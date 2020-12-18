Instagram şifre değiştirme | Nasıl yapılır?

Dünya’nın her yerinde kullanılan bir uygulama; Instagram. İçerisinde özel bilgilerimizin de yer aldığı kişisel veya kurumsal hesabımız ve bu hesabımız için güçlü şifrelerimiz bulunmaktadır. Peki bu şifreleri unutursak veya değiştirmek istersek ne yapmalıyız?

Instagram Şifresi Değiştirmeye Neden İhtiyaç Duyarız?

Instagram hesabınızın şifresini telefonunuzda bulunan uygulama üzerinden veya Instagram İnternet sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Şifre değiştirmeye genel olarak mevcut kullanılan şifre unutulduğu için ihtiyaç duyulur. Ancak hesabınıza birisinin girmiş olma kuşkusu veya şifrenizin öğrenilmiş olma ihtimali gibi bir durum olduğunda da şifrelerinizi değiştirebilirsiniz. Peki şifreleriniz nasıl olmalıdır?

Güvenli Şifre Nasıl Olmalıdır?

Eğer bir kere şifre değiştirme gereksinimi duyduysanız, yeni oluşturacağınız şifrenin güvenli olması büyük önem arz eder. Bundan dolayı güvenli şifre oluşturmanın bazı ince ayrıntıları vardır. Bunlar;

İlk başta elinizden geldiğince şifrelerinize kişisel hayatınızla bağlantısı olan bir bilgi (doğum tarihi, evlilik yıldönümü, tuttuğunuz takım, en sevdiğiniz renk, şanslı sayınız...vb. ) koymayın. Çünkü bu tür şeyler kolaylıkla tahmin edilebilir. Sizin hayatınız hakkında pek de özel olmayan bu bilgilere insanlar ulaşabilir.

Anlamlı sözcüklerden olabildiğince kaçının. O zaman nasıl aklımda tutacağım gibi bir serzenişte bulunmayın. Anlamlı kelimeler haricinde kolayca aklınızda tutabileceğiniz birden fazla kelime içeren bir ifade kullanarak tahmin edilmesi zor bir şifre hazırlayabiliriz.

Diğer önemli durumlardan birisi ise tekrar eden ifadelerden kaçınmak olacaktır. Bundan bir dönem önce mantıklı olan bu işlemi artık birçok kişi bilmekte ve kullanmaktadır. Bundan dolayı bu tür ifadelerden olabildiğince kaçınılması gerekmektedir.

Şifrenizi elinizden geldiğince uzun tutmak sizin için en iyisi olacaktır. Uzun ve karmaşık şifrelerin tahmini, ihtimallerin artması sebebiyle oldukça zorlaşır.

Birçok insanın belli bir şifresi bulunmaktadır. Bu şifreyi girdikleri ve kayıt yaptıkları, hesap açtıkları her sitede ve uygulamada kullanırlar. Bu işlem unutkanlık durumu açısından bakıldığında mantıklıdır. Ancak sadece bir tane site veya uygulamada şifrenizi çözen kişilerin ikinci bir hesabınız için de direkt olarak aklına aynı şifre gelir. Bu sebeple kayıt olduğunuz siteler ve uygulamalar için farklı şifreler oluşturmanız hesaplarınızın güvenliğini artıracak, tahmin edilebilirliğini zorlaştıracaktır.

Instagram Şifresi Değiştirme

Instagram şifrenizi değiştirmek için birkaç farklı seçenek vardır. Şifrenizi uygulama içerisinde hesabınız açıkken değiştirecekseniz işiniz ikinci seçenekten biraz daha kolay olacaktır. İkinci seçenek ise uygulama içerisinde hesabınız açık değilken yani uygulamaya giriş yaparken değiştirmektir. Uygulamaya giriş yapacağınız sırada şifrenizi unuttuğunuzu fark ettiniz. Bu durumda “şifremi unuttum” butonuna basıyorsunuz. Hesabınızı oluştururken kullandığınız e-mail adresine bir mail geliyor ve şifrenizi kolayca değiştirebiliyorsunuz.