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Instagram takip isteklerini silme nasıl yapılır? Instagram’da gelen takip istekleri toplu iptal edilir mi? İsteğin reddedildiğini anlamak için...

19.04.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yaştan kullanıcıya hitap eden Instagram'da insanlar birbirleri ile sohbet edebilmekte, fotoğraf veya video paylaşımında bulunabilmektedir. Instagram kullanıcıları, paylaşımlarının herkes tarafından görünmesini istemedikleri için hesaplarını koruma altına almaktadır. Bu da kişileri takip isteği gönderme durumunda bırakır. Ancak biriken takip istekleri toplu silinmek istenebilir. Bu durumda Instagram takip isteklerini silme ile ilgili bilgi sahibi olmak önemlidir. Toplu silme yöntemi var mı?

Instagram takip isteklerini silme nasıl yapılır? Instagram’da gelen takip istekleri toplu iptal edilir mi? İsteğin reddedildiğini anlamak için...

Instagram hesabını gizli hesap olarak kullanan kullanıcılar ile iletişim kurabilmek için takip isteği gönderilmesi gerekmektedir. Gizli hesapların doğrudan takip edilebilmesi mümkün değildir. Korumalı, yani gizli hesaba sahip olan kullanıcılar, bazı durumlarda gelen takip isteklerini silmek veya iptal etmek istemektedir. Yazımızın devamında bu işlemlerin nasıl yapıldığına dair detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

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Instagram Mevcut Takip İstekleri Silme

Instagram’da hesaplarını gizli yapan yani koruma altına alan kullanıcıları direkt takip edebilmeniz mümkün değildir. Takip edebilmek için öncelikle arkadaşlık isteği gönderilmesi gerekmektedir. Hesabını koruma altına alan Instagram kullanıcıları, gelen takip isteklerini kolay bir şekilde silebilmektedir.

Instagram’da “hareketler” bölümünde “takip istekleri” butonu yer almaktadır. Bu bölüme tıklayarak sizi takip etmek isteyenleri görebilir ve istemediğiniz kullanıcıların takip isteklerini kolaylıkla reddedebilirsiniz.

Takip isteği gönderen kullanıcı profillerinin hemen yanında onayla ve sil seçenekleri yer almaktadır. Sil seçeneğine tıklayarak, takip isteklerini kolay bir şekilde silebilirsiniz.

Instagram’da Bekleyen Takip İsteklerini Toplu İptal Etme

Instagram uygulamasında hesabınıza gelen takip isteklerini toplu bir şekilde iptal etme özelliği bulunmamaktadır. Takip isteklerini yalnızca tek tek silebilmeniz mümkündür. Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarda takip isteklerini toplu silebilmek için bazı uygulamalar mevcuttur. Ancak bu uygulamaların tamamen güvenli olup olmadığı belli değildir. Instagram tarafından da bu tarz üçüncü parti uygulamalara onay verilmemektedir. Bu yüzden hesabınızı güvende tutabilmek için ücretli ve güvenilir uygulamaları tercih etmeniz gerekmektedir.

Instagram Gönderilmiş Takip İsteklerini Listeleme

Instagram kullanıcıları başka kullanıcı hesaplarına gönderdikleri takip isteklerini kolay bir şekilde görüntüleyebilmektedir. Instagram’ın çok fazla bilinmeyen bu özelliğini kullanarak, daha önceden takip etmek için göndermiş olduğunuz istekleri listeleyebilirsiniz.

  • Hesap takip isteklerini görebilmeniz için masaüstü bilgisayar üzerinden Instagram uygulamasına giriş yapmanız gerekmektedir.
  • Uygulamaya giriş yaptıktan sonra “Ayarlar” bölümüne tıklamalısınız.
  • Ayarlar bölümünde “Gizlilik ve güvenlik” sekmesine giriş yaparak, “Hesap verilerini görüntüle” kısmına tıklamanız gerekmektedir.
  • Bu kısımda bulunan “Bağlantılar” sekmesine tıklayarak, gönderilmiş takip isteklerini görüntüleyebilir ve listeleme işlemini yapabilirsiniz.
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Instagram’da Arkadaşlık İsteğinin Reddedildiği Nasıl Anlaşılır?

Instagram’da herhangi bir kullanıcıyı takip etmek için o kişinin profiline giriş yapılması ve ardından “Takip et” butonuna tıklanması gerekmektedir. Bu şekilde takip isteği gönderilen kullanıcının profiline bakıldığında “İstek gönderildi” yazısı çıkmaktadır. Bu yazı, karşı taraf arkadaşlık isteğinizi onaylayana kadar görülmeye devam eder.

Arkadaşlık istediğinizin kabul edilip edilmediği öğrenmek için sık sık o kişinin profiline bakabilirsiniz. Eğer ki kullanıcı arkadaşlık istediğinizi kabul etmediyse profilindeki “Takip et” butonu yeniden aktif hale gelecektir. Kullanıcı tarafından takip isteğiniz reddedildiğinde size herhangi bir bildirim gelmemektedir.

Instagram’da Takip İsteğini Geri Alınca Bildirim Gider mi?

Instagram uygulamasında herhangi bir kullanıcıya takip isteği gönderildiğinde anlık olarak karşı tarafa bildirim gitmektedir. Eğer takip isteği attığınız kullanıcı internete bağlı değilse bildirim ulaşmamaktadır. Kullanıcının interneti açıksa atılan takip isteği “X kişi sizi takip etmek istiyor” şeklinde görülebilmektedir. Bu bildirim, hesaplarını koruma altına alan Instagram kullanıcıları için geçerlidir.

Herhangi bir kullanıcıya takip isteği attıktan sonra hızlı davranıp bu isteği geri alırsanız, bildirim karşı tarafa gitmeyebilir. Eğer belli zaman geçtikten sonra takip isteğini geri alırsanız, karşı taraf takip isteği bildirimini çoktan görmüş olacaktır. Hesapları herkese açık olan kullanıcılara takip isteği atılmasına gerek yoktur. Kullanıcıların profilinde yer alan “Takip et” butonuna tıkladığınızda takip etmeye başlamış olursunuz.

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