HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Instagram, "Sen de Ekle" özelliğini resmen duyurdu

Instagram, "Sen de Ekle" özelliğini resmen duyurdu

02.11.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram, bir süredir test ettiği "Sen de Ekle" özelliğinin duyurusunu Twitter üzerinden gerçekleştirdi. Instagram'ın yeni özelliği, kullanıcıların kendi içerikleriyle başkalarının hikaye içeriklerine yanıt vermelerini sağlayarak tabiri caizse bir hikaye zinciri oluşturmaya imkan tanıyor.

Instagram, "Sen de Ekle" özelliğini resmen duyurdu

Facebook; yeni adıyla Meta şirketinin çatısı altında faaliyet gösteren popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, yeni özellikler sunmaya devam ediyor. iOS ve Android uygulamaları ile kullanıcıların karşısına çıkan Instagram, daha önce "Sen de Ekle" adı verilen bir özelliğin testlerine başlamıştı. Bu özellik, artık Instagram tarafından resmi duyurusu yapılarak kullanıma sunuldu.

INSTAGRAM'IN "SEN DE EKLE" ÖZELLİĞİ NEDİR?

"Sen de Ekle" özelliği, hikaye sekmesinde yer alan çıkartmalar arasında bulunuyor.

Sen de ekle özelliği

WhatsApp ve Instagram'da WhatsApp ve Instagram'da "From Facebook" gitti, "From Meta" geldi

Bu çıkartma ile birlikte kullanıcılar, bir istemi veya belirli bir konuyu izleyerek diğer kullanıcıların hikayelerine kendi hikayeleriyle yanıt verebiliyor. Böylece bir nevi bir hikaye zinciri oluşuyor.

Örneğin, "günün doğa fotoğrafı" istemini belirleyip "Sen de Ekle" çıkartmasını hikayesine ekleyen bir kullanıcıya, diğer kullanıcılar kendi hikayeleriyle yanıt verebiliyor. Kullanıcılar yanıt verdiğinde ise çıkartma üzerindeki profil balonlarının arasına ekleniyorlar.

Sen de ekle özelliği-1

Bu özellik, kullanıcıların birbiriyle olan etkileşimi artırmayı amaçlıyor gibi görünse de, takip edecek daha fazla insanı keşfetmenin bir yolu olarak da görülüyor. Çünkü bir kullanıcının hikayesindeki "Sen de ekle" çıkartmasına tıkladığınızda, yanıt veren kişileri ve hikayelerini görmek mümkün.

Instagram'da daha uzun hikaye paylaşmak isteyenlere yeni özellik!Instagram'da daha uzun hikaye paylaşmak isteyenlere yeni özellik!

Instagram'ın yeni özelliğinin, TikTok'taki "düet" özelliğine benzediğini belirtmekte fayda var.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşı olanlara para ödülü vereceklerAşı olanlara para ödülü verecekler
PARTNERÜnlülerin Cadılar Bayramı kostümleri!Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri!
Veriler Çin'den geldi! Akıllı telefon piyasası için kritik raporVeriler Çin'den geldi! Akıllı telefon piyasası için kritik rapor
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz'dan parasını geri isteyen hayranına yanıt!

Cem Yılmaz'dan parasını geri isteyen hayranına yanıt!

Sıfır araçlar alev alev yandı, sürücü fenalık geçirdi

Sıfır araçlar alev alev yandı, sürücü fenalık geçirdi

Glasgow'daki zirveye Ekrem İmamoğlu davet edildi

Glasgow'daki zirveye Ekrem İmamoğlu davet edildi

Dr. Özlem Türeci'den "Pandemi ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt

Dr. Özlem Türeci'den "Pandemi ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt

Canlı yayında yasak aşk itirafı: Hiç pişman değilim

Canlı yayında yasak aşk itirafı: Hiç pişman değilim

Tehlike büyüyor: Aydın Germencik'te derin çatlaklar oluştu

Tehlike büyüyor: Aydın Germencik'te derin çatlaklar oluştu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Evli çift yaşadıkları villada ölü bulundu

Evli çift yaşadıkları villada ölü bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gelininin banyo yapıp yapmadığını takip etmiş! Yargıtay'dan 'kaynana' kararı

Gelininin banyo yapıp yapmadığını takip etmiş! Yargıtay'dan 'kaynana' kararı

Görünmeyen şehit mezarı için 100 metre yakınına anıt dikildi

Görünmeyen şehit mezarı için 100 metre yakınına anıt dikildi

Tatilciler akın etti! Boş yer kalmadı

Tatilciler akın etti! Boş yer kalmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.