Instagram son görülme kapatma nasıl yapılır? Son görülme aktif mi?

Son görülme özelliği Facebook ve Whatsapp uygulamalarında olduğu gibi kullanıcıların en son ne zaman aktif olduğunu gösteriyor. Instagram son görülme özelliği Instagram’da "Hareket Durumu" olarak tabir ediliyor. Bu özelliği aktif olan kullanıcı, yine bu özelliği aktif olan kullanıcıların en son ne zaman çevrim içi olduğunu görebiliyor. Fakat bunun için her iki tarafında bu özelliği aktif kullanması gerekiyor. Eğer siz bu özelliği aktif kullanıyorsanız aktif kullanmayan yani kapatmış olan kişilerin son görülme zamanını göremezsiniz. Siz bu özelliği kapattığınız takdirde ise sizi takip eden kişiler sizin son görülme durumunuzu göremezler. Instagram DM son görülme kapatma hakkında tüm detayları bu yazıda sizler için derledik.
Instagram bir sosyal medya platformudur. Ancak uygulamanın asıl amacı mesajlaşmak değil, fotoğraf ve video paylaşımı yapmaktır. Bu nedenle kullanıcılar son görülmelerinin diğer kullanıcılar tarafından görülmesini istemiyorlar. Bu özellik aynı zamanda kişilerin Instagram içinde aktif olup olmadıklarını da gösterir. Hatta sizi takip etmeyen kullanıcılar bile Instagram içindeki aktiflik durumunuzu görebilirler. Kullanıcılar bu bilgiye Instagram direct bölümüne tıklayarak ulaşabiliyorlar.
Instagram kullanıcılara bu özelliği sunduğunda bu özellik herkeste aktif hale getirildi. DM kısmında takip ettiğiniz kişilere dokunarak ya da aratarak en son ne zaman aktif olduklarını görebilirsiniz. Eğer bu özelliği kapatmadıysanız hesabınızda aktif haldedir.
Son görülme özelliği sosyal medya platformlarında bazı kullanıcılar tarafından çok beğenilirken bazı kullanıcılar tarafından kullanılmak istenilmeyen bir özellik oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı bazı sebeplerden dolayı uygulamalarında son görülme özelliğini kapatıyor. Bu kişiler aynı şekilde Instagram’da da bu özelliği kapatmak istiyor. Instagram son görülme kapatma iPhone ve diğer telefonlarda benzer şekilde kapatılıyor. Yapacağınız basit bir işlem ile son görülme durumunuzu gizleyebilirsiniz.
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Son görülme özelliği Instagram'ın DM bölümünde "Şu an aktif", "15 dakika önce aktifti" gibi bildiriler sunan özelliktir. Son görülme özelliği ile kullanıcıların Instagram'a en son ne zaman giriş yaptıklarını görebilirsiniz. Kişinin o an Instagram'da olup olmadığını da görebilirsiniz. Tabii bu özelliği kullanmak kişinin isteğine bağlıdır. Kullanıcılar yeni güncellemeler ile Instagram son görülme kişiye özel kapatma özelliğini de dört gözle bekliyorlar. Fakat henüz kişiye özel Instagram son görülme gizleme özelliği mevcut değil.
Instagram, Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından 5 Ekim 2010 tarihinde iOS işlemcili cihazlar için ücretsiz bir mobil uygulama olarak kullanıcıların hizmetine açıldı. Mobil, masaüstü ve internet bazlı kullanılan fotoğraf ve video paylaşım uygulaması olan Instagram, kısa sürede milyonlarca kişiye erişti. Günümüze kadar bünyesine pek çok yeni özellik katan Instagram, dünya genelinde en fazla kullanıcıya sahip sosyal ağlardan biridir.
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