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  4. Instagram sayesinde paraya para demiyor

Instagram sayesinde paraya para demiyor

İLGİNÇ HABERLER  | 10.02.2020 11:16 | Son Güncelleme

24 yaşındaki ABD'li fenomen Natalie Roush 2014 yılında açtığı sosyal medya hesabı sayesinde şimdi Hollywood yıldızlarından farksız bir hayat sürüyor. Paylaştığı fotoğraflarıyla binlerce takipçi sahibi olan Roush, kısa süre içinde çalıştığı işi bırakıp Instagram modelliğine başladı.

Kahve sektöründe çalışan Natalie, kazandığı paranın kendisine yetmemesi üzerine bu yola başvurduğunu söyledi. Şimdi kendisine ait bir giyim markası dahi bulunan Roush, şu anda yaptığı anlaşmalar gereği her paylaşımı için 3 bin sterlin kazanıyor.

Henüz 24 yaşında ama...

Henüz 24 yaşında olan Amerikalı Instagram modeli Natalie Roush, 2014 yılında sosyal medya hesabından bikinili fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Bir süre sonra binlerce takipçisi olan model çalıştığı işi bırakıp tüm enerjisi ile Instagram modelliğine odaklandı.

PAYLAŞIM BAŞINA 3 BİN STERLİN KAZANIYOR

PAYLAŞIM BAŞINA 3 BİN STERLİN KAZANIYOR
Natalie, yaptığı anlaşmalar gereği her paylaşımı için 3.000 sterlin (23.265 Türk Lirası) kazanıyor. Natalie, ilk olarak lisedeyken kamera karşısına geçerek poz verdiğini, çok heyecanlanmasına rağmen poz vermeyi o zaman sevmeye başladığını söyledi.

TEK BİR PAYLAŞIMI 3-4 BİN STERLİN EDİYOR

TEK BİR PAYLAŞIMI 3-4 BİN STERLİN EDİYOR
Daha önce kahve sektöründe çalıştığını ama bir süre sonra kazandığı paranın kendisine yetmediğini söyleyen Natalie, şuan anlaştığı giyim firmalarının çekimleri için farklı yerlere seyahat ettiğini ve masraflarının firmalar tarafından karşılandığını paylaşım başına 3000 veya 4000 kazandığını söyledi.

KENDİSİNE AİT GİYİM MARKASI KURDU

KENDİSİNE AİT GİYİM MARKASI KURDU
Natalie, kazandığı para ile kendisine ait giyim markasını kurdu.
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Anahtar Kelimeler:
ABD instagram fenomen Natalie Roush

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