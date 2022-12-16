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Instagram resmen duyurdu! "Hesabım hack’lendi" diyenler bu özellik size...

16.12.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram kullanıcıları için yeni özellik sunmaya devam ediyor. Tahmin edebileceğiniz üzere hacker'ların kurbanı olan Instagram kullanıcıları olabiliyor. Instagram ise "Instagram hesabım hack'lendi" deyip ne yapacağını merak edenlere yönelik önemli bir adım attı. Şirket, hesap erişim sorunlarını bildirmek ve çözmeye çalışmak için yeni bir özellik duyurdu.

Instagram resmen duyurdu! "Hesabım hack’lendi" diyenler bu özellik size...

Instagram hesabı hack'lenen kullanıcılar maalesef olabiliyor. Bu durumda kullanıcılar, "Instagram hesabım hack'lendi, şimdi ne yapmalıyım?" diye merak ediyor. Instagram hesabı hack'lenince yapılması gerekenler her şeyi arama motorları üzerinden arayıp, tabiri caizse dertlerine bir çare bulmaya çalışıyorlar. Ancak Instagram artık bu konuda önemli bir adım atıyor. "Instagram hesabım hack'lendi, şimdi ne yapmalıyım?" diyenlere artık resmi bir özellik sunuluyor.

INSTAGRAM BUNU RESMEN DUYURDU!

Instagram, hesap erişim sorunlarını bildirmek ve çözmeye çalışmak için yeni bir özellik olan Instagram.com/hacked'i resmen duyurdu. Bu özellik ile kullanıcıların, ele geçirilen hesapları kurtarmak için yardım isteyebilecekleri, taklit hesapları bildirebilecekleri veya parolalarını unuttuklarına dair yardım alabilecekleri belirtildi.

hacked

İŞTE BU ÖZELLİK İLE INSTAGRAM HESABINIZ HACK'LENDİĞİNDE YAPMANIZ GEREKENLER

Instagram'ın duyurusuna göre, hesabınıza giriş yapamıyorsanız;

  • Telefonunuzdan veya masaüstü tarayıcınızdan Instagram.com/hacked adresini girin.
  • Ardından, "Hesabım başkasının eline geçti", "Giriş kodu, erişemediğim bir cep telefonu numarasına veya e-posta adresine gönderildi", "Birisi yeni bir hesap oluşturmak için adımı, fotoğraflarımı veya bilgilerimi kullandı", "Hesabım kapatıldı" gibi seçeneklerden size uygun olanı seçin.
  • Bundan sonra, hesabınıza yeniden erişim kazanmanıza yardımcı olacak bir dizi adımı uygulayabileceksiniz. Bilgilerinizle ilişkili birden fazla hesabınız varsa, hangi hesabın desteğe ihtiyacı olduğunu seçebileceksiniz.

Instagram hacked

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İKİ INSTAGRAM ARKADAŞINIZ SİZE YARDIM EDECEK

Öte yandan Instagram, bu yılın başlarında dikkat çeken bir yöntemi test etmeye başlamıştı. Bu yöntem, insanların hesaplarına yeniden erişim kazanmalarına yardımcı olmak için arkadaşlarından kimliklerini doğrulamalarını istemelerine yönelikti. Instagram yaptığı duyuruda bu seçeneğin artık Instagram'daki herkes tarafından kullanılabileceğini açıkladı. Böylece hesabınıza erişiminizi kaybettiğinizde, Instagram'daki iki arkadaşınızı seçerek kimliğinizi doğrulayıp hesabınıza geri dönebileceksiniz.

arkadaş

Instagram, bunlara ek olarak, bilgisayar korsanlığını gerçekleşmeden önce önlemeye yardımcı olacak yolları da test ettiklerini söyledi.

"UYARI" VE "MAVİ TİK" DETAYI

Buna göre, birini taklit ettiğinden şüphelenilen bir hesap sizi takip etmek istediğinde, Instagram bir uyarı göndermeyi test ediyor. Buna ek olarak platform, önümüzdeki aylarda, bir işletmeyi taklit ediyor olabilecek bir hesap size Direkt Mesaj (DM) gönderirse de uyarı gönderecek.

Sosya medya platformu son olarak, doğrulanmış hesaplar için verilen ve mavi tik olarak da bilinen mavi rozeti, artık Instagram'da daha fazla yerde gösterdiklerini açıkladı.

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