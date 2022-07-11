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Instagram takip etmeyenleri bulma ve silme yolları: Instagram takip bırakanlar nasıl görülür?

11.07.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram artık hayatımızın her yerinde. Durum böyle olunca da takipçi sayımıza istemsizce çok önem veriyoruz. Instagram’da takip etmeyenleri bulmak istiyor, Instagram geri takip etmeyenler kimmiş öğrenmek istiyoruz. Peki, Instagram'da takip bırakanlar nasıl görülür?

Instagram takip etmeyenleri bulma ve silme yolları: Instagram takip bırakanlar nasıl görülür?

İçindekiler

  • Instagram Takibi Bırakanlar Nasıl Görülür?
  • Instagram Takip Etmeyenleri Silme Yolları

Instagram her geçen gün daha da popülerleşiyor. Bu popülerleşme de beraberinde takipçi sayısı öneminin artışını getiriyor. Bu yüzden kullanıcılar Instagram’da başkalarını takip ederek takipçi kazanmaya çalışıyor, Instagram takipten çıkanların kim olduğunu öğrenme çabasına düşüyor.

Kullanıcılar kendilerini Instagram beni takip etmeyenler kimler olabilir diye sorarken buluyor. Tüm bunların çözümü ise sanıldığı kadar kolay olmayabiliyor.

Instagram Takibi Bırakanlar Nasıl Görülür?

Instagram takipten çıkanları görme konusunda kullanıcılarına direkt bir çözüm sunmuyor. Buna karşılık çeşitli yollar arayan kullanıcılara, üçüncü parti uygulamalar çeşitli çözüm yöntemleri sunuyor. i

Instagram takip etmeyenleri bulma hususunda iki alternatif var.

Instagram takipten çıkanları görme için ilk seçenek kullanıcının Apple Store ya da Google Play üzerinden bir uygulamayı telefonuna indirip bunu kullanması. Bu uygulamalar genellikle kullanıcılardan bir ücret talep edebiliyor. Ücretin yanı sıra pek güvenli de olmamaları söz konusu. Çünkü bu uygulamalara kullanıcıların Instagram hesap bilgileri ile giriş yapmaları gerekiyor.

Eğer kullanıcılar bu yönteme başvuracak ise üçüncü partilere karşı dikkatli olmaları en doğrusu olacaktır. Bir uygulamayı kullandıktan sonra o uygulamadaki hesabı mümkün ise silmek, Instagram şifresini değiştirmek gerekir.

Instagram takipten çıkanlar, ikinci bir yol ile de şu şekilde bulunabilir:

Kullanıcı kendi profiline girip takipçileri ile takip ettiklerini karşılaştırabilir. Bu işlem ne kadar büyük bir takipçi ya da takip edilen sayısı var ise o kadar uzun sürecektir. Ancak üçüncü parti uygulamalardan daha güvenli olduğu da unutulmamalıdır.

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Instagram Takip Etmeyenleri Silme Yolları

Instagram geri takip etmeyenler illa ki oluyor ve bu durum istemsizce her kullanıcıyı rahatsız ediyor. Bir hesap bir kullanıcıyı takip etmiyor ise kullanıcı da onları takipten çıkarmak isteyebiliyor. Bu gerçeğe rağmen Instagram takip etmeyenleri bulma konusunda kullanıcılarına herhangi bir seçenek sunmuyor. Ve kullanıcıların Instagram’da gt yapmayanlar konusunda farklı çözüm yollarına başvurması gerekiyor.

Çözüm yolu olarak ilk akla gelen kullanıcının AppleStore ya da GooglePlay üzerinden üçüncü parti bir uygulamayı telefonuna indirmesi. Bu uygulama yüksek ihtimalle ücretli olacaktır. Üstelik kullanıcının Instagram bilgilerini kullanarak bu uygulamaya kayıt olması gerekecektir.

Instagram geri takip etmeyenler konusunda bu yönteme başvurulması halinde bunun riskli olabileceği unutulmamalıdır. Üçüncü parti bir uygulama bu şekilde aracı olarak kullanılacak ise bu risk göz ardı edilmemelidir.

Instagram’da GT yapmayanlar ile ilgili yapılabilecek diğer seçenek ise kullanıcının takip ettiği hesaplar ile takipçilerini karşılaştırmasıdır. Uzun sürecek bu işlem yorucu olsa bile aynı zamanda daha güvenli olacaktır.

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