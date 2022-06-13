Instagram şifre değiştirme nasıl yapılır? Instagram şifre yenileme, değiştirme ve sıfırlama adımları

Instagram hesabınızın tehlikede olduğunu düşünüyorsanız Instagram şifre değiştirme yolunu deneyebilirsiniz. Böylece Instagram hesabınızı güvene almış olursunuz. Aynı zamanda Instagram şifrenizi unutmanız halinde de şifre sıfırlama işlemini gerçekleştirerek hesabına erişim sağlayabilirsiniz.

Instagram şifre yenileme

Instagram eski şifremi unuttum ve değiştirmek istiyorum diyorsanız, yeni şifre edinme işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için bazı adımları izlemeniz gerekir.

Instagram'ın telefon uygulamasından şifre yenilemek istiyorsanız şu adımları izleyin:

Öncelikle cep telefonunuzdan Instagram uygulamasını açın.

Uygulama üzerinden kendi profil sayfanıza erişim sağlayın.

Uygulamada sırasıyla Ayarlar, Güvenlik ve en son Şifre seçeneklerine girin.

Öncelikle şu anki kullandığınız şifreyi, ardından uygulamada bundan sonra kullanmak istediğiniz girin.

En son adım olarak sağ üst köşede yer alan mavi tik simgesine tıklayıp işlemi sonlandırabilirsiniz.

Bilgisayardan Instagram şifresi yenilemek isteyenler için işlem biraz daha farklılaşır. Bilgisayar üzerinden şu adımları izlemeniz gerekir:

Web tarayıcınızdan Instagram adresine giriş sağlayın.

Web sitesinin sağ üstte yer alan profil simgesine tıklayarak profil sayfanıza girin.

Sitede yer alan Ayarlar simgesine tıklayın ve Instagram ayarlarına erişim sağlayın.

Ayarlar menüsünde yer alan Şifreyi Değiştir seçeneğine tıklayın.

Öncelikle şu anki kullandığınız şifreyi, ardından uygulamada bundan sonra kullanacağınız yeni şifrenizi girin.

Son işlem olarak Şifreyi Değiştir butonuna tıklayarak bilgisayardan Instagram hesabı şifre değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Instagram şifre sıfırlama

Instagram şifrenizi unuttuysanız ve yeni şifre almak istiyorsanız izlemeniz gereken bazı adımlar vardır. Instagram unutulan şifre değiştirme adımları şu şekildedir:

Öncelikle akıllı telefonunuzdan Instagram uygulamasını açmanız gerekir.

Giriş yapma ekranına geldiğinizde 'Giriş yapmak için yardım al' adlı seçeneğe dokunmalısınız.

Bu noktada hesabınıza bağlı halde bulunan telefon numarası, e-posta ya da kullanıcı adınızı girmeniz gerekir.

Öncelikle bu noktada iki yöntem bulunur. Bunlardan ilki Instagram yeni şifre alma işlemidir. Bu yöntemde telefon numarası girildiği anda bir kez kullanabileceğiniz bir şifre gelir. Bu şifreyle uygulamaya giriş yapabilir ve şifrenizi değiştirebilirsiniz.

Bir de Instagram şifre yenileme bağlantısı vardır. Bu şifre yenileme bağlantısı e-mail adresini girdiğinizde size gönderilir. Bu linke tıkladığınızda direkt olarak Instagram şifresini değiştirmek için bir sayfaya yönlendirilirsiniz. Instagram unutulan şifre değiştirme adımlarını tamamladığınızda artık Instagram şifrenizi değiştirmiş olacaksınız.

Instagram şifre yenileme linki açılmıyor

Eğer Instagram şifre yenileme linki açılmıyorsa öncelikle şifre değiştirme işlemini uygulama yerine web tarayıcısından denemeniz gerekir. Bazen Instagram uygulamasında yaşanan bir sorundan ötürü bu işlemi tarayıcı üzerinden gerçekleştirmek gerekebilir. Bu yüzden ilgili işlemi şu şekilde uygulayın:

Bilgisayarınız üzerinden öncelikle https://www.instagram.com/accounts/password/reset/ linkine girmeniz gerekir.

Buradan karşınıza çıkan ilgili bölüme öncelikle kullanıcı adınızı girin ve 'ben robot değilim' adlı seçeneğin işaretlemesini yapın.

Son olarak şifreyi yenile butonuna tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bu yöntemle hesabınıza kayıtlı olan e-posta adresinize yeniden bir şifre yenileme işlemine yönelik bağlantı gelecektir. Bu e-postayı da yine bilgisayarınız üzerinden açmalısınız. Hesabınızda herhangi bir sorun yer almıyorsa bu adım ilgili sorununuzu çözüme kavuşturacaktır.

Instagram mevcut şifre öğrenme yöntemi var mıdır?

Unutulan Instagram şifresini öğrenmenin herhangi bir yolu yoktur. Bu yüzden mevcut şifrenizi değiştirmeniz gerekir.



