Instagram şifre değiştirme nasıl yapılır? Instagram şifre yenileme, değiştirme ve sıfırlama adımları

Instagram hesabınızın tehlikede olduğunu düşünüyorsanız Instagram şifre değiştirme yolunu deneyebilirsiniz. Böylece Instagram hesabınızı güvene almış olursunuz. Aynı zamanda Instagram şifrenizi unutmanız halinde de şifre sıfırlama işlemini gerçekleştirerek hesabına erişim sağlayabilirsiniz.
Instagram eski şifremi unuttum ve değiştirmek istiyorum diyorsanız, yeni şifre edinme işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için bazı adımları izlemeniz gerekir.
Instagram'ın telefon uygulamasından şifre yenilemek istiyorsanız şu adımları izleyin:
Bilgisayardan Instagram şifresi yenilemek isteyenler için işlem biraz daha farklılaşır. Bilgisayar üzerinden şu adımları izlemeniz gerekir:
Instagram şifrenizi unuttuysanız ve yeni şifre almak istiyorsanız izlemeniz gereken bazı adımlar vardır. Instagram unutulan şifre değiştirme adımları şu şekildedir:
Öncelikle bu noktada iki yöntem bulunur. Bunlardan ilki Instagram yeni şifre alma işlemidir. Bu yöntemde telefon numarası girildiği anda bir kez kullanabileceğiniz bir şifre gelir. Bu şifreyle uygulamaya giriş yapabilir ve şifrenizi değiştirebilirsiniz.
Bir de Instagram şifre yenileme bağlantısı vardır. Bu şifre yenileme bağlantısı e-mail adresini girdiğinizde size gönderilir. Bu linke tıkladığınızda direkt olarak Instagram şifresini değiştirmek için bir sayfaya yönlendirilirsiniz. Instagram unutulan şifre değiştirme adımlarını tamamladığınızda artık Instagram şifrenizi değiştirmiş olacaksınız.
Eğer Instagram şifre yenileme linki açılmıyorsa öncelikle şifre değiştirme işlemini uygulama yerine web tarayıcısından denemeniz gerekir. Bazen Instagram uygulamasında yaşanan bir sorundan ötürü bu işlemi tarayıcı üzerinden gerçekleştirmek gerekebilir. Bu yüzden ilgili işlemi şu şekilde uygulayın:
Bu yöntemle hesabınıza kayıtlı olan e-posta adresinize yeniden bir şifre yenileme işlemine yönelik bağlantı gelecektir. Bu e-postayı da yine bilgisayarınız üzerinden açmalısınız. Hesabınızda herhangi bir sorun yer almıyorsa bu adım ilgili sorununuzu çözüme kavuşturacaktır.
Unutulan Instagram şifresini öğrenmenin herhangi bir yolu yoktur. Bu yüzden mevcut şifrenizi değiştirmeniz gerekir.
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