Instagram resmen duyurdu! Bazı kullanıcılar bunu beğenmeyecek

Bir Instagram hesabınızın olması için resmi olarak en az 13 yaşında olmalısınız. Ancak platform, 2019'dan sonra insanlardan Instagram'a kaydolurken yaşlarını bildirmesini istemeye başladı. O zamandan beri bunu bir gereklilik haline getirdi. İnsanların yaşını bilmelerinin, farklı yaş gruplarına, özellikle de gençlere uygun deneyimler sunmalarını sağladığını söyleyen Meta çatısı altındaki Instagram, şimdi ise yeni bir çalışma içerisinde. Bu çalışma eğer başarıyla sonuçlanırsa Instagram'a kefil şartı gelecek.

INSTAGRAM'A "VIDEO SELFIE" VE "SOSYAL KANIT"

Bildirilenlere göre, Instagram, yalnızca yüzünüzü tarayarak kaç yaşında olduğunuzu tahmin eden bir yapay zeka aracı da dahil olmak üzere, kullanıcıların yaşlarını doğrulamaları için yeni yöntemler test ediyor. Şirket, kimlikle doğrulamaya ek olarak yaş doğrulaması yapabilmek için "video selfie" ve "sosyal kanıt" olarak isimlendirilen yeni yöntemleri denediğini açıkladı.

TAKİPÇİLERİNİZ SİZE KEFİL OLACAKLAR

İlk yöntem olan sosyal kanıt aslında yaşınızı doğrulamanız için size kefil olacak takipçiler bulmanızı istiyor. Bu yöntemde Instagram, kullanıcının üç ortak takipçisinden kaç yaşında olduğunu onaylamalarını isteyecek. 18 yaşından büyük olması gereken ortak takipçilerin Instagram'ın talebine yanıt vermesi için üç günü olacak. Ancak bir tahmin olarak, ortak takipçileri yaşını doğrulamak için ikna etmek bazı kullanıcıların pek hoşuna gitmeyebilir.

İkinci yöntem olan video selfie yönteminde yapay zeka devreye girecek. Kullanıcılar yaşlarını doğrulamak için bir video selfie çekip Instagram'a gönderecek. Instagram'da bu videoyu birinin yaşını tahmin etmek için makine öğrenimini kullanan Yoti şirketiyle paylaşacak ve yaşınızı tahmin edecek. Yaş tahminini alan Meta ve Yoti daha sonra görüntüyü silecek. Yine de gizlilik endişelerinden dolayı bu yöntem de bazı kullanıcıların pek hoşuna gidecek gibi görünmüyor.

Meta çatısı altındaki Instagram, özellikleri ABD'de test etmeye başladı.

