HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Instagram 'save a dog' bağışı nasıl yapılır? Save a dog paylaşımı ne anlama gelir?

Instagram 'save a dog' bağışı nasıl yapılır? Save a dog paylaşımı ne anlama gelir?

11.06.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Haziran'daki Çin'de düzenlenen Yulin Köpek Eti Festivali'ne engel olmak amacıyla sosyal medya platformu Instagram'da başlatılan 'save a dog' bağışı kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. 'Bir köpeği kurtar' anlamına gelen Instagram paylaşımları saatler içerisinde pek çok kullanıcı tarafından paylaşıldı ve sayı zaman içerisinde artmaya devam ediyor. Peki Instagram 'save a dog' bağışı nasıl yapılır? Save a dog paylaşımı ne anlama gelir? İşte ayrıntılar...

Instagram 'save a dog' bağışı nasıl yapılır? Save a dog paylaşımı ne anlama gelir?

Çin'de 21 Haziran tarihinde düzenlenen Yulin Köpek Eti Festivali'ne engel olmak isteyen hayvanseverler tarafından sosyal medya platformu Instagram'da başlatılan 'save a dog' bağışı gündem haline geldi. 'Bir köpeği kurtar' anlamına gelen ve isteyen herkesin bağış yapabileceği Instagram paylaşımları saatler içerisinde pek çok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Peki Instagram 'save a dog' bağışı nasıl yapılır?

INSTAGRAM SAVE A DOG BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşların yapması gereken tek şey söz konusu paylaşımı hikayeye ekleyerek destek olmak. Yani 'save a dog' bağışına katılmak için Instagram hesabınız üzerinden aşağıdaki görselde bulunan 'Hikayeye ekle' butonuna tıklamalı ve profilinize eklemelisiniz.

Kampanya maddi olarak herhangi bir ücret talep etmiyor, yalnızca hikayenize ekleyerek bir köpeği kurtarabilirsiniz.

INSTAGRAM SAVE A DOG BAĞIŞINA KATILMAK İÇİN BU LİNKE TIKLAYABİLİRSİNİZ

ÇİN YULİN KÖPEK ETİ FESTİVALİ NEDİR?

Liçi ve Köpek Yeme Festivali, yaygın şekilde bilinen adıyla Yulin Köpek Yeme Festivali, Çin'in Yulin, Guangxi şehrinde yaz gün dönümü esnasında geleneksel olarak düzenlenmektedir. Köpek eti ve liçi yeme festivali olarak bilinen festival, hayvan refahı sebebiyle hem ülke içine hem ülke dışında oldukça eleştirilmektedir. 2009 senesinden beri kutlanan festival 21 ile 30 Haziran günleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Festival sırasında senelik 10.000 köpek tüketilmektedir. Bu rakamın 2015 senesi itibarıyla 1000'e düştüğü tahmin edilmektedir. Festival süresince köpekler ahşap sandık ve metal kafeslerde tutulmaktadır. Festival katılımcıları köpekleri sandık ya da kafeslerden aldıktan sonra kesip yemektedirler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
26 milyon kullanıcının bilgilerinin çalındığı tespit edildi!26 milyon kullanıcının bilgilerinin çalındığı tespit edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni kabus! İngiltere'de maymun çiçeği virüsü görüldü

Yeni kabus! İngiltere'de maymun çiçeği virüsü görüldü

Acı haberi Mansur Yavaş verdi: Başımız sağ olsun

Acı haberi Mansur Yavaş verdi: Başımız sağ olsun

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Yıl sonu dolar tahmini 8,95'e yükseldi

Yıl sonu dolar tahmini 8,95'e yükseldi

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Bu ilçede haftalık ev kirası ile Anadolu'da arsa alınır!

Bu ilçede haftalık ev kirası ile Anadolu'da arsa alınır!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Koronavirüsün delta varyantı kangrene neden oluyor

Koronavirüsün delta varyantı kangrene neden oluyor

Pazar günü yasağı kalkacak mı? Kritik toplantı erkene alındı

Pazar günü yasağı kalkacak mı? Kritik toplantı erkene alındı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.