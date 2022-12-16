Instagram resmen duyurdu! "Hesabım hack’lendi" diyenler bu özellik size...

Instagram hesabı hack'lenen kullanıcılar maalesef olabiliyor. Bu durumda kullanıcılar, "Instagram hesabım hack'lendi, şimdi ne yapmalıyım?" diye merak ediyor. Instagram hesabı hack'lenince yapılması gerekenler her şeyi arama motorları üzerinden arayıp, tabiri caizse dertlerine bir çare bulmaya çalışıyorlar. Ancak Instagram artık bu konuda önemli bir adım atıyor. "Instagram hesabım hack'lendi, şimdi ne yapmalıyım?" diyenlere artık resmi bir özellik sunuluyor.
Instagram, hesap erişim sorunlarını bildirmek ve çözmeye çalışmak için yeni bir özellik olan Instagram.com/hacked'i resmen duyurdu. Bu özellik ile kullanıcıların, ele geçirilen hesapları kurtarmak için yardım isteyebilecekleri, taklit hesapları bildirebilecekleri veya parolalarını unuttuklarına dair yardım alabilecekleri belirtildi.
Instagram'ın duyurusuna göre, hesabınıza giriş yapamıyorsanız;
Öte yandan Instagram, bu yılın başlarında dikkat çeken bir yöntemi test etmeye başlamıştı. Bu yöntem, insanların hesaplarına yeniden erişim kazanmalarına yardımcı olmak için arkadaşlarından kimliklerini doğrulamalarını istemelerine yönelikti. Instagram yaptığı duyuruda bu seçeneğin artık Instagram'daki herkes tarafından kullanılabileceğini açıkladı. Böylece hesabınıza erişiminizi kaybettiğinizde, Instagram'daki iki arkadaşınızı seçerek kimliğinizi doğrulayıp hesabınıza geri dönebileceksiniz.
Instagram, bunlara ek olarak, bilgisayar korsanlığını gerçekleşmeden önce önlemeye yardımcı olacak yolları da test ettiklerini söyledi.
Buna göre, birini taklit ettiğinden şüphelenilen bir hesap sizi takip etmek istediğinde, Instagram bir uyarı göndermeyi test ediyor. Buna ek olarak platform, önümüzdeki aylarda, bir işletmeyi taklit ediyor olabilecek bir hesap size Direkt Mesaj (DM) gönderirse de uyarı gönderecek.
Sosya medya platformu son olarak, doğrulanmış hesaplar için verilen ve mavi tik olarak da bilinen mavi rozeti, artık Instagram'da daha fazla yerde gösterdiklerini açıkladı.