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Instagram Remix özelliğini 'TikTok'tan ilham alarak' Reels'a getirdi!

01.04.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram Reels için Remix özelliğini tanıttı. TikTok'taki Duet özelliğine benzerliği ile dikkat çeken Instagram Remix, iki farklı Reels videosunu yan yana getirebiliyor. İşte Instagram Reels için Remix'in detayları.

Instagram Remix özelliğini 'TikTok'tan ilham alarak' Reels'a getirdi!

Instagram Reels özelliğini kullanıma sunduğundan beri bazı tartışmaların konusu oldu. Kimi kullanıcılar Reels'ı beğenmediklerini, kimi kullanıcılar ise Reels çekmekten memnun olduklarını belirtti. TikTok videolarına oldukça benzeyen Reels videoları, gün geçtikçe Instagram içinde de popülerleşmeye başladı. Sosyal medya platformu, Reels özelliğini geliştirmek için çalışmalarına devam etti. Bu çalışmaların son meyvesi ise Remix oldu.

INSTAGRAM'DAN REELS'A REMİX ÖZELLİĞİ

Instagram yeni özelliği Remix'i, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Yapılan paylaşıma göre Remix özelliği ile iki farklı Reels videosu yan yana getirilebiliyor. Böylece zaten var olan bir videonun yanına kendi videonuzu oluşturabiliyorsunuz.

Remix

Remix oluşturmak için Remikslemek için izin verilmiş bir Reels videosundaki üç noktaya tıklamanız ve daha sonra Remix seçeneğini tercih etmeniz yeterli oluyor.

Remix özelliği

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TİKTOK DUET'E BENZİYOR

Instagram'ın yeni özelliği, TikTok'un Duet özelliğine de oldukça benziyor. Zira TikTok Duet'te kullanıcılar, Remix özelliği ile benzer bir şekilde yan yana videolar çekebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
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