üç noktaya tıklayarak “remix this reels” butonunu seçmeniz yeterli olacaktır. Hemen ardından iki Reels videosu birleşik bir şekilde paylaşım yapabilirsiniz.

Instagram Reels uygulaması tarafından remix olarak adlandırılan bu yeni özellik tüm cihazlarda kullanıma sunulmadı. Muhtemelen bir hafta içerisinde bütün cihazlara gönderilecektir.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok Instagram
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