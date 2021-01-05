Instagram takip etmeyenler nasıl bulunur? Takip etmeyenleri öğrenmek için ne yapılmalı?

Geçtiğimiz yıllarda Facebook’a satılan, bu satışın ardından eklenen “hikayeler” ve “Reels” özellikleriyle kullanıcı sayısını arttıran Instagram, dünya çapında 1 milyar kişi tarafından kullanılıyor. Türkiye’de de 39 milyon kullanıcıya sahip olan Instagram, gün geçtikçe yeni özellikler eklenerek büyüyor. Instagram’ın bu denli popüler olması yalnızca kendisinin değil; Instagram’a yönelik çeşitli şekillerde hizmet sunan uygulama üreticilerinin de kazançlı çıkmasını sağlıyor. Kullanıcıların talepleri doğrultusunda, Instagram’da geri takip etmeyenleri ve takipten çıkanları görmek için çeşitli programlar ve uygulamalar hizmet veriyor. Kullanıcılar bu uygulamalara Instagram hesabı ile giriş yaptıktan sonra gerekli bilgilere erişebiliyor. Ancak resmi olmayan uygulamaları kullanarak ve bu uygulamalara çeşitli izinler vererek çeşitli bilgilerin uygulama ile paylaşıldığı unutulmamalı. Herhangi bir üçüncü parti yazılım kullanmadan takipçi analizi yapmak ise en güvenli yol sayılabilir. İşte Instagram'da takip etmeyenleri öğrenme yolları...

Instagram Takibi Bırakanlar ve Takip Etmeyenleri Gösteren Uygulamalar Google Play Store’dan ya da App Store'dan indirilebilen bu uygulamalar, Instagram hesabını analiz ederek geri takip etmeyenler, geri takip edilmeyenler, takipçi olmayıp hikayeleri görüntüleyen hesaplar, en çok beğenilen ve en çok yorum yapılan paylaşımları kullanıcılarına gösteriyor. Ayrıca bazı uygulamalarda takip etmeyenleri otomatik silme özelliği de var. Dolayısıyla Instagram için takip etmeyenleri silme programı olarak da kullanılabilirler. Üçüncü parti uygulamalar ile takibi bırakanlar ve geri takip etmeyenleri görmek gibi temel işlemler ücretsiz gerçekleştirilebiliyor. Uygulamalar, takibi bırakanlar ve takip etmeyenleri göstermek için ücret istemese de çeşitli üst düzey talepler için ücret isteyebilir. Analysis+ Followers Analysis for Instagram (Google Play Store) Bu uygulama, Instagram hesabıyla giriş yapıldığında takip etmeyenler ve takibi bırakanları görmek dahil birçok işlemi yapabilmenize olanak sağlıyor. Analysis+, Google Play Store'da kullanıcılarından 4,4/5 puan almış bir uygulama. Unfollowers 4 Instagram (Google Play Store) Unfollowers 4 Instagram, kullanıcılarından 4,2/5 puan almış bir uygulama. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra takip etmeyenler, takibi bırakanlar gibi birçok bilgiye kolaylıkla erişilebilir.

Followers & Unfollowers (Google Play Store) Followers & Unfollowers, kullanıcılarından 4,2/5 puan alan ve uygulamayı indirdikten sonra giriş yaparak takipten çıkan ve takip etmeyenleri gösteren bir diğer analiz aracı. InsPlus - Instagram için Takibi Bırakanlar (Google Play Store) Kullanıcılarından 4,5/5 puan alan InsPlus - Instagram için Takibi Bırakanlar uygulaması, diğer uygulamalar gibi takipten çıkanları ve takip etmeyenleri de göstermeye yarayan, çok yönlü bir Instagram hesap analiz programı. KeepStalk - Unfollowers and Instagram Analysis (Google Play Store) Kullanıcılarından 4,8/5 puan alan bu uygulama ile takip etmeyenleri ve takipten çıkanları bulmanın yanı sıra hikaye kaydetme gibi birçok işlem de yapılabiliyor. Twitly (Google Play Store / App Store) Hem Android hem de IOS platformlarında kullanılabilen Twitly, takibi bırakanlar ve takip etmeyenleri görmenin yanı sıra birçok özellik barındıran bir uygulama. Uygulama, Instagram'ın yanı sıra Twitter'ı da destekliyor. SocialTool (App Store) Kazanılan ve kaybedilen takipçiler, takip etmeyenler, takibi bırakanlar gibi birçok raporu sunabilen SocialTool, App Store'da bulunan ve yalnızca iOS platformunda olan bir uygulama. FindWho - Instagram İçin Rapor (App Store) Yalnızca IOS platformuna bulunan FindWho - Instagram İçin Rapor uygulaması; takipten çıkanlar, takip etmeyenleri görmeye olanak sağlıyor.