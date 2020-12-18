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Instagram şifre değiştirme | Nasıl yapılır?

18.12.2020 11:34 | Son Güncelleme:
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Instagram şifre değiştirme | Nasıl yapılır?

İnsanların birçoğunun aktif olarak kullandığı mecra; Instagram. Güvenli olması adına koyduğumuz uzun şifrelerin unutulması durumunda Instagram şifresi değiştirmenin nasıl yapılacağı ve daha fazlası yazımızda.

Dünya’nın her yerinde kullanılan bir uygulama; Instagram. İçerisinde özel bilgilerimizin de yer aldığı kişisel veya kurumsal hesabımız ve bu hesabımız için güçlü şifrelerimiz bulunmaktadır. Peki bu şifreleri unutursak veya değiştirmek istersek ne yapmalıyız?

Instagram Şifresi Değiştirmeye Neden İhtiyaç Duyarız?

Instagram hesabınızın şifresini telefonunuzda bulunan uygulama üzerinden veya Instagram İnternet sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Şifre değiştirmeye genel olarak mevcut kullanılan şifre unutulduğu için ihtiyaç duyulur. Ancak hesabınıza birisinin girmiş olma kuşkusu veya şifrenizin öğrenilmiş olma ihtimali gibi bir durum olduğunda da şifrelerinizi değiştirebilirsiniz. Peki şifreleriniz nasıl olmalıdır?

Güvenli Şifre Nasıl Olmalıdır?

Eğer bir kere şifre değiştirme gereksinimi duyduysanız, yeni oluşturacağınız şifrenin güvenli olması büyük önem arz eder. Bundan dolayı güvenli şifre oluşturmanın bazı ince ayrıntıları vardır. Bunlar;

  • İlk başta elinizden geldiğince şifrelerinize kişisel hayatınızla bağlantısı olan bir bilgi (doğum tarihi, evlilik yıldönümü, tuttuğunuz takım, en sevdiğiniz renk, şanslı sayınız...vb. ) koymayın. Çünkü bu tür şeyler kolaylıkla tahmin edilebilir. Sizin hayatınız hakkında pek de özel olmayan bu bilgilere insanlar ulaşabilir.
  • Anlamlı sözcüklerden olabildiğince kaçının. O zaman nasıl aklımda tutacağım gibi bir serzenişte bulunmayın. Anlamlı kelimeler haricinde kolayca aklınızda tutabileceğiniz birden fazla kelime içeren bir ifade kullanarak tahmin edilmesi zor bir şifre hazırlayabiliriz.
  • Diğer önemli durumlardan birisi ise tekrar eden ifadelerden kaçınmak olacaktır. Bundan bir dönem önce mantıklı olan bu işlemi artık birçok kişi bilmekte ve kullanmaktadır. Bundan dolayı bu tür ifadelerden olabildiğince kaçınılması gerekmektedir.
  • Şifrenizi elinizden geldiğince uzun tutmak sizin için en iyisi olacaktır. Uzun ve karmaşık şifrelerin tahmini, ihtimallerin artması sebebiyle oldukça zorlaşır.
  • Birçok insanın belli bir şifresi bulunmaktadır. Bu şifreyi girdikleri ve kayıt yaptıkları, hesap açtıkları her sitede ve uygulamada kullanırlar. Bu işlem unutkanlık durumu açısından bakıldığında mantıklıdır. Ancak sadece bir tane site veya uygulamada şifrenizi çözen kişilerin ikinci bir hesabınız için de direkt olarak aklına aynı şifre gelir. Bu sebeple kayıt olduğunuz siteler ve uygulamalar için farklı şifreler oluşturmanız hesaplarınızın güvenliğini artıracak, tahmin edilebilirliğini zorlaştıracaktır.

Instagram Şifresi Değiştirme

Instagram şifrenizi değiştirmek için birkaç farklı seçenek vardır. Şifrenizi uygulama içerisinde hesabınız açıkken değiştirecekseniz işiniz ikinci seçenekten biraz daha kolay olacaktır. İkinci seçenek ise uygulama içerisinde hesabınız açık değilken yani uygulamaya giriş yaparken değiştirmektir. Uygulamaya giriş yapacağınız sırada şifrenizi unuttuğunuzu fark ettiniz. Bu durumda “şifremi unuttum” butonuna basıyorsunuz. Hesabınızı oluştururken kullandığınız e-mail adresine bir mail geliyor ve şifrenizi kolayca değiştirebiliyorsunuz.

Instagram Şifresi Nasıl Değiştirilir?

Instagram şifresini değiştirmek veya unutmak artık neredeyse her insan için olağan bir durum haline geldi. Instagram şifrenizi değiştirmek için birden fazla sebebiniz olabilir. Şifrenizi başkasının öğrendiğini düşünebilir veya hesabınıza girildiğini fark edebilirsiniz. Yahut şifrenizi unutmuş olabilirsiniz. Mevcut Instagram şifrenizi biliyorsanız yeni bir şifre almak sizin için çok kolay olacaktır. Instagram uygulamasında profilinize giriyorsunuz. Sağ üstte bulunan 3 kısa çizgiye tıklıyorsunuz. Açılan ekranda en aşağıda bulunan “Ayarlar” sekmesine giriyorsunuz. Önünüze çıkan seçeneklerden “Güvenlik” yazan kısma tıklıyorsunuz. Yeni açılan ekranda en üstte giriş güvenliği kısmında bulunan “Şifre” yazan kısma basarak şifre değiştirme ekranına gidiyorsunuz. Sonra da mevcut şifrenizi ve yeni şifrenizi girerek kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

Instagram Şifrenizi mi Unuttunuz?

Mevcut şifrenizi unuttuysanız uygulama içerisinde profilinizi açıyorsunuz. Sağ üstte bulunan 3 kısa çizgiye tıklıyorsunuz. Açılan ekranda en aşağıda bulunan “Ayarlar” sekmesine giriyorsunuz. Önünüze çıkan seçeneklerden “Güvenlik” yazan kısma tıklıyorsunuz. Yeni açılan ekranda en üstte giriş güvenliği kısmında bulunan “Şifre” yazan kısma basarak şifre değiştirme ekranına gidiyorsunuz. Instagram uygulamasına kayıtlı olduğunuz e-mail adresine bir mail gönderiliyor. E-mail adresinizi açıp gelen gönderiye giriyorsunuz orada bulunan linke tıklayarak şifrenizi değiştirebilirsiniz.

Instagram Şifre Unuttum E-postamı Bilmiyorum

Instagram şifre unuttum e postamı bilmiyorum diyorsanız böyle bir durumla karşılaştığınız zaman direkt olarak şifrenizi değiştiremezsiniz. Şifre değiştirme işleminden önce e-mail adresinizi güncellemeniz gerekmektedir. Güncel olarak kullandığınız bir e-posta adresiniz bulunmuyorsa yeni bir e-posta adresi açmanız gerekir. E-mail adresinizi güncellemek için profilinize giriyorsunuz. Profilinizde bulunan “Profili düzenle” butonuna basıyorsunuz. Açılan ekranda aşağı doğru iniyorsunuz orada “e-posta adresi” yazan bir seçenek görüyorsunuz ve bu seçeneğe tıklıyorsunuz. Yeni açılan ekranda belirtilen kısıma aktif olarak kullandığınız e-posta adresinizi giriyorsunuz. Daha sonra girmiş olduğunuz e-posta adresinin onaylama işlemini yapıyorsunuz.

Güncellenmiş E-posta ile Instagram Şifre Nasıl Değiştirilir?

Instagram şifre nasıl değiştirilir öğrenmek için önce, e-posta adresinizi güncelleyip sonra tekrar profilinize giriyorsunuz. Sağ üstte yer alan 3 kısa çizgiye tıklıyorsunuz. Açılan ekranda en aşağıda bulunan “Ayarlar” sekmesine giriyorsunuz. Önünüze çıkan seçeneklerden “Güvenlik” yazan kısma basarak yeni bir pencereye geçiyorsunuz. Yeni açılan ekranda en üstte giriş güvenliği kısmında bulunan “Şifre” yazan kısma basarak şifre değiştirme ekranına gidiyorsunuz. Bu ekrana ulaştıktan sonra “Şifreni mi unuttun?” butonuna basıyorsunuz. Güncellemiş olduğunuz e-posta adresinize yeni bir mail geliyor. Bu mail bazen spam olarak adlandırılan kısma düşebilir. Bu mail içerisinde bulunan linke tıklayarak şifre değiştirme ekranına yönlendiriliyorsunuz. Burada da yeni şifrenizi oluşturuyorsunuz.

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