Instagram rehber içerik oluşturmasını sağlayacak

Yararlı ipuçları ve önerilerle birlikte, içerik oluşturucu tarafından küratörlüğünde yayınlar ve videolar da içerecek.

COVID-19 salgını nedeniyle dünya nüfusunun çoğunun evde karantinada olması nedeniyle sosyal medya kullanımı hızla arttı.

Bir çok insan ilham ve tavsiye kaynakları bulmak için internete yönelmişti. Ancak bazen ilham veren içerikleri bulmak zor olabiliyordu. Instagram, yeni özelliği ile kullanıcıların ilham olacak içerikleri bulması için kolay bir yol sunarak bu sorunu çözmeyi amaçlıyor.

INSTAGRAM REHBERLER HAZIRLIYOR

@Afspnational, @heads_together, @vitaalere, @klicksafe, @headspace_aus, @deepikapadukone, @sudahdong ve @eenfance gibi birçok içerik oluşturucu ve kuruluş hesabında rehberler bulunacak. Kullanıcıların bu rehberleri hazırlayanların profillerini ziyaret ettiklerinde, rehberlerini görüntülemek için yeni bir simgeye tıklamaları gerecek. Bu sayede içerik üreticilerinin rehberlerine ulaşım sağlayabilecek.

Şimdilik kademe kademe sunulan bu özelliğin nasıl görüneceğine aşağıdaki ekran görüntüsünden ulaşabilirsiniz.