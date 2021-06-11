Instagram 'save a dog' bağışı nasıl yapılır? Save a dog paylaşımı ne anlama gelir?

Çin'de 21 Haziran tarihinde düzenlenen Yulin Köpek Eti Festivali'ne engel olmak isteyen hayvanseverler tarafından sosyal medya platformu Instagram'da başlatılan 'save a dog' bağışı gündem haline geldi. 'Bir köpeği kurtar' anlamına gelen ve isteyen herkesin bağış yapabileceği Instagram paylaşımları saatler içerisinde pek çok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Peki Instagram 'save a dog' bağışı nasıl yapılır?

INSTAGRAM SAVE A DOG BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşların yapması gereken tek şey söz konusu paylaşımı hikayeye ekleyerek destek olmak. Yani 'save a dog' bağışına katılmak için Instagram hesabınız üzerinden aşağıdaki görselde bulunan 'Hikayeye ekle' butonuna tıklamalı ve profilinize eklemelisiniz.

Kampanya maddi olarak herhangi bir ücret talep etmiyor, yalnızca hikayenize ekleyerek bir köpeği kurtarabilirsiniz.

INSTAGRAM SAVE A DOG BAĞIŞINA KATILMAK İÇİN BU LİNKE TIKLAYABİLİRSİNİZ

ÇİN YULİN KÖPEK ETİ FESTİVALİ NEDİR?

Liçi ve Köpek Yeme Festivali, yaygın şekilde bilinen adıyla Yulin Köpek Yeme Festivali, Çin'in Yulin, Guangxi şehrinde yaz gün dönümü esnasında geleneksel olarak düzenlenmektedir. Köpek eti ve liçi yeme festivali olarak bilinen festival, hayvan refahı sebebiyle hem ülke içine hem ülke dışında oldukça eleştirilmektedir. 2009 senesinden beri kutlanan festival 21 ile 30 Haziran günleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Festival sırasında senelik 10.000 köpek tüketilmektedir. Bu rakamın 2015 senesi itibarıyla 1000'e düştüğü tahmin edilmektedir. Festival süresince köpekler ahşap sandık ve metal kafeslerde tutulmaktadır. Festival katılımcıları köpekleri sandık ya da kafeslerden aldıktan sonra kesip yemektedirler.



