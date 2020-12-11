Instagram son görülme kapatma nasıl yapılır? Son görülme aktif mi?

Son görülme özelliği Facebook ve Whatsapp uygulamalarında olduğu gibi kullanıcıların en son ne zaman aktif olduğunu gösteriyor. Instagram son görülme özelliği Instagram’da "Hareket Durumu" olarak tabir ediliyor. Bu özelliği aktif olan kullanıcı, yine bu özelliği aktif olan kullanıcıların en son ne zaman çevrim içi olduğunu görebiliyor. Fakat bunun için her iki tarafında bu özelliği aktif kullanması gerekiyor. Eğer siz bu özelliği aktif kullanıyorsanız aktif kullanmayan yani kapatmış olan kişilerin son görülme zamanını göremezsiniz. Siz bu özelliği kapattığınız takdirde ise sizi takip eden kişiler sizin son görülme durumunuzu göremezler. Instagram DM son görülme kapatma hakkında tüm detayları bu yazıda sizler için derledik.

Instagram Son Görülme Özelliği Nedir?

Instagram bir sosyal medya platformudur. Ancak uygulamanın asıl amacı mesajlaşmak değil, fotoğraf ve video paylaşımı yapmaktır. Bu nedenle kullanıcılar son görülmelerinin diğer kullanıcılar tarafından görülmesini istemiyorlar. Bu özellik aynı zamanda kişilerin Instagram içinde aktif olup olmadıklarını da gösterir. Hatta sizi takip etmeyen kullanıcılar bile Instagram içindeki aktiflik durumunuzu görebilirler. Kullanıcılar bu bilgiye Instagram direct bölümüne tıklayarak ulaşabiliyorlar.