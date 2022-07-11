Instagram takip etme sınırı nedir? Instagram takip etme sınırı ne zaman, kaç günde kalkar?

Eğer siz de bir Instagram kullanıcısıysanız uygulamanın sınırlarını bilmeniz sizin için iyi olacaktır. Bu Instagram limitleri hakkında bilgi sahibi olmak, Instagram tecrübenizin daha fazla gelişmesini sağlayacaktır. İşte bunlardan bazıları da Instagram takip etme sınırı ve Instagram takip bırakma limiti hakkında merak edilenler...

Instagram Takip Etme Sınırı Nedir?

Instagram limitleri hakkında ilk bilinmesi gereken, sınırlar arasında takip sınırı olmasıdır. Uygulamanın günlük takip limiti 1000 kişinin altındadır. Yani Instagram’da aşağı yukarı her otuz saniyede bir, yalnızca 1 hesabı takip edebilirsiniz. Aynı zamanda bu bir saat içinde en fazla 200 hesap takip edebileceğiniz şeklinde de yorumlanabilir.

Instagram takip bırakma limiti de Instagram takip etme sınırı ile aynıdır. Bu yüzden bu konuda da dikkatli olmanız önemlidir.

Eğer hesabınız yeni ise yaptığınız işlemlerin şüpheli aktivite olarak görülmemesi adına takip ettiğiniz hesap sayısını ve takip hızınızı kontrol altında tutmanız çok daha iyi olacaktır.

Yeni açılmış Instagram hesapları için Instagram limitleri biraz daha katı ve keskindir. Özellikle ilk iki haftadan ilk yirmi güne uzanan süreçte daha da dikkatli olmak, hesabınızın sınırlanmaması adına önemlidir.

Belki de en büyük Instagram limiti bir günde toplamda en fazla 500 işlem yapılabilmesidir. Bu işlemlerden bazıları takip etme, takibi bırakma, beğenme olarak sıralanabilir.

Instagram Takip Etme Sınırı Ne Zaman Kalkar?

Eğer Instagram, takip etme sınırını aştığınıza karar verirse daha fazla kişiyi takip etmemeniz adına hesabınıza engel koyabilir. Genellemek gerekirse bir sınırın kalkması aşağı yukarı bir gündür. Bazı durumlarda daha kısa da sürebilir.

Hesabınız çok daha yeni bir hesap ise çok fazla hesap takip etmemiz veya takipten çıkmanız Instagram tarafından şüpheli bulunabilir. Böyle bir durum karşısında da Instagram, diğer kullanıcılarını koruyabilmek adına sizin hesabınızın tehlikeli olduğuna karar verir. Tabii ki bunun sonucunda da Instagram’ın size getirdiği sınır normal bir hesaba getireceği sınırdan biraz da uzun süreli olacaktır.

Bu yüzden Instagram’ın şüpheli kabul edebileceği her türlü hareketten olabildiğince kaçınmalısınız.

Maalesef Instagram takip sınırı kaldırma konusunda yapılabilecek hiçbir şey yoktur. Tek yapmanız gereken sınır sürenizin sona ermesini beklemektir.



