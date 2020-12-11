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Instagram son görülme kapatma nasıl yapılır? Son görülme aktif mi?

11.12.2020 09:22 | Son Güncelleme:
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Instagram son görülme kapatma nasıl yapılır? Son görülme aktif mi?

Günümüzün en popüler sosyal medya ağlarından biri olan Instagram, kullanıcılarına birçok özellik sunuyor. Bu özellikleri kullanıp kullanmamak tamamen kullanıcıların tercihlerine bırakılmış durumda. Instagram’ın kullanıcılara sunmuş olduğu özelliklerden biri son görülme özelliğidir. Bu yazımızda Instagram son görülme kapatma işlemine dair detayları inceleyebilirsiniz.

Son görülme özelliği Facebook ve Whatsapp uygulamalarında olduğu gibi kullanıcıların en son ne zaman aktif olduğunu gösteriyor. Instagram son görülme özelliği Instagram’da "Hareket Durumu" olarak tabir ediliyor. Bu özelliği aktif olan kullanıcı, yine bu özelliği aktif olan kullanıcıların en son ne zaman çevrim içi olduğunu görebiliyor. Fakat bunun için her iki tarafında bu özelliği aktif kullanması gerekiyor. Eğer siz bu özelliği aktif kullanıyorsanız aktif kullanmayan yani kapatmış olan kişilerin son görülme zamanını göremezsiniz. Siz bu özelliği kapattığınız takdirde ise sizi takip eden kişiler sizin son görülme durumunuzu göremezler. Instagram DM son görülme kapatma hakkında tüm detayları bu yazıda sizler için derledik.

Instagram Son Görülme Özelliği Nedir?

Instagram bir sosyal medya platformudur. Ancak uygulamanın asıl amacı mesajlaşmak değil, fotoğraf ve video paylaşımı yapmaktır. Bu nedenle kullanıcılar son görülmelerinin diğer kullanıcılar tarafından görülmesini istemiyorlar. Bu özellik aynı zamanda kişilerin Instagram içinde aktif olup olmadıklarını da gösterir. Hatta sizi takip etmeyen kullanıcılar bile Instagram içindeki aktiflik durumunuzu görebilirler. Kullanıcılar bu bilgiye Instagram direct bölümüne tıklayarak ulaşabiliyorlar.

Instagram Son Görülme Açma Nasıl Yapılır?

Instagram kullanıcılara bu özelliği sunduğunda bu özellik herkeste aktif hale getirildi. DM kısmında takip ettiğiniz kişilere dokunarak ya da aratarak en son ne zaman aktif olduklarını görebilirsiniz. Eğer bu özelliği kapatmadıysanız hesabınızda aktif haldedir.

Instagram Son Görülme Kapatma Nasıl Yapılır?

Son görülme özelliği sosyal medya platformlarında bazı kullanıcılar tarafından çok beğenilirken bazı kullanıcılar tarafından kullanılmak istenilmeyen bir özellik oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı bazı sebeplerden dolayı uygulamalarında son görülme özelliğini kapatıyor. Bu kişiler aynı şekilde Instagram’da da bu özelliği kapatmak istiyor. Instagram son görülme kapatma iPhone ve diğer telefonlarda benzer şekilde kapatılıyor. Yapacağınız basit bir işlem ile son görülme durumunuzu gizleyebilirsiniz.

Instagram'da son görülme özelliği olan Hareket Durumu özelliğini şu adımları izleyerek kapatabilirsiniz:

  • Instagram son görülme kapatma 2020 için ilk olarak Instagram uygulamasına giriş yapın.
  • Profil sayfasına girin ve ardından "Ayarlar" kısmına tıklayın.
  • "Ayarlar" sayfasındaki seçeneklerden "Gizlilik" kısmına tıklayın.
  • Açılan sayfada yer alan "Hareket Durumu" kısmına tıklayın.
  • Karşınıza "Hareket Durumunu Göster" yazılı bir buton çıkacak.
  • Buton mavi renkte ise son görülme özelliği hesabınızda aktif demektir.
  • Fakat buton beyaz renkteyse son görülme özelliği hesabınızda kapalı demektir.
  • Bu son görülme özelliğini bu butona tıklayarak ister açıp ister kapatabilirsiniz.
    Bu işlemden sonra Instagram'da ne zaman aktif olduğunuzu, takipçiniz olsun ya da olmasın mesajlaştığınız hiç kimse göremeyecek.

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Instagram Son Görülme Özelliği Ne İşe Yarar?

Son görülme özelliği Instagram'ın DM bölümünde "Şu an aktif", "15 dakika önce aktifti" gibi bildiriler sunan özelliktir. Son görülme özelliği ile kullanıcıların Instagram'a en son ne zaman giriş yaptıklarını görebilirsiniz. Kişinin o an Instagram'da olup olmadığını da görebilirsiniz. Tabii bu özelliği kullanmak kişinin isteğine bağlıdır. Kullanıcılar yeni güncellemeler ile Instagram son görülme kişiye özel kapatma özelliğini de dört gözle bekliyorlar. Fakat henüz kişiye özel Instagram son görülme gizleme özelliği mevcut değil.

Instagram Hakkında

Instagram, Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından 5 Ekim 2010 tarihinde iOS işlemcili cihazlar için ücretsiz bir mobil uygulama olarak kullanıcıların hizmetine açıldı. Mobil, masaüstü ve internet bazlı kullanılan fotoğraf ve video paylaşım uygulaması olan Instagram, kısa sürede milyonlarca kişiye erişti. Günümüze kadar bünyesine pek çok yeni özellik katan Instagram, dünya genelinde en fazla kullanıcıya sahip sosyal ağlardan biridir.

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