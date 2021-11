Instagram, "Sen de Ekle" özelliğini resmen duyurdu

Facebook; yeni adıyla Meta şirketinin çatısı altında faaliyet gösteren popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, yeni özellikler sunmaya devam ediyor. iOS ve Android uygulamaları ile kullanıcıların karşısına çıkan Instagram, daha önce "Sen de Ekle" adı verilen bir özelliğin testlerine başlamıştı. Bu özellik, artık Instagram tarafından resmi duyurusu yapılarak kullanıma sunuldu.

"Sen de Ekle" özelliği, hikaye sekmesinde yer alan çıkartmalar arasında bulunuyor.

Bu çıkartma ile birlikte kullanıcılar, bir istemi veya belirli bir konuyu izleyerek diğer kullanıcıların hikayelerine kendi hikayeleriyle yanıt verebiliyor. Böylece bir nevi bir hikaye zinciri oluşuyor.

Add Yours = a sticker that creates public threads in Stories ????



With custom prompts and public responses, you can share the sticker and see who responds to it in their own Stories. pic.twitter.com/C9AXiFEo92